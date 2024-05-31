Hızlı trende son tarih 2027 veya 2028

Kayseri’nin bitmez tükenmez hayali ve beklentisidir Yüksek Hızlı Tren (YHT)… Çevre iller, hızlı trenle, demiryoluyla 2 saatlik yolculukla Ankara’ya, 5 saatlik yolculukla İstanbul’a ulaşırken, Anadolu’nun göbeğindeki Kayseri yıllardır, “YHT gelmez mola, düdüğünü çalmaz olma” türküsünü söyleyip, hızlı treninin yolunu gözlüyor. Ankara’dan çıkan YHT’nin Yozgat üstünden direkt Sivas’a ulaşması yıllar oldu. Nüfusu 1,5 milyonu bulan Kayseri ise hala beklemede. Kayseri halkının hızlı tren beklentisine kahır ekseriyetle verdiği tepkiler, sandıkta tepki oylarına da yansıdı. Bu tepkiler ve her ortamda kabineye iletilen sözler sonrası YHT işi nihayet lafta kalmayıp, İngiliz bankalar konsorsiyumundan sağlanan 1,2 milyar Euro’luk kaynakla, Yerköy’den Kayseri’ye uzanacak 2028 yılı bitim tarihli projeyle ete kemiğe büründü. Şimdilerde Ankara-Sivas hızlı tren hattının Yerköy-Kayseri bağlantısı 2028’e yetişsin diye, nihayet hızla yürünüyor. Kayseri’nin hayalini gerçeğe dönüştürecek Yozgat Yerköy-Kayseri hattındaki 142 kilometrelik YHT güzergahında 2 istasyon, 8 tünel, 7 güvenlik tüneli, 5’i viyadük 18 köprü, 136 alt/üst geçidin yapımı proje gereği Yozgat’ın Yerköy ve Kayseri’nin Düver’deki şantiyelerinde, Allah’tan bir mani gelmezse, tasarruf ve yatırım tedbirlerine takılmazsa, hızla sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kayserili milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile T9 tüneli çalışma sahasına ziyarette bulundu. Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin Kocasinan’daki şantiye ziyaretinin ardından Kayseri’nin batı girişinde Molu bölgesinde inşası süren T9 tüneli başlangıç noktasına geçen heyet, burada da yetkililerden T9 tüneli ve planlanan diğer tünellerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hızlı Tren Hattı Projesi’nde gelinen son durumla ilgili; “ Düver’deki şantiye ziyaretinden sonra yine Kayseri’mizin sınırları içerisinde olan Molu bölgesindeki T9 tünelini yerinde izleme fırsatı bulduk. Yaklaşık 1200 personel ile çalışmalar yolunda gidiyor. Kredisi, projesi, ihalesi tamam. Ekipler harıl harıl çalışıyor. 450 civarında da teknik olarak araç gereç var. Her şey yolunda ve seyrinde. 2027-2028 gibi Kayseri’miz hızlı trenle buluşacak” açıklamasında bulundu. Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nde çalışmaların 2027- 2028 yıllarında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Aldığımız bilgiler doğrultusunda 2027-2028 gibi hızlı trenle Kayserimizin buluşacağını buradan bir kez daha vurguluyor ve hatırlatıyoruz. Üçlü konsorsiyum; Doğuş, Çelikler ve Özkar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Evet, bir mani gelmezse, nazarımız değmezse, Kayserililer en erken 2027 veya 2028’de hızlı trene binip Ankara’ya, oradan da İstanbul’a gidebilecek. Haydi hayırlısı…