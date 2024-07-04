Kayseri’de Mesleki Eğitim Çalıştayı: Meslek liseleri, memleket meselesi

Kayseri, son yılların en önemli etkinliklerinden birine, Mesleki Eğitim Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.

İki gün süren çalıştayda ülkemiz ve gençlerimiz açısından mesleki ve teknik eğitimin önemi her yönüyle ele alındı. Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Çalıştayı’na Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, rektörler, eğitim gönüllüsü hayırseverler, oda başkanları ve eğitimciler katıldı.

“Meslek Liseleri, Memleket Meselesi” sloganının gündeme getirildiği ve mesleki eğitim kurumlarının desteklenmesinin ele alındığı çalıştaya, aylardır gerek TBMM’de yaptığı açıklamalarla gerekse bakanlık kapısını aşındırarak konuyu gündeme getiren milletvekili Murat Cahid Cıngı, önemli destek verdi. Cıngı, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, “2023 yılı verilerine göre, mesleki ve teknik lise mezunlarının yaklaşık yüzde 85 olan iş bulma oranı, üniversite mezunlarının iş bulma oranından daha yüksek. Mesleki eğitim, 2-3 yıl gibi daha kısa sürede tamamlanırken, üniversite eğitimi 4-6 yılı buluyor. Lisans eğitimine kıyasla meslek liselerinin eğitim masrafl arı da hem devlet hem de öğrenci için düşük olduğundan, maddi imkânları kısıtlı öğrenciler için avantaj sağlıyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre 2024 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye’de 4 bin 262 mesleki ve teknik eğitim kurumu bulunduğu, buralarda 1 milyon 629 bin 322 öğrencinin eğitim gördüğüne vurgu yapılarak, son yıllarda özellikle bu okullardaki eğitim standartları, laboratuvar imkânları ve teknolojik altyapının çok üst seviyelere gelmesine rağmen, hala istenilen, tercih edilme oranlarına ulaşılmadığı dile getirildi. Çalıştay sonrası düzenlenen panel ve 3 ayrı çalışma grubu tarafından hazırlanan raporda, “Avrupa Birliği ülkelerinde mesleki eğitim programlarına katılım oranları çok yüksek seyrediyor.

Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre, Avrupa’da mesleki eğitim alan gençlerin oranı yüzde 60’lar seviyesinde, bu oran Almanya, Avusturya, İsviçre gibi bazı ülkelerde yüzde 70’e kadar çıkabiliyor. Türkiye’de ise bu oran çok daha düşük. Ortaöğretim düzeyinde mesleki eğitime katılan öğrencilerin oranı yüzde 30’lar seviyesinde. Daha üzücü olan gelişme ise meslek lisesi öğrencilerin eğitim aldıkları mesleği mezuniyetten sonra devam ettirme oranı bazı branşlarda yüzde 10’un altına düşüyor” görüşlerine yer verildi.

Umarım bu çalıştay, Kayseri’de yıllar öncesi günümüz sanayisinin temelini oluşturan çıraklık okulları gibi mesleki eğitimin ortaokul seviyesinden başlamasına vesile olur…