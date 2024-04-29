Kayseri’de hayırseverlik geleneği yüzyıllardır sürüyor   

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki yoğun çalışmalarından fırsat bulup, baba ocağı Kayseri’ye her gelişinde önemli bir hayır protokolünün imza törenine katılıyor. Son olarak Bakan Özhaseki, bu güne dek 20 okul yaptıran hayırsever iş insanı Mehmet Altun ile birlikte Kayseri OSB’de yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda Mühendislik Fakültesi Binası’nın da yer aldığı bir OSB Teknik Kampüsü protokolüne imzayı attı. İmza töreninde konuşan Bakan Özhaseki, “Kayseri’ye her geldiğimizde ya belediyelerimizin açılışı, temel atma töreni oluyor ya da mutlaka bir hayırseverimizin eğitimle, sağlıkla ilgili güzel eserine ön ayak oluyoruz, bugün o günlerden birisidir” dedi.

Kayseri’de yüzyıllardır hayırseverlik geleneğinin sürdüğünü hatırlatan Bakan Özhaseki, “Kayserimizde yüzyıllardır devlet millet el ele geleneği devam ediyor. Tarihte Hunat Hatunlar, Atsız Elti Hatunlar, Gevher Nesibeler, Nuh Naci Yazganlar, Kadir Haslar hiç eksik olmadı. Yaptığımız hayırseverler zirvelerinde yüzlerce hayırseverin bu şehre katkıda bulunduğunu gördük” diye konuştu. Özhaseki, “Son dönemde de Allah razı olsun Mehmet Altun ağabeyimiz 20 tane okul, 1 tane büyük cami projesiyle bu yolda devam ediyor. Allah hayırseverlerimize uzun ömürler versin” şeklinde konuştu.

Kayseri Üniversitesi ve Kayseri OSB önderliğinde teknik kampusta yapılacak mühendislik fakültesi ve OSB Meslek Yüksekokulu’nun Avrupa’daki modelleri gibi OSB’nin içinde olmasının, sanayici ve öğrencilerin ufk unu açacağını belirten Kayserili emekli avukat Mehmet Altun’a gelince; rekortmen hayırseverin ilginç bir hayat hikâyesi var. Geçmişte eğitimini zor koşullarda sürdürdüğüne, ahırda hayvan dışkısının buharıyla ısınarak ders çalıştığına ve avukat olduğuna vurgu yapan Mehmet Altun, “Eğitimin önemini bilen biri olarak meslekten kazandığım parayı eğitime yatırmak istedim. Ahırda, büyükbaş hayvanların sıcaklığıyla ısınıp, bezir yağı ışığında ders çalışarak bugünlere geldim. Fabrikalarım yok, iş adamı da değilim. Gücüm nispetinde 42 öğrenci okutuyorum. Malın gerçek sahibi Allah, bizler emanetçiyiz. Allah, ülkeme ve vatanıma eğitim alanında hizmet etmeyi nasip etti” dedi. Altun, OSB’ye yaptıracağı fakülte ve meslek yüksekokulu ile ilgili de, “Türkiye’nin kurtuluşu teknolojiye dayalı ihracata bağlıdır, 15 bin fabrika var burada, bunlara istedikleri ihtiyacı karşılayacak insanları yetiştirmemiz çok büyük sevap. Çünkü sanayimiz mükemmel ama kalifiye eleman yok. Bu okulların Kayserimize, sonra ülkemize hayırlara vesile olmasını niyaz ederim” ifadelerini kullandı.