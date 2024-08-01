Kayseri iş dünyasının gurur töreni

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) “Kayseri Oda Borsa Ortak Meclis Toplantısı ve Kayseri’nin Yıldızları Ödül Töreni” düzenledi. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre illerin oda ve borsa başkanları ile il protokolü ve iş dünyasından isimler katıldı. Kayseri iş dünyası örgütleri, ticaret odası ev sahipliğinde, kentte faaliyet gösteren ve İSO ilk 500 ile TİM 1000 listelerinde yer alan 27 firmaya, 36 ödül verildi.

Törende Kayseri’nin yüz akı, gurur kaynağı olan İSO 500 ve TİM 1000 listelerinde yer alan Kayserili firmalar ödüllerini aldı. HES Hacılar Elektrik, Mega Metal, Hasçelik, Sersim, Boyteks, Kumtel, İstikbal, Boyçelik ve Erbosan Boru hem İSO 500 hem de TİM 1000 listelerinde yer aldığı için, Re-Ma Metal, Coreal Alüminyum, Orta Anadolu, ABC Uluslararası Nakliyat, Gürkan Ofis Mobilyaları, Formal Alüminyum, Kayseri Metal Center, Hasçelik Halat, Ata Karbon, Ceha Büro Mobilyaları, Metal Matris, Çinkom Metal ve Küçükler Tekstil ise TİM 1000 listesinde yer alarak ödüle layık görüldüler. Kayseri Şeker Fabrikası, Yataş, Bellona, Femaş Metal ve Form Sünger de İSO 500’de yer aldığı için ödül alan firmalar arasına girdi.

Törende hemşerilerine seslenen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Kayseri’de paran kadar değil, hayrın kadar konuş” geleneğinin sürdüğünü, hayırseverler şehri Kayseri’nin hızlı trene kavuşacağını, otoban konusundaki ısrarlı isteklerin ağaçkakan misali beyinlerine işlendiği sözlerinden sonra ekonomik tedbirlerin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, “Ekonomi yönetiminin koyduğu ekonomi programıyla, yılsonu itibariyle yüzde 38 ila 40 arasında enfl asyon rakamı oluşacak” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Marmara Bölgesi’ndeki sanayi tesislerinin deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Orta Anadolu Üretim Havzası’nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak devamlı gündemde tuttuğumuz bir konu var: Orta Anadolu Üretim Havzası oluşturulması. Deprem riskinden dolayı Marmara Bölgesi’ndeki hem yoğunluğun azaltılmasına hem de kentsel dönüşümün hızlandırılmasına ihtiyaç var. Bunun için de İç Anadolu-Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzasının meydana getirilmesi gerekiyor. Kayseri’yi de içine alacak şekilde böyle yeni bir üretim havzası oluşturmalıyız” diye konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, bir süre önce Kayseri’de yaşanan olayların ardından çıkan olumsuz haberlerin ve dedikoduların gerçeği yansıtmadığını birinci ağızdan “kapanan hiçbir fabrikamız yoktur” diye haykırdı. Gülsoy, Kayseri ile ilgili çıkan mesnetsiz yorumları asla kabul etmediklerini belirterek, şunları söyledi: “Şehrimizde yaşadığımız elim hadise neticesinde çıkan bir takım olumsuz haberler gerçeği yansıtmıyor. Kapalı olan bir fabrikamız yok. Kaldı ki ticaretin baş şehri olan şehrimiz, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi, 100 yıllık üretim tecrübesiyle cari fazla vererek, ülke ekonomisinin kalkınmasında en büyük katkıyı veriyor.”

Bu sözler Kayseri üzerinde son bir aydır sistemli olarak yaratılmak istenen algı ve karalama kampanyalarına karşı kent protokolü ve iş dünyasının net yanıtı olarak dakikalarca alkışlandı.