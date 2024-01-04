İş insanlarından hayrın böylesi…

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne bağlı Araştırma Hastanesi’nde gurur verici örnek bir tören oldu. Kayseri’nin ihracat ve üretimde yüz akı firmalarından; Hasçelik Kablo, Hasçelik Halat, Hasçelik Fiber, Coreal Alimünyum Kablo ve Metal Matris’i bünyesinde barındıran yönetim kurulu başkanlığını Necmettin Baktır’ın yürüttüğü Demiryaka Holding, Baktır, Özbek, Mercan ve Özkaya ailelerinin ortaklığından oluşuyor. Demiryaka Holding, insan sağlığına doğrudan katkı yapacak 1,5 Tesla gücündeki 1 MR cihazı, 3 Tesla gücündeki 2 MR cihazı ve PET/ CT cihazlarından sonra şimdi de yaklaşık 2 milyon Dolar değerinde son teknoloji robotik cerrahi cihazı olan “Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi”ni hastaneye bağışladı. Holding bağışa ek olarak, cihazın 5 yıllık bakım maliyetlerini de üstlendi. 2 bine yakın çalışanı bünyesinde barındıran Demiryaka Holding aynı zamanda ERÜ bünyesindeki Klinik Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi binasını inşa edip cihazları ile birlikte bağışlayarak, hastanedeki cihazların kalibrasyon ve bakım ihtiyaçlarını giderdi. Sadece bu kadar mı? Da Vinci Robotu’nun açılışı için ameliyathanede yapılan törenin ardından Çevre İklim ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımı ile Turkuaz Seramik tarafından ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne bağışlanan “Canon Monoplan Angio Sistemi Alphenix Sky” ve “Canon Ultrasonografi Aplio A” cihazı için de protokol imzalandı.

İmza törenine katılan Bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri’deki hayırseverlik kavramına dikkati çekti. Özhaseki, “Gittiğim her şehirde hayırseverliğe atıfta bulunuyorum. Sonra diyorum: ‘Bizde beş üniversite var. 100 bina bulunuyorsa bunun 95’i hayırseverden’. Önce ‘Anadolu’da 5 üniversite nasıl oluyor?’ diye bakıyorlar. Sonra ‘95 binayı orada hayırseverler nasıl yaptı?’ diye düşünüyorlar. Cenabı Allah keselerine binlerce bereket versin. Hem istihdam sağlıyorlar, hem de helal kazançlarından hayır işliyorlar. Kayseri’de, ticaret ön planda. Ama geri planda, özündeki bu güzelliği, bu cömertliği bu hayırseverliği görüyoruz” diyerek Baktır ve Özkaya ailelerine teşekkür etti.

Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır ve Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya ise “Biz, üniversitemizi, Kayserimizi, ülkemizi seviyoruz. Biz bu topraklarda kazandık, bu topraklarda da son nefesimizi verene kadar, elimizden geleni yapacağız. Bizler, büyüklerimizin çizdiği doğrultuda, onlardan aldığımız şiarla, bu topraklardan kazandıklarımızı istihdam sağlayan teknolojik yatırımlar, hem de insanımızın sağlığına katkı sağlayan hayır yatırımları olarak değerlendiriyoruz” diyerek alkış aldılar.

Erciyes Üniversitesi bu yatırımlarla Ankara’nın doğusundaki 2. robotik uygulama merkezi oluyor. Kayseri’de “Hayrın kadar konuş” ve “Doğduğumuz toprakla ödeşiyoruz” sözü, sayısı binleri bulan çeşme, vakıf, okul, yurt, pansiyon, üniversite, aşevi, kuran kursu, cami, hastane, hasta yakınları konaklama evi, sağlık ocağı, kent ormanı, stad gibi hayırseverlerin eserleriyle hayata geçerken, Kayseri, ülke genelinde hayırseverlik yarışında birinciliği diğer illere kaptırmıyor.