Kayserispor yeni yönetiminde Avrupa açılımı

Süper ligde bu sezon futbol federasyonunun 3 puan silme cezasıyla morali bozulan ve TFF’nin eften püften bahanelerle ceza kesme yarışına girdiği Kayserispor, Uluslararası futbol kuruluşlarının transfer kapatma cezaları ve her geçen gün katmerlenen mali borç olumsuzluklarına karşın süper ligde kalmayı zorda olsa başardı.

Örnekleri ortada. Büyükşehir statüsünde, yıllarca Türk futboluna renk katmış, şampiyonluk kupalarını müzesine götürmüş tarihi takımlar şimdilerde 3.lige kadar düşüp, ödenmesi mümkün olmayan borçlarla adeta kapılarına kilit vurup,seyircilerini süper lig maçlarını izlemeye hasret bırakırken, Kayserispor’un transfer tahtası kapalı olarak,borç yüküyle Süper lig yarışına devam etmesi gerçekten mucize…

Gecesini gündüzüne katıp Kayserispor için çaba gösterenlere ,kulübü şartlar ne olursa olsun ayakta tutanlara teşekkür etmeli, köstek değil, destek olunmalıdır. Çünki, başka Kayserispor yok. Zira,marifet acımasız eleştirilere değil,iltifata tabidir. Sarı kırmızılı kulübe hizmet eden eski başkan ve yöneticilere teşekkür eden Kayserispor başkanı Ali Çamlı rakipsiz tek aday olarak girdiği genel kurulda, seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında protokol ve delegeleri mali konularda bir anlamda bilgilendirip, sarı kırmızılı kulübün mali durumunu gözler önüne serdi. Kamuoyunda dedikodu olarak konuşulan, zaman zamanda üstü kapalı olarak dile getirilen mali konulara değinerek, adeta hesap veren Çamlı, Kayserispor’u iş başına geldiklerinde 825 milyon 108 bin tl ile o günkü kur üzerinden 43 milyon 420 bin Euro artı Uluslararası futbol mahkemesi CAS’da devam eden sorunlu dosyalarla birlikte 54 milyon Euro borçla devraldıklarını açıkladı.

Eski yöneticilerin temliklerinden kaynaklanan 662 milyon tutarındaki borçlar dışında Kayserispor’un net borcunun 317 milyon TL olduğuna dikkati çeken başkan Çamlı ‘’ Kulübün gerçek sahibi olan Kayseri halkı bunları işin başındaki benden duysun. Hiç başka yerden duymanıza gerek yok. Hesabımız, kitabımız şeffaftır. Görevde olduğumuz sürece kuruşu kuruşuna hesap vermeye hazırız. Kayserisporun CAS’da yürüyen 3 , TFF’de ise , transferlerle ilgili 2 dosyası var.Bunların tamamının altından inşallah kalkacağız. Bu şehrin,Kayserispor’un bileğini bükmeye hiç kimsenin gücü yetmecek.Biz bu işe baş koyduk.’’ sözleriyle delegelerden alkış aldı.

Kayserispor’un sorunlarından arınması için çabalayan yeni yönetimde kadın olarak gurbetçi bir iş kadını Yeşim Akpınar ile 2 Kayserili gurbetçinin yer alması ve yönetimin Avrupa açılımı, sarı kırmızılı kulübe hiç şüphesiz önemli destekler sağlayacaktır.Kayserispor’un kalpleri ‘’Kayseri’’ sevgisiyle çarpan Avrupa’daki gurbetçi hemşehrilerine uzanan ,kucaklayan bu açılımı önemlidir.