Kayseri’de istihdam fuarı yapılacak   

Dünyada ve Türkiye’de daha çok sanayideki işgücü eksikliği, büyümeyi etkiliyor. Üstelik özellikle pandemi dönemindeki çalışma hayatının değişmesi, çalışanların ve iş yapma şekillerinin değişmesi iş gücünde ciddi bir açık yarattı. İŞKUR tarafından yapılan son araştırmaya göre istihdamdan en çok etkilenen iller arasında Kayseri de var. Sanayi kuruluşlarının giriş kapıları “işçi alınacak” ilanlarıyla dolu. Hatta fabrikaların servis araçlarının önüne asılan pankartlarda, “kalifiye veya kalifiye olmayan beyaz ve mavi yakalı çalışan alınacak” ilanlarını görürsünüz. Birinci OSB ve İncesu OSB’lerdeki fabrikalar bu sorunu çözebilmek için çevre ilçelerden günü birlik taşımalı eleman getirerek çözüm ürettiler. Kayseri dışından OSB’ler ve serbest bölgeye yatırım yapacak iş insanlarının Kayseri’deki oda başkanlarına, OSB yöneticilerine veya ilin yetkililere sorduğu ilk soru, “Çalıştıracak eleman bulabilir miyim” oluyor. Hatta Kayseri’de sayısı 100 binlere ulaşan mülteciler konusundaki eleştirilere, homurdanmalara zaman zaman yetkililerin, “Suriyeliler de giderse sanayide çalışacak kimseyi bulamayız” yanıtlarını da işitiyoruz. Ayrıca iş insanları, EYT’den dolayı en verimli, birikimli, tecrübeli yaşta işten ayrılan çalışanların yerinin doldurulamaması ve bu alanda önemli bir boşluk oluştuğu konusunda yakınıyor. İşte bu aşamada Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten önemli bir hamle geldi. Kayseri’de geliştirdiği projelerle birçok konuya doğrudan el atan, kentin tüm sorunlarına duyarlı olan ve akılcı yaklaşım gösteren Vali Çicek, Kayseri protokol mensuplarını, kamu kurum ve kuruluşları ile odalar, OSB’lerin başkanları başta olmak üzere, kentin önde gelen iş insanlarını bir araya getirerek istihdam konusunda önemli bir işbirliğinin ilk kıvılcımını yaktı.

Kayseri İstihdam Fuarı İstişare Toplantısı, OSB ev sahipliğinde Vali Gökmen Çiçek’in başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Çiçek istihdamın artırılmasının önemine vurgu yaptı ve düzenlenmesi planlanan Kayseri İstihdam Fuarı için katılımcıların görüşlerini önemli bulduklarını belirtti. Çiçek’in konuşmasının ardından İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak tarafından da düzenlenecek fuara ilişkin sunum yapıldı.

İstişare toplantısında, Kayseri’de üretim yapan firmalar ve işverenlerle iş ihtiyacı olan vatandaşların buluşacağı Kayseri İstihdam Fuarı’nın kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve firmaların katılımlarıyla 14- 15 Mayıs 2024 tarihlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi’nde yapılması kararlaştırıldı. Fuarda odalar, firmalar ve iş insanları birer reyon açarak, mavi ve beyaz yakalı çalışanlarla bir araya gelerek, yüz yüze görüşmeler yapacak. Kayseri istihdam fuarının iş insanlarının eleman sorununa bir nebzede olsun, çare olacağına inanıyor, şehrin valisini attığı bu önemli adım ve çözüm odaklı çabasından dolayı kutluyor, haydi hayırlısı diyorum.