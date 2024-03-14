KTO, AB elçilerine Atatürk’le seslendi       

Kayseri Ticaret Odası (KTO) AB üyesi 17 ülkenin büyükelçisinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Avrupa Birliği Kayseri İş Forumu 2024” etkinliğiyle başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. “AB ve Türkiye Ekonomik İlişkilerimizin Geleceği, Yeşil Dönüşüm ve Dijitalleşme için AB’nin Destekleri” konulu panel öncesi Kayserili yazılımcılar tarafından yapay zekâ ile hazırlanan Atatürk çalışması büyük beğeni topladı. Atatürk’ün, AB büyükelçilerine hitaben bugüne uyarlanan konuşması LED ekrandan katılımcılara sunuldu. Atatürk’ün kendi ağzından Türkiye’nin AB’ye bakışı ve ekonomik görüşleri, çok etkileyiciydi. Kısacası KTO, Avrupalı büyükelçilere Atatürk’le seslendi.

Programa, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve büyükelçileri katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Türkiye’den AB’ye mal taşıyan TIR’lara uygulanan kota ve diğer kısıtlamalar tarife dışı engel oluşturuyor. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerek. Türkiye vize serbestliği yol haritasında öngörülen 72 kriterden 66’sını tamamladı. Ancak vize serbestliğini elde etmek şöyle dursun, vize süreçleri çok daha zor ve sorunlu hale geldi. İş dünyamıza vize konusunda kolaylık getirilmeli. Fuarlara ürün gidiyor ama ürün sahipleri olarak biz gidemiyoruz. Schengen üyesi devletlerin konsolosluklarından 2-3 ay sonraya dahi randevu alınmıyor. Bu sürecin hızlandırılması beklentimizdir” diyerek vize sorununu birinci ağızdan muhataplarına iletti.

Gülsoy’un ardından KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez de, Kayseri’de Yatırım Fırsatları başlıklı sunum yaptı. Sönmez, sunumunda, “Yaklaşık 73 bin ticari girişimi ile Türkiye’nin en büyük 15. girişimcilik merkeziyiz. Bu girişimlerin yüzde 47’lik kısmı imalat girişimciliği ve bu alanda Türkiye’de ilk sırada yer alıyoruz” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise, “Delegasyon başkanımız ve büyükelçilerimizin Türkiye’de birçok vilayeti ziyaret ettiklerini hatta daha önce görev yaptıkları birçok şehri görme fırsatı bulduklarını biliyorum. Gittikleri yerlerde şehrin yöneticileri onlara şehirleri anlatıyorlar. Ve ‘burası dünyanın en güzel yeri ve cenneti’ diyorlar. Ama bence gerçek cennet burası” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sanayi ve ticaret şehri Kayseri’nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığına değinerek, “Kendi kendine yetmeye çalışan, yük olmayı hiçbir zaman düşünmeyen ve her zaman yardımseverliğiyle, şehrine, ülkesine layık olma anlayışıyla üretici, kreatif, inovatif özelliklere sahip insanlarla bezenmiş bir şehirdir Kayseri” şeklinde konuştu.

Kayseri’de düzenlenen etkinliğin lokomotifi ise; yerel deyimle “İçesine Kayserili” olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu. Hisarcıklıoğlu baba ocağı Kayseri’de Avrupalı konuklarını ağırlarken çok mutluydu.