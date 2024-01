Türkiye’ye örnek olan bir proje: ERVA 

Kayseri Valiliği, kısa adı ERVA olan “Erdemlerimizle varız” ile Türkiye’ye örnek olan bir projeyi hayata geçirerek, kentin odaları ve STK’larıyla önemli adımlar attı. Vali Gökmen Çicek’in üzerine titrediği ERVA projesi, çocuklarımızı ve gençlerimizi materyalist popüler kültürün etkisinden koruma, millî değerler ve millî benlik oluşturma ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora yöneltme konusunda çok önemli bir proje. “Erdemlerimizle Varız” projesi, özelde Kayseri genelinde hatta tüm Türkiye’de uygulanabilecek; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde okuyan öğrenci ve veli profiline yönelik kitlesel değer kazandırma çalışması.

Kayseri Valiliği’nin öncülüğünde hayata geçirilen ERVA projesini Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çeşitli kurumlar ve STK’lar tarafından da destekleniyor. Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Ticaret Borsası (KTB), KESOB, MÜSİ-AD, ASKON, Şeker Fabrikası ve 18. spor okulu gibi Kayseri ekonomisine yön veren paydaşların da katılımıyla uygulanan ERVA projesinin özellikle Kayseri’ye hatta tüm Türkiye’ye millî ve manevî değer kazandırma çalışmalarına katkı sağlaması ümidini taşıdığını belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şunları söyledi: “Güzel şehrimizde hiçbir gencimizi hiçbir uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz.

Bunun için polisiye tedbirlerimizi sonuna kadar alacağız. Bunun yanında her bir gencimizin bir sporla uğraşmasını istiyoruz. Her mahallemizde bir spor okulu açacağız diye yola çıktık. Spor sadece belediyelerin ve STK’ların değil gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara inat hepimizin elimizi taşın altına koymamız gereken bir alan. Biz de her mahallemizde kurulacak, malzemelerin ücretsiz karşılanacağı spor eğitimi tesisleri olsun istedik. Şu ana kadar 18 ERVA spor okulunda 10 bin lisanslı sporcumuz oldu. İl merkezi ve ilçelerimizde ERVA spor okullarının sayısını artırıp, gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak, temel hedefimizdir.”

Valilik bünyesindeki Kayseri Değerler Eğitim Merkezi’nin (KAYDEM) hayata geçirdiği ERVA projesi, Kayseri genelinde 55 lise, 45 ortaokul, 550 öğretmen ve toplam 39 bin 200 öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Kayseri’de odalar ve STK’lar, sosyal sorumluluklarının ötesinde, ERVA projesine yaptıkları katkılarla sosyal dayanışmanın yanı sıra çocuklarımıza, gençlerimize yani geleceğimize sahip çıkmanın en güzel örneklerini sergiliyorlar. Dileğimiz bu projenin ülke genelinde uygulanmasıdır…