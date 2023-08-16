KTO’dan 'Etik Tüccar' yani 'Ahilik Belgesi' önerisi

Kayseri, elini çabuk tutup, Avrupa’nın hiç tartışmasız ihracatta bundan sonra en öncelikli kriter olarak arayacağı “Avrupa Yeşil Dönüşüm Mutabakatı” ve “Sanayide Yeşil Dönüşüm” konusunda TSE ile birlikte ülkedeki ilk bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Kayserili sanayicilerin ve üreticilerin salonu tıklım tıklım doldurduğu Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğindeki toplantıya; TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin’in yanı sıra Vali Gökmen Çicek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri protokolü de katıldı. Toplantının açılışında yapılan konuşmalarda yeşil dönüşümün, ülkemiz ve Kayseri açısından önemi adeta zihinlere kazındı.

Mahmut Sami Şahin, dikkatle dinlenen ve notlar alınan konuşmasında, TSE tarafından verilen belgelerin Avrupa’da ve tüm dünyada tanındığını belirterek, konuyu “Avrupa Yeşil Dönüşüm Mutabakatı ve Sanayide Yeşil Dönüşüm bundan böyle başta ihracat yapanların uyması ve kendilerini buna göre hazırlaması gereken olmazsa olmazıdır” diye özetledi.

Ev sahibi Ömer Gülsoy ise sözlerine, “Kayseri olarak, yeşil ekonomiyi veya yeşil devrimi dikkate alarak tüm üretim süreçlerimizi gerçekleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. 2023 yılında en çok konuşmamız ve harekete geçmemiz gereken konu bu. Dünyada her şey eviriliyor, dönüşüyor. İş insanları olarak bu yeni sisteme adapte olmak zorundayız. Aksi takdirde ihracat yapmamız etmemiz zorlaşır” diyerek başladı. Gülsoy daha sonra, “Yeşil Mutabakat standartlarına göre mal ve hizmetleri üretemeyen ülkeler maalesef, AB’ye ihraç yapamayacak. Bunun için şimdiden tüm işletmelerimizi, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı standardına uygun bir hale getirmemiz gerekiyor. Yeşil Mutabakata yatırım yapmazsak zaman içerisinde ihracatımızı ve pazar payımızı kaybetmemize vesile olacaktır. Küresel ekonominin yeşil ekonomiye çevrildiğini unutmamalıyız. Yeşil ekonomiye yapacağımız yatırımları külfet olarak görmemeliyiz. Yeşil Mutabakat süreci, Türkiye’nin yeni bir kalkınma ve zenginleşme gündemi olarak kabul görmeli diye düşünüyorum” dedi. Ama Gülsoy asıl isteklerini, TSE başkanının toplantı öncesi protokolle birlikte makamına yaptığı nezaket ziyaretinde, “Sayın başkan, hoş geldiniz sefa getirdiniz ancak sizden bir isteğimiz var. Bundan 5 yıl önce de TSE’ye önermiştik. Ancak çeşitli kriterlerden dolayı gerçekleşmeyen, ahlaklı, aldatmayan, dürüst, vergisi, sosyal güvencesini zamanında yatıran esnafa Ahilik kültürü gereği Etik Tüccar yani Ahilik Belgesi verilmesini bir kez daha öneriyoruz” sözleriyle dile getirdi. TSE başkanı Şahin, bu konunun hayata geçirilmesi için birlikte geldiği çalışma arkadaşlarına sözlü emir verdi. Bakalım KTO başkanı Gülsoy’un bu önerisini TSE hayata geçirecek mi?