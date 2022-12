Müzeler, konserler, sergiler…

Türk devlet yatlarının asırlık hikâyesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Rahmi M. Koç Müzesi, Sultan Abdülaziz dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında hizmet veren devlet yatlarının hikâyesini “İki Asırlık Gelenek: Devlet Yatlarımız” sergisi ile ziyaretçilerine sunuyor. Koleksiyoner Erdem Cever’in aslına uygun olarak resmettirdiği yağlıboya tablolar, ihtişamları ile dillere destan 24 yatın her biri kendine özgü hikâyesini anlatıyor. Türk gemileriyle ilgili yağlıboya tablo sayısının yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Cever, “Her gemi yüzen bir şehirdir” diyerek herkesi bu tabloları görmeye davet ediyor

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde "Duvarlar ve Ötesi” sergisi

Mardin’de Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi - Dilek Sabancı Galerisi’nde “Duvarlar ve Ötesi” sergisi ziyarete açıldı.

Mağara resimlerinden başlayan, yerleşik yaşama geçişle birlikte duvarları süsleme içgüdüsünün, fresk ve mozaik gibi çeşitli mimari bezemelerin yanı sıra, tekstilin en eski formlarından biri duvar dokumalarının tarihsel süreçteki gelişimini anlatan Duvarlar ve Ötesi sergisi, farklı koleksiyonlardan 110’dan fazla duvar halısını bir araya getiriyor.

“Parlayan Yıldızlar” konserleri İş Sanat’ta başlıyor

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği “Parlayan Yıldızlar” konserleri İş Kuleleri Salonu’nda başlıyor. Ücretsiz düzenlenen konserlerin bu sezonki ilk konseri 12 Aralık Pazartesi, saat 20.30’da Eren Binici (vurmalı çalgılar) ve Erkin Can (vurmalı çalgılar) ile başlayacak.

Konserlere katılmak için rezervasyon@issanat.com.tr e-posta adresinden veya 0 212 316 10 83 telefon numarasında rezervasyon yapılabilir.

Akbank Sanat’tan yeni sergi: Dijital Sezgiler / Digital Serendipity

Akbank Sanat, 11 Şubat 2023’e kadar “Dijital Sezgiler / Digital Serendipity” sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Helena Nikonole’nin üstlendiği sergi; yeni medya sanatının dilinde yapay sinir ağları olgusunu ele alıyor. Proje çerçevesinde yapay zekâ hem bir araç hem de felsefi bir kavram olarak ele alınıyor ve yapay zekânın çağdaş sanat, kültür, insanlar ve toplum üzerindeki etkisi inceleniyor. Sergide, hem dünya çapında yeni medya sanatının önde gelen isimlerinin projeleri hem de sanat ve teknoloji kesişiminde deneyler yapan genç sanatçıların eserleri izleyiciyle buluşuyor.

Ankara And Evi’ndeki bir ödül töreni nedeniyle hatıralarla yüklü bir akşam

Ankara’ya gidişlerim genellikle festivaller, ödül törenleri, konserler gibi etkinlikler nedeniyledir. Bu kez de benzer bir sebeple, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalya töreni için Ankara’daydım…

Her gidişimdeki gibi kuğuların beslenmesini seyretmek ve huzurlu bir ortamı soluyabilmek için sabahın erken saatlerinde Kuğulu Park’taki banklarda yerimi aldım… Kavaklıdere’deki park, benim için bir vaha. Adı gibi zamanında oraları kavaklıkmış, bir de dere akarmış. Semt ismini onlardan almış. Kuğulu Park’ı sevmemin bir nedeni de hemen yanında Kavaklıdere Şarapları'nın sahibi Cenap And'ın yaptırdığı Sevda ve Cenap And Evi’nin orada olması. Rüstik mimarisiyle bir İsviçre kır evini andıran And Evi’nin bahçesi, yemyeşil ağaçları, rengârenk çiçekleri ile beni kendine çağırır. Giderim de…

Sompo Sigorta’nın yeni binasında dijital sanat eseri: Moment

Yeni Medya Sanatçısı ve besteci Mehmet Ünal’ın, Sompo Sigorta’nın 20. yılı ve yeni binasının açılışına özel olarak, yeni nesil teknolojilerle tasarladığı dijital sanat eseri ‘Moment’ harekete geçti. Moment, hiç tekrar etmeden sürekli evrim geçiren benzersiz bir interaktif deneyim sunuyor. IoT ART (Sanatların İnterneti) örneği olan enstalasyon, Sompo Sigorta’nın Beykoz’da yer alan yeni binasında kalıcı olarak yer alıyor ve tüm sanatseverlerin ziyaretine açık.

Yener Özden, Sheraton Istanbul Levent’in yeni Executive Şef’i oldu

Sheraton Istanbul Levent’in yeni Executive Şefi, 25 yılı aşkın süredir sektörde bulunan usta aşçılardan Yener Özden oldu. Özden, 248 odalı otelin, Doğu Akdeniz restoranı, bahçe alanı, & More loby bar ve kafe, kongre, toplantı, düğün, davet ve catering organizasyonları dahil tüm mutfak operasyonlarından sorumlu. Şef Yener Özden bu görevi kapsamında mutfak ekibine liderlik ediyor.