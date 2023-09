Müzik, gastronomi ve konferans…

Borusan “Sanat”, “BİFO” ve “Quartet” yeni sezona merhaba diyor

Borusan Sanat, BİFO ve Borusan Quartet ile dolu dolu bir sezona başlamanın heyecanını yaşıyor. Yeni sezonda BİFO, Gürer Aykal, 2024/2025 sezonundan itibaren sanat yönetmenliği görevine atanacağı yeni açıklanan Carlo Tenan, Can Okan, James Judd, George Pehlivanian, Finnegan Downie Dear, Gergely Madaras, Francisco Valero-Terribas, Nisan Ak ve Masis Aram Gözbek gibi şeflerin yönetiminde, Fazıl Say, Güher & Süher Pekinel, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Veriko Tchumburidze, Emir İlgen, Magma Filarmoni Korosu, Hale Soner, Nesrin Gönüldağ, Ayhan Uştuk, Tuncay Kurtoğlu, Joyce DiDonato, Bomsori Kim, Zee Zee, Fatma Said, Marina Rebeka, Jonathan Tetelman, MIDORI, Alexandra Conunova, Nemanja Radulović, Valeriy Sokolov, The Per Poc Puppet Company (Anna Fernández ve Santi Arnal) ile aynı sahneyi paylaşacak.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali gün sayıyor

Birleşmiş Milletler, Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün 116 şehir arasında Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, Türkiye’nin 7 Bölgesinde ve 81 İlinde tescillenmiş mutfağı, lezzetleri, kültürü ve sanatı ile 16-24 Eylül tarihlerinde Festival Park’ta ‘GastroAntep Kültür Yolu Festivali’ ile bu yıl da dünya sahnesine çıkıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin kültürel değerlerini, yerli ve yabancı farklı kültürden insanların sanatın evrensel dilinde birleşmesi amacıyla hayata geçirilen dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan ‘Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ ile birlikte gerçekleştiriliyor.

Food Fest Antalya Gastronomi Festivali gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi

Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali programı kapsamında 3 gün boyunca devam eden; sergiler, ürün tanıtımları, workshoplar, paneller, söyleşiler, yarışmalar, konserler, yerli ve yabancı pek çok kişi tarafından takip edildi. “Antalya’dan Dünya’ya’’ mottosuyla düzenlenen festival, Türkiye ve dünyadan birbirinden ünlü Michelin yıldızlı şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri bir araya getirdi.

Antalya’nın deniz, kum, güneş imajının yanında gastronomik değerlerinin de hak ettiği yeri alması gerekiyor. Düzenlenecek tür etkinlikler ile şehrin dünya turizm destinasyonları arasında gastronomisiyle de öne çıkacağına inanıyorum, çünkü ne yazık ki şimdiye kadar konukların ilgisini yeterince çekmeyen müthiş bir yemek dağarcığı var.

Türkiye İş Bankası’ndan “Cumhuriyetin 100. Yaşında Atatürk” konferansı

Millî Mücadele’nin ardından elde edilen siyasi bağımsızlığın ancak iktisadi bağımsızlıkla mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemizin ilk millî bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası, Cumhuriyetin 100. yıldönümünü özel etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Mart ayında, Müzelerinde Cumhuriyetimizin ilk 15 yılında başarılan iktisadi ve sosyal hayatın kalkınmasının anlatıldığı “Yaşasın Cumhuriyet!” sergisinin kapılarını açan Banka, tüm yurtta 100. yıl heyecanı, coşkusu ve mutluluğunun daha da yükseldiği, 29 Ekim’e geri sayımın başladığı bir dönemde “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası bir konferans düzenliyor.

Pekineller, Cumhuriyetin 100. yılında sıra dışı genç müzisyenleriyle sahnede

Güher ve Süher Pekinel, sıra dışı genç müzisyenleriyle 19 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne alacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılına özel olarak, James Judd yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) eşliğinde verilecek konserde, uluslararası saygın yarışmalarda büyük başarılar elde etmiş Can Çakmur, Veriko Tchumburidze, Dorukhan Doruk, Korkmaz Can Sağlam, Naz İrem Türkmen, Maximilian Cem Haberstock, Eda Seviniş, Emir İlgen de yer alacak. Pekinellerin kurduğu müzik eğitimi sistemlerinin desteği ile yetişen genç müzisyenler, sahnede Pekineller ile birlikte ender olarak icra edilen Bach’ın üç ve dört piyano için bestelenmiş eserlerini seslendirecekler

Wish More Hotel Şişli gastronomi deneyimi de vadediyor

Wish More Hotel Grubu’nun ikinci oteli olarak (ilki Bayrampaşa’da) hizmete giren otelin Executive Şef Muhittin Kabasakal'ın hazırladığı Akdeniz mutfağı esintileri taşıyan menüsünü, giriş katındaki Olef Restaurant’da tadacağım. Otelin genel müdürü Erkan Akkurt’a “Niçin Olef?” diye soruyorum. Süryanicedeki ilk harfmiş Olef. Ve çalıştırmalarını ‘a’ kalite hizmet anlayışı ile sürdürmeyi hedefliyorlarmış. Akkurt, “daha fazla lezzet…” sloganıyla sadece konaklayan misafirleri değil, İstanbul’u ziyarete gelen tüm ziyaretçileri de ağırlamak istediklerini de sözlerine hemen ekliyor.

Four Seasons Hotel Sultanahmet ve Museum Hotel Kapadokya lezzetleri için buluşacak

Four Seasons Sultanahmet, misafirlerini zengin bir gastronomi programı ile buluşturmaya devam ediyor. Bu içeriklerin üçüncüsünde Museum Hotel’in Executive Chef’i Saygın Sesli ve ekibinin katkılarıyla hazırlanan özel öğle ve akşam yemeği, menüsünde yer alan Kapadokya’nın yöresel tatlarıyla misafirleri bir lezzet yolculuğuna çıkacak.

20-23 Eylül günlerinde gerçekleşecek bu lezzet festivalinde, Kapadokya’nın geleneksel tatları, modern yorumlarla bir arada sunuluyor.

Antalya’da bir lezzet noktası: İskele Balık Pişiricisi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Restoran, Yiyecek İçecek ve Eğlence Hizmetleri Komite Başkanı Tahsin Fettahoğlu’nun öncülüğünde kurulan İskele Balık Pişiricisi 10. yılını kutluyor. Restoran, kurulduğu günden bu yana, Antalya’da bulunan yerli ve yabancı misafirlere taze deniz mahsullerinden oluşan bir menü sunuyor.