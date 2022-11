Müzik, seramik ve gastronomi dünyasından…

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü şef ve eğitimci Rengim Gökmen’in Sevda-Cenap And Müzik Vakfı kurucularından Cevza And Başman’ın anısına 1988 yılında oluşturulan ve her yıl aramızdan ayrıldığı 6 Aralık tarihinde, ülkemizde çoksesli müziğin tanınmasında, benimsenmesinde ve gelişmesinde olağanüstü katkıda bulunan bir besteci ve/veya yorumcu, eğitimci, sanat yöneticisi-destekçisi ya da kuruma verilen "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası”nın 36’ıncısı sahibini buluyor.

Vakıf Yönetim Kurulu bu yıl oybirliği ile orkestra şefi ve eğitimci Rengim Gökmen’i Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’na layık gördü. Gökmen’in madalyası 6 Aralık Salı akşamı Ankara’da gerçekleştirilecek törenle kendisine takdim edilecek.

Bu haberin ve köşemizin diğer haberlerinin ayrıntıları için lütfen https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

KTSM’den “Konuk Sanatçı Programı” projesi

Kale Grubu’nun 65 yıldır faaliyet gösterdiği seramik alanındaki sanatçılara alan açmak ve onları desteklemek için yürüttüğü çalışmalarına uluslararası bir boyut katan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), yenilikçi Konuk Sanatçı Programı düzenliyor. Program kapsamında KTSM uluslararası seramik sanatçıları Élodie Alexandre-Reyaz Badaruddin’e ev sahipliği yapacak.

Fransız ve Hint asıllı iki sanatçı, üç ay boyunca İstanbul’da yaşayıp üreterek, Grubun doğduğu topraklar olan Çanakkale’ye ilham ziyaretleri yaparak program sonunda ortaya çıkan seramik sanat eserlerini KTSM’de ‘İyi Bak Dünyana’ temasını merkeze alan bir sergiyle ziyaretçilerle buluşturacak.

Kült müzik grubu Soft Machine 55 yıllık kariyerinde ilk kez İstanbul’a geliyor

Pink Floyd’un da aralarında bulunduğu pek çok ünlü müzik grubuna ilham veren Soft Machine, 55 yıllık kariyerinde ilk kez İstanbul’a gelecek. Soft Machine, 9 Aralık’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlere tarihi bir akşam yaşatacak. Soft Machine, gitarda John Etheridge, davulda John Marshall, basta Fred Thelonious Baker, tenor saksafon, flüt ve klavyede ise Theo Travis’ten oluşuyor. Konser, saat 20.00’de başlayacak.

Gastromasa Konferansı için dünyaca ünlü yıldızlar İstanbul’daydı

Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü olmayı amaçlayan ve dünya gastronomisinin en önemli kongrelerinden olan VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, bu yıl yeni konseptleriyle “Sürdürülebilirlik & Biyoçeşitlilik” teması çerçevesinde gastronomi sektörünün ilgiyle izlediği bir etkinliğe imza attı. VII. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’nda Gastromasa; Gastromasa Pastry, Gastromasa Bar, Gastromasa Hospitality konseptleri ile sektöre yön veren dünyaca ünlü gastronomi profesyonelleri aynı çatı altında toplandı.

15. yılını geride bırakan Sözen Organizasyon imzasını taşıyan konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen; “Ne büyük gurur ki; dünyanın en büyük üç gastronomi konferansından birisi Türkiye'de yapılıyor” dedi.

Galataport İstanbul’da yepyeni bir divan deneyimi

Divan deneyimini yepyeni bir konseptle sunan ‘Divan at the Port’ kapılarını açtı. ‘Divan at the Port’, Galataport İstanbul’un simgelerinden biri olan tarihi Paket Postanesi içindeki lokasyonunda, Divan’ın köklü mirasını mekânın kendine has atmosferi içinde yorumluyor.

Bomonti’de günün her saatini geçirebileceğiniz bir mekân: Griffin

Adını 1890 yılında İsviçreli Bomonti Kardeşler tarafından kurulan bira fabrikasından alan Şişli’deki Bomonti semtinde bulunan Griffin günün her saati için farklı seçenekler sunuyor. “Herkesin Mutlu Olduğu Yer” mottosuyla yola çıkan Griffin, yöresel lezzetleri modern dokunuşlarla yorumluyor. Griffin, dünya lezzetlerinin de yer aldığı menüsüyle sabah 09’dan gece 01’e kadar hizmet veriyor.