İşler ve sektörler farklı olsa da şu sıralar Türkiye'nin her yanında finansmana erişim bir numaralı sorun olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin en büyük 6'ncı ekonomisi olan Antalya'da dinlediklerimiz bunu ziyadesiyle teyit etti.

Salı günü Antalya'daydık. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın davetiyle, Dr. Bader Arslan moderatörlüğünde, finansal danışman Ali Ağaoğlu ve ben, Türkiye ekonomisindeki gidişatı tartıştık.

ATSO Başkanı Hacısüleyman, finansmana erişim sorununun Antalya iş dünyasının şu sırada en önemli sıkıntısı olduğunu ifade etti. Ardından; "Biz finansmana erişimi tüketmek için değil üretmek için istiyoruz" diyerek taleplerinin altını çizdi. KOBİ sahipleri, orta ve hatta büyük boy işletmelerin hepsi "Biliyoruz faizler çok yüksek. Acil sorunumuz krediye ulaşmak. Türkiye'nin her yeriyle iş yapıyoruz. Cirolar yüksek görünüyor ama satış adetlerinde ciddi düşüş var. Piyasa yavaşladı. Nakit akışı büsbütün yavaşladı" diyor.

Bir sanayici, "Enflasyon düşüyor. Daha da düşecek diyorlar. Emin olamıyoruz ama inanıyoruz. Ancak bu iş çok uzadı. Maliyetlerimiz ve işletme sermayesi ihtiyacımız öylesine arttı ki, özsermayemiz güdük kaldı. Dönmemiz için nakde ihtiyacımız var. Bedelini ödemeye razıyız ama paraya ulaşamıyoruz" dedi.

Gübre sektöründen bir başka sanayicinin serzenişi ise çaresizliğini vurguluyordu: "Eskiden bizim sektörde vade hasattı. Şimdi uzadıkça uzuyor. Çünkü çiftçi de sıkıntıda. Üretime devam etmem lazım. Yüzde 90 ithalata dayalıyız. Dün elime koçan koçan çek verenler, şimdi piyasadaki çeklerimi ödeyebilmem için kredi vermiyor. 'Neden' diye sorduğumuzda, 'Kusura bakmayın bizim de limitlerimizi kıstılar. Aşarsak cezalandırılıyoruz' diyorlar. Kamu bankaları, özel sektör bankalarına yönlendiriyor, 'biraz da onlar elini taşın altına koysun' diyor. Şaşırdık, kaldık. Herkes derdimizi anladığını söylüyor ama kimse elini uzatmıyor. Ne yapayım, tefeciye mi gideyim?"