Ocak’ın üç önemli sergisi

- Feshane, tarihe ve sanata ev sahipliği yapacak

Ahmet Güneştekin'in "Kayıp Alfabe" sergisiyle Feshane, tarihe ve sanata ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kültür sanat projeleri arasında yer alan sergi, 17 Ocak-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. İBB Miras tarafından restore edilen ve İstanbul'un kültür hayatına kazandırılan tarihi Feshane binasında küratörlüğünü Christoph Tannert'in üstlendiği sergi, Güneştekin’in çok yönlü sanat pratiğinin geniş bir yelpazesini izleyiciyle buluşturacak.

"Kayıp Alfabe", hafıza, göç, tarih ve mitoloji gibi evrensel temaları ele alırken, sanatçının farklı disiplinlerden beslenen zengin üslubunu gözler önüne serecek. Sergide, enstalasyonlardan hafıza çalışmalarına, video ve ses işlerinden heykellere, tuvallerden seramiklere kadar geniş bir yelpazede eserler sunulacak.

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- Loft Art, "Yaşamın Şarkısını" kusurlarda arıyor

Bağımsız sanatçıları destekleme ve onlara alan açma misyonuyla faaliyet gösteren Loft Art, yeni grup sergisi "Yaşam, Şarkısını Söyler" ile sanatseverleri insanın özündeki derinliklere doğru bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. 22 Ocak'ta kapılarını açacak olan sergi, 15 sanatçının farklı bakış açılarını bir araya getirerek yaşamın izlerini, duygusal deneyimleri ve kusurların kabulünü konu alıyor.

"Yaşam, Şarkısını Söyler", her bireyin hayat yolculuğunda bıraktığı ve taşıdığı izlerin, duygularla olan karmaşık ilişkisini ve kusurlarımızla bütünleşerek gerçek benliğimizi oluşturma sürecini ele alıyor. Sergide, Ahmet Yiğider, Berk Kakeci, Bertan Ekici, Emre Tura, Ergül Karagözoğlu, Ezgi Kılıç, Fatih Altan, Halil Vurucuoğlu, Hüseyin Rüstemoğlu, İlyas Arapoğlu, Kaan Fıçıcı, Lale Yılmaz, Nihan Çakır, Taylan Öngünç ve Zuhal Baysar gibi bağımsız sanat dünyasından isimlerin eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

- Geleneksel sanatlara yeni bir bakış: Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi

Tophane-i Âmire, geçtiğimiz günlerde Albayrak Grubu'nun düzenlediği Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi'nin açılışına ev sahipliği yaptı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen etkinlikte geleneksel sanatlara olan bağlılığıyla bilinen Albayrak Grubu, "Âdil-i Mutlak" temasıyla adalet kavramını hat sanatının incelikleriyle ele alıyor.

Sergi, 13 hattatın Kur'an-ı Kerim'de geçen adalet temalı ayetleri kaleme aldığı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Bu eserlere, 12 müzehhibin tezhip çalışmaları eşlik ediyor. Ayrıca, sanatçı Savaş Çevik'in "Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar" sergisi ve dikkat çekici bir enstalasyon çalışması da sergide yerini alıyor. Geleneksel sanat formlarına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan sergi, dijital eserlerle de zenginleştirilmiş.

- ENKA Sanat’tan Ferhan Şensoy için belgesel

Türk tiyatro sahnesinin unutulmaz ismi Ferhan Şensoy'un hayatı ve eserleri, ENKA Sanat'ın desteklediği yeni bir belgeselle mercek altına alınıyor. Ferhan Şensoy, mizahı toplumsal eleştiriyle harmanlayan, kendine özgü dili ve üslubuyla Türk tiyatrosunda benzersiz bir yer edinmiş bir sanatçıydı. Ortaoyuncular topluluğunun kurucusu olan Şensoy, "Ferhangi Şeyler" gibi unutulmaz oyunlara imza attı. Geleneksel tiyatroyu modern bir bakış açısıyla yorumlayan sanatçı, söz oyunları ve kendine has kelimelerle zenginleştirdiği eserleriyle geniş kitlelere ulaştı.

ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, belgeselin Şensoy'un tiyatro yolculuğunu, sanata ve topluma olan katkılarını derinlemesine ele alacağını belirtiyor. Mimaroğlu, "Ferhan Şensoy, tiyatroyu günü sorgulamak ve geleceğe dair mesajlar vermek için kullandı. 'Güldürdüm gidiyorum, düşünün, geleceğim' sözleri, onun hem eserlerindeki kalıcı etkiyi hem de izleyicisiyle kurduğu güçlü bağı gösteriyor. Belgeselle bu etki ve bağları görünür kılacağız" dedi.

- Patrick Watson, 14 yılın ardından İstanbul'da!

Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, besteci ve multi-enstrümantalist Patrick Watson, 14 yıl aradan sonra İstanbul’a geliyor. 20 Mart akşamı DasDas'ta sahne alacak olan sanatçı, kendine özgü müzikal tarzı ve etkileyici vokaliyle biliniyor. Watson, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. 2007 yılında "Close to Paradise" albümüyle büyük beğeni toplayarak Polaris Müzik Ödülü'nü kazandı. Müzik eleştirmenleri tarafından Nick Drake, Jeff Buckley ve Rufus Wainwright gibi isimlerle karşılaştırılan Watson, indie rock, folk ve barok pop gibi farklı türleri harmanladığı kendine özgü bir tarz yarattı.

- Sakıp Sabancı Müzesi’nde bayrak değişimi

2003 yılından bu yana Sakıp Sabancı Müzesi’ne vizyoner bir liderlik yapan Dr. Nazan Ölçer, 3 Şubat itibarıyla görevini Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahu Antmen’e devrediyor.

- Manzarası ve lezzetleriyle öne çıkıyor

Taksim Meydanı'nda, Taksim Square Otel'in 9. katında yer alan Taksim 9 Lokanta & Bar, iki yıldır konuklarını ağırlıyor. Adını hem konumundan hem de bulunduğu kattan alan mekân, manzarası ve özenle hazırlanmış menüsüyle dikkat çekiyor. Taksim 9, açılışının hemen ardından yaşanan bazı olumsuzluklarla karşılaşmış. Konsoloslukların güvenlik nedeniyle kapanması, Taksim Meydanı'nın ziyaretçi sayısında düşüşe sebep olmuş. Bu durum, mekânın rezervasyonlarında da iptallere yol açmış. Ardından gelen deprem felaketi ve bombalı saldırı, Taksim 9'un ilk yılını zorlu geçirmesine neden olmuş. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen, mekân ikinci yılında toparlanmayı başarmış.