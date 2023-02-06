Ölümünün 75. yılında Mahatma Gandhi

Ölümünün 75. yılında Hindistan mücadelesinin önderi Mahatma Gandhi bize ne dersler veriyor?

30 Ocak 1948’de Hindistan bağımsızlığının büyük önderi Mahatma Gandhi, bir sapık Hint milliyetçisi tarafından öldürüldü. Öldüldüğünde 78 yaşındaydı. Bu hafta onun ölümünün 75.yılı…. Onun için en güzel betimlemeyi halefi Nehru, ‘’1000 yıl sonra bile onun ışığı Hindistan üstünde gözükecek!‘’ sözleriyle yapıyor.

Tamil Nadu eyaleti içinde yer alan Madurai, Gandi ‘nin doğduğu yer. Madurai onun bağımsızlık meşalesini yaktığı yer. Adını taşıyan müze bu kentte 1959‘da açılmış.

Gandhi, 1948’de dönüş yapıp geldiği Madurai kentinde bir ev çıkrığında dokunmuş yerel şalvarı kuşanmışq. Bu çıkrık bugün Hint bayrağının ortasında yer alıyor. Hint bağımsızlığının simgesi. Gandhi sadece kılık kıyafet değişikliği ile yetinmez, “Tüm Hindistan Dokumacılar Birliği“ni kurar ve mesajı şudur :

-Her hane yemede ve içmede kendi kendine yeterli olmalıdır.

Bu ilke bugün de geçerli...

Hindistan’da yazılım endüstrisi böyle doğdu, nükleer ve atom böyle üretildi, uzay sanayisine bu ilkeyle girildi, jenerik ilaç yapımında bu ülke bununla sivrildi, bu nedenle de çok-uluslu şirketlerin göz ağrısı ve ülke hemen hepsiyle davalı.

Müzede bu ömürden geride kalanlar, 2 yemek kabı, 2 kaşık, 1 gözlük, 1 köstekli saat, 2 sandalet, 1 ashram kitabı sergileniyor. “Ölüm bir şeyler edinme yoluyla kibirlenmemizin bittiği an“ onun tanımı.

En büyük dersi ise Beyaz Adam‘a haddini bildirmesi ve “bağımsızlık benim karakterim“ dersini vermesi.

21. yüzyılda onunla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sun Yat Sen ve Nelson Mandela‘yı birlikte anmamız gerekiyor.

“Mahatma“ (Yüce Ruh) ya da halkın onu andığı isimle “Bapu“ (Babamız). Anısı önünde saygıyla eğilme gereği duyuyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

3. dünya ülkelerinin oluşturduğu 77’ler Hareketi, günümüzde soluğunu yitirdi, her şey piyasalaştı.