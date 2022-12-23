Onlarca sektöre milyarlık pazar

Konaklama tesislerinin yenilenmesinin önemi ve gereğine sık sık dikkat çekiyoruz.

Bunun bir nedeni, Türkiye’nin turizmde uluslararası alandaki rekabet üstünlüğünde önemli rol oynaması muhakkak. Diğer nedeni de seyahat endüstrisinin lokomotifi olan konaklama kesiminin 54 sektörle olan mal ve hizmet ilişkisidir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre seyahat endüstrisinin 54 ana ve alt sektör ile (input- output/ girdi-çıktı) mal ve hizmet alım satım ilişkisi var.

Bu özelliği ile oteller yatırım ve işletme dönemi yanında yenileme yatırımları ile de ülkenin her yerinde onlarca sektörden, yüzlerce firmaya milyarlarca liralık bir pazar sunuyor. Konaklama tesislerinin uluslararası standartlara göre 10 yılda bir yenilenmesi gerekir.

Bu kapsamda oteller; halı, asansör, yatak, perde, ısıtma soğutma, çamaşırhane, bulaşıkhane gibi birim, araç ve donanımlarını yenilemeleri gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre şirketler, 10 ayda 100 tesiste yenileme yatırımı yapmak için projelerine teşvik almış.

Bu iki bakımdan sevindirici bir gelişmedir.

Otellerin yenileme yatırımları her bölgede; mobilyadan tekstile, tesisattan ısıtma soğutmaya, ses ve ışık sistemlerinden masaüstü ürünlere kadar yüzlerce firmaya açacağı pazar dikkate alındığında otellerin yenileme yatırımları turizm ile birlikte 54 sektörden yüzlerce firma üzerinden ekonomiyi hareketlendiriyor.

Öte yandan yatak kapasitesinin iki milyonu aştığı Türkiye’de bugün yeni otelden önce otellerin yenilenmesine gereksinim var.

Bunu sektör temsilcileri gündeme getirmeli kamu yönetimi de komple yeni otelden önce işletmedeki otellerin yenilenmesini özendirmeli. Bu kapsamda bakanlık işletmeci ve yatırımcıları yenileme yatırımı yapmaya özendiren düzenlemeler getirmeli.

İşyeri, görev değişikliği, atama

Le Méridien Istanbul Etiler’e İnsan Kaynakları Direktörü olarak Serkan Sefiloğlu atandı. Sefiloğlu, daha önce Conrad ve Bilkent Otel, Swissôtel The Bosphorus ve Çırağan Palace Kempinski’de çalıştı.

Marriott International Türkiye bünyesinde yer alan Sheraton İstanbul Levent ve Le Méridien İstanbul Etiler otellerine Çoklu Otel Gelirler Direktörü olarak Özge Sakar atandı. Sakar, daha önce W İstanbul, The Grand Tarabya, Pera Palace ve Six Senses’te çalıştı.