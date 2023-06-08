OSBÜK Genel Kurulu’ndan…

Kırklareli Vize ilçesinde konuşlanan Türkiye'nin ilk ve tek Plastik İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB ), temsilcisi olarak katıldığım Türkiye’deki 391 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu 3 Haziran Cumartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) salonunda gerçekleşti.

Alikahya OSB Başkanı Yalçın Sönmez, başkan yardımcısı Hamit Velioğlu ile birlikte sabahın 6’sında başlayan Ankara yolculuğumuzun Cumartesi günü olmasına rağmen binek ve ticari araçların yanı sıra TIR ve kamyonların yoğunluğu ekonominin önümüzdeki günlerde daha da hareketli geçeceğinin bir göstergesi olarak değerlendirmekteyim.

Keza ekonomide, karayollarındaki TIR ve kamyon trafiğinin yoğunluğu ekonomide olumluluk hareketliliğinin bir göstergelerinde biri olarak değerlendirilir.

Genel kurula dönersem, bilindiği gibi OSBÜK, 01.07.2017 tarihli “7033 sayılı Kanun” (Üretim Reformu Paketi) ile; tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin üye olmalarının zorunlu olduğu, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip yasal üst (çatı) kuruluş oluştu…

OSB Başkan ve delegelerden oluşan yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurulda gündemde yer alan yönetmelikte birkaç madde değişikliği ardından OSBÜK organ seçimleri gerçekleştirildi.

Ankara’da siyasi gündemin yoğunluğu yeniden seçilen sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlama töreni nedeniyle genel kurula devlet ricalinden katılımın sınırlı olduğu gözlemleniyordu.

Açılışta OSBÜK başkanı Memiş Kütükçü, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede konuştular.

Hasan Büyükdede, meslektaş olmamızın , yıllara dayanan tanışıklığımızın verdiği duygusallığın yanısıra bilge kişiliği ,mesleki bilgi ve deneyimi benim ve sanayicilerin beğenisini kazanan özellikle OSB’lere verdiği özel önem OSB’ler tarafından hep sevgi ve saygı gösterilen bakan yardımcısı olmuştu..

Konya sanayi odası başkanlığından beri dostluğumuzu sürdürdüğümüz OSBÜK başkanı Memiş Kütükçü konuşmasının satırbaşları özetle,

“- OSBlerimizi üretimin temsilcisi haline getirdik.

- Sanayi üretiminin, istihdamın, ihracatın lokomotifi olduk.

- Başarımız sınırları aştı, dünyaya örnek olduk.

- Bu dönemde sadece ülkemizi değil, küresel ekonomiyi tehdit eden salgınlara, savaşlara şahitlik ettik. Ancak tüm bunlara rağmen, organize sanayi bölgeleri olarak sorunlara teslim olmadık, olumsuzluğa odaklanmadık.

- 'Bizim işimiz üretim' dedik, işimize baktık.

- Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerine eklemlenmesine öncülük ettik.

- Biz ürettikçe Türkiye büyüdü, Türk sanayisi gelişti." sözlerinden oluşuyordu.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu Murzioğlu da OSB'lerin - Türkiye'nin tüm dünyaya rol model olan projeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Hasan Büyükdede ise konuşmasının,

“- OSB'lerde istihdam konusunda ciddi problemler olduğunu, büyükşehirler insan kaynağı konusunda zorluklar var.

- Bazı bölgelerimizde ise istihdam fazlamız var, bu bölgelere doğru transferler önümüzdeki dönemde de olacak.

- Bütün illerimiz birer endüstri alanı haline daha da gelişmiş olarak gelecekler.

- Yeni dönemin en büyük problemlerinden bir tanesi de ulaşımdır.

- OSB'lerin hızla limanlara ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.

- OSB'lerin içinde demiryolu ağlarının çözümleneceği döneme girmiş olacağız" sözleri satır başlarını oluşturuyordu.

Konuşmaların ardından gündemde yer alan maddeler görüşülerek tek liste olarak hazırlanan yönetim ve organ seçileri gerçekleştirildi.

Başkan Memiş Kütükçü ve arkadaşları yeniden seçilerek güven tazelediler.

Kendilerini kutluyor başarıların devamını diliyorum.

Kongre arasında çok sayıda OSB başkanlarıyla kısa süreli de olsa sohbet etme olanağını buldum.

Konuştuğum başkanlarımızdan Eskişehir OSB başkanımız, değerli iş insanı Nadir Küpeli ile Eskişehir sanayisini, ekonomisini ve OSB’yi konuştuk.

Nadir başkan;

“Türkiye'nin En Yeşil ve Çevreci OSB'siyiz” sözleriyle başladığı konuşmasını özetle,

“ OSB çevresindeki çalışmaları her yıl daha da geliştirerek sürdürdüklerini, çevreye ve yeşile verdikleri önemi ileri boyutlara taşıdıklarını, Eskişehir OSB olarak çevre konusunda Türkiye'deki en hassas bölgelerden biri olduklarını vurguladı.

Modern atık su tesisi, akredite olan ve ülke çapında hizmet veren çevre laboratuvarlarının olduklarını da dile getiren Küpeli, Dünya Bankası destekli Yeşil OSB Uygulama Projesinde pilot OSB olarak seçildiklerinin de altını çizdi. Başkan Küpeli, “ilk kez Eskişehir OSB'de geniş çaplı uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen simbiyoz projelerimiz bu alandaki çalışmalarımızdan bazılarını oluşturuyor. Her yıl OSB'de binlerce yeni fidanı toprakla buluşturuyoruz.

OSB'mizin her tarafının yeşil olması ziyaretçilerimizi çok etkiliyor” sözleriyle sonlandırdı.

Fırsat buldukça gittiğim, Belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen hocamızın sanat, kültür, sosyal yaşamda dünya kentleri arasına giren Eskişehir’imizin sanayisini, ekonomisini yakından izlemekteyim.

Nadir Küpeli başkanı ve emekleri geçenleri kutlarken değerli sanayici OSB yi her yönüyle geliştiren dünyada sayılı OSB’ler arasında yer alması noktasında yapılan çalışmaların öncülerinden değerli insan sevgili dostum Savaş Özaydemir’de sevgiyle, saygıyla anmak isterim.