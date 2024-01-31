Paribu’dan depremzede gençlere destek: Gelecek için Dayanışma Fonu

Paribu, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi sonrasında aralıksız olarak bölgeye destek olacak projeler yaratıyor. İlk günlerde, Afet Platformu, İhtiyaç Haritası ve TOG ile ilk gün itibarıyla iletişime geçerek bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla Afet Destek Sayfası’nı açtı. 7 farklı sivil toplum kuruluşu için bugüne dek 20 milyon TL’den fazla bağış toplanmasına imkân sağladı.

İhtiyaç Haritası ile afet bölgesine 400 adet çadır, 8 bin 645 adet ahşap palet ve mat, 3 bin 819 adet gıda kolisi gönderimi sağlandı. TOG iş birliğiyle afetten etkilenen 66 Toplum Gönüllüsü gence Paribu Afet Burs Fonu ile1 yıllık burs desteği verdi. Hayata Destek Derneği iş birliğiyle Hatay’da 1000 kişinin faydalanabileceği 50 adet mobil tuvalet kurdu. İKSV Alt Kat Enstrüman Destek Fonu aracılığıyla depremde enstrümanlarını kaybeden 52 genç sanatçıya destek verdi.

Team Paribu çatısı altında yürüttüğü Team Paribu Seninle projesi kapsamında İhtiyaç Haritası iş birliğiyle depremden etkilenen çocukların iyi olma hâllerine katkıda bulunmak amacıyla Team Paribu Seninle Afet Bölgesi Spor Alanları Projesi’ni hayata geçirdi. Hatay’da kurulan Konteyner Yaşam Kenti’nde 400 çocuk ve gencin faydalanabileceği bir spor alanı inşa ederek ağustos ayında açılışını gerçekleştirdi. İkinci tesis ise 2024’ün başlarında Kahramanmaraş’ta açılacak.

Ust Soldan Saga - Paribu Sinem Gorgoz - Paribu Meltem Haykir - STDV Gulten Okcuoglu - YORET Miryam Anjel - YORET Sibel Erenel - Fatos Karahasan - SistersLab Merve Gungor

Hedef 18-35 yaş arası kadınların istihdama katılımına destek olmak

Paribu, son olarak deprem bölgesindeki gençlerin iyi olma haline katkıda bulunmak için, deprem bölgesinde çalışan STK’lar için bir hibe fonu yarattı.

Depremden etkilenen ve üniversitelerin STEM alanında okuyan veya mezun olan 18-35 yaş arası kadınların istihdama katılımını istihdama katılımına destek olmak ve gençler arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalara destek olacaklarının duyurusu 2023 Eylül ayında yapıldı.

Gelecek için Dayanışma Fonu adındaki programa 19 şehirden toplam 49 başvuru geldi. Değerlendirmeler sonucunda; Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET Vakfı), Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği (SistersLab), Sivil Alan Hareket Ağı Derneği (SAHA) yaklaşık 900 bin TL’lik bir destek sunulmasına karar verildi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Paribu ofisinde, Paribu Kurumsal İletişim Yöneticisi Sinem Görgöz; Paribu KSS Programları Yöneticisi Meltem Haykır; YÖRET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Lisanslı Evlilik ve Aile Terapisti Sibel Erenel; YÖRET Vakfı Yürütme Kurulu Üyesi, Uzm. Psikolojik Danışman, Eğitmen Miryam Anjel; Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Üyesi, SistersLab Kurucusu Merve Güngör; Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) İletişim ve Raporlama Koordinatörü Gülten Okçuoğlu ile bir araya geldik. Çalışmaları hakkında bilgi aldık.

- Afet sonrası gençleri güçlendirme projesi: YÖRET VAKFI

Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET Vakfı), rehberlik ve psikolojik danışmanlık mesleğinin tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Vakıf, çeşitli projeler kapsamında hazırladığı eğitim programları ile üniversite öğrencileri, okul yöneticisi, danışman, eğitimci, anne/baba, genç, STK’lar ve diğer meslek alanlarında çalışan bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için de faaliyetlerini yürütüyor.

Hibe özeti

YÖRET Vakfı hibe aldığı fonla AFGEP: Afet Sonrası Gençleri Güçlendirme projesini hayata geçiriyor. Vakıf proje kapsamında Hatay ve Kahramanmaraş’ta konteyner kentlerde yaşayan ve/veya bu illerdeki gençlik merkezlerine gelen gençlerin aynı zamanda Haliç Üniversitesi Gençlik Merkezi’ne gelen ve depremden etkilenen gençlerin iyi olma halini desteklemek ve akran dayanışmasını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. YÖRET Vakfı travma sonrası stres bozukluğu alanında en az üç yıllık deneyimi bulunan sosyal hizmetler uzmanlarından, psikologlardan ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarından oluşan 40 kişilik grup kolaylaştırıcılarına yönelik altı adet çevrimiçi Akran Destek ve Dayanışma eğitmen eğitimleri düzenlenecek. Gençlere yönelik Akran Destek ve Dayanışma grupları oluşturacak olan YÖRET Vakfı, eğitimlerini tamamlayan grup kolaylaştırıcılarıyla beraber mesleki rehberlik, aile ilişkileri, akran ilişkileri, flört şiddeti gibi konularda sekiz haftalık çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler gerçekleştirecek.

- 100 kadına eğitim ve mentor’luk desteği: Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği

Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği (SistersLab), kız çocuklarının ve kadınların STEM alanlarına katılımlarını ve bu alanlardaki görünürlüklerini destekleyici çalışmalar yapıyor. Tüm çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle yürüten SistersLab, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığa karşı bilgilendirme, farkındalık yaratma ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Hibe özeti

SistersLab hibe desteğiyle, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ve üniversitelerin STEM (Bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik) alanlarında okuyan veya mezun olan 18-35 yaş arası kadınların istihdama katılımını güçlendirmek amacıyla STEMWomen: Afetten Etkilenen Kadınların Mentorluk ve Eğitimlerle STEM Alanlarında Güçlenmesi projesini hayata geçiriyor. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ortaklığıyla gerçekleşen proje kapsamında STEM alanında minimum üç yıl deneyimi olan 100 mentor ile bu alanlarda eğitim gören veya mezun 100 kadın çalışma alanları doğrultusunda eşleştirilecek. Birebir gerçekleşecek çevrimiçi “mentee” ve “mentor” buluşmalarında hedef belirleme ve kariyer planlama konuları yanı sıra tecrübe aktarımı da yapılacak. Mentee’lere yönelik Ağ Oluşturma ve Etkinlikler, Kişisel Gelişim ve İş Arama Becerileri, İş Dünyası ve Kariyer Gelişimi, Teknoloji ve Dijital Beceriler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığı başlıklarında 24 eğitim ve 30 atölye gerçekleştirecek. 50 kişinin bulunduğu birinci grup 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri veya yeni mezunlardan oluşacak. İkinci grup ise 25-35 yaş arası NEET (“Not in Education, Employment, or Training” – Öğretimde, İstihdamda veya Eğitimde olmayan) kadınlardan oluşacak. Eğitimler ve atölyeler öncesi depremden etkilenen bireylerle sağlıklı iletişim kurulması çerçevesinde mentor ve eğitmenlere yönelik Travmaya Maruz Kalan Gençlere Yönelik Destek ve Yaklaşım Eğitimi düzenleyecek olan SistersLab, proje sonunda Sosyal Etki Raporu yayımlayacak.

- 11 gence istihdam: Sivil Alan Hareket Ağı Derneği

Sivil Alan Hareket Ağı Derneği (SAHA) yerel kaynaklar aracılığıyla yerel insiyatifleri bir araya getirmek ve afet dönemlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar karşısında sistemsel ihtiyaç odaklı, dayanışma destekli, güncellenen ve dönüşüme açık bir yaklaşımla çözüm önerileri oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

Hibe özeti

SAHA hibe desteğiyle, hem insanı hem de doğayı koruma motivasyonu ile tasarlanmış ve yerel iş gücü ile geçici/yarı geçici barınma ünitelerinin üretildiği Yuva projesi kapsamında 11 genci bir ay süreyle istihdam ediyor. Aynı zamanda projede çalışan ve ihtiyaç duyan gençlere yönelik birebir psikososyal destek çalışmaları yürüten SAHA iki haftada bir gerçekleştirdiği İyi Olma Çemberi ile sanat terapisi ve çember pratikleri kullanarak psikolojik danışman eşliğinde gençlerle çalışmalar yürütüyor.