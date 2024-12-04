Perpa’da kapasite 10 milyar dolar görünüyor, teknoloji merkezi olma yolunda ilerliyor

Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan’ın seçim çalışmaları sırasında sıkça uğradığı adreslerden biri, adını kuruluşu sırasında “Perşembe Pazarı”nın kısaltmasından alan Perpa’ydı.

Emrah Şahan, Perpa yönetimine yerel seçimler öncesi turları sırasında sordu:

- Perpa’nın iş kapasitesiyle ilgili bir raporunuz var mı? Buradaki küçük işletmelerin sadece ofisleri mi Perpa’da? Üretim yapanlar var mı? Buradan yapılan ihracat ne düzeyde? İthalatları ne kadar?

Perpa turları sırasında elde ettiği bilgi ve verilerden bir çıkarım yaptı:

- Perpa’da 10 milyar dolarlık bir değere ulaşabilen iş hacmi kapasitesi söz konusu. Kiminin başka yerde fabrikası var, Perpa’daki yerini sadece ofis olarak kullanıyor. Kimi sadece ticaret yapıyor.

Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, geçen hafta gazetemizi ziyaret etti. Şeref Oğuz, Handan Sema Ceylan ve Mustafa Kemal Çolak’la birlikte Şahan ve ekibini dinledik. Şahan, söze Şişli’nin İstanbul’un ekonomisindeki yerinden girdi:

- Şişli, İstanbul’un önemli merkezlerinden biri. Doğal iş merkezi. İstanbul’da, hatta Türkiye’de en fazla bağımsız girişimciye ev sahipliği yapıyor. Sağlık turizmi ve sağlık sektöründe İstanbul'da ilk sıradayız. Bu planlı değil, doğal gelişme.

Türkiye’de en fazla turizm acentesinin merkezinin Şişli’de olduğunu aktardı:

- Ayrıca, İstanbul Sanayi Odası’nın “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” ve “İkinci 500 Sanayi Kuruluşu” listelerinde yer alan şirketlerin 70’ten fazlasının merkezi de Şişli’dedir.

Şişli’nin kent ekonomisindeki yerinin adım adım değişmeye başladığını belirtti:

- Şişli, büyük şirketlerin ofislerinin adresi olmanın yanı sıra artık katma değeri yüksek işler yapan genç girişimcilerin de tercih ettiği adresler arasında yer alıyor.

Buna en iyi örneğin Perpa olduğunu vurguladı:

- Bu konuda Perpa çok güzel ve önemli bir örnek. 4 bin 700 işletme var orada. Ne Perpa kendi işlevinin, ekonomideki rolünün farkında, ne Şişli, ne de İstanbul.

Bedrettin Dalan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Perşembe Pazarı’ndaki esnafı, tüccarı daha derli toplu bir adreste toplamak için kurulan Perpa’da zamanla sektör değişikliklerinin olduğunu aktardı:

- Gördüğümüz kadarıyla şimdilerde Perpa bir anlamda Türkiye’de güvenlik kamera sistemleri teknolojilerinin en önemli adresi olmuş.

Perpa’da geleceğe dönük değişim konusunda da gözlemlerini paylaştı:

- Son dönemlerde Perpa’yı 15-20 küçük girişimcinin adres seçtiğini görüyoruz. Bu gidişle Perpa 10 yıl sonra robotik teknolojilerin merkezi olabilir. Yurt dışına katma değerli ürün ve hizmet ihracatı yapan merkeze dönüşebilir.

Perpa ile aklından geçeni, ekibiyle yaptığı beyin fırtınasını paylaştı:

- Perpa için geleceğe dönük bir vizyon çizmek gerekiyor. Kafa yormaya, üzerinde çalışmaya başladık. Vizyonu niyete dönüştürmeye biraz daha zaman var. Ben isterim ki Perpa, bir Teknopark’a dönüşsün.

Perpa’da 40 bin kişilik istihdamın söz konusu olduğuna dikkat çekti:

- Perpa’da günlük sirkülasyon 100 bin kişi dolayında oluyor. İstihdam ve günlük sirkülasyon, Perpa’nın iş kapasitesini, önemini ortaya koyuyor.

Şişli Belediyesi olarak Perpa’da bir “istihdam merkezi” açtıklarının altını çizdi:

- Perpa’daki işverenlere, “Eleman ihtiyacınız olduğunda bize başvurun” dedik. “İstihdam merkezi”mizi daha yeni açtık ama kısa sürede 200’e yakın kişinin iş bulmasında rol oynadık.

Perpa’nın mimarisiyle ilgili de şu yorumu yaptı:

- Aslında Perpa, çok zor ve tuhaf bir bina. Dünyada farklı ülkelerde bu tip binalar var. İyi mimari dokunuşla önemli dönüşüm yaratılabilir.

40 bin kişilik istihdam, 10 milyar dolarlık iş hacmi kapasitesi “Perşembe Pazarı esnafı” modeliyle yola çıkan Perpa’da yaşanan dönüşümün sinyallerini veriyor…

Perpa’ya büyük emek veren, uzun yıllar Başkanlığını yürüten Mithat Yümlü’yü rahmetle anıyorum…

2.5 milyar liralık SGK borcunu arsa takası ile ödemek için kolları sıvadı

Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan’a belediyenin borçluluk durumunu sorduk, iç geçirdi:

- Bütçesine göre bakıldığında Türkiye'nin en borçlu 5’inci belediyesiyiz. 6.5 milyar lira toplam borcumuz var. Bunun 5 milyar lirası devlete. Yani, vergi ve SGK borçlarından oluşuyor.

Şişli’de önceki dönemde Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu, ayrıca İstanbul Planlama Ajansı’nda görev yaptığını anımsattı:

- Yani, belediyeye, yerel yönetime yabancı değilim. İşin içinden geliyorum. Borç yapısal bir sorun. Düşünün ayda 225 milyon lira maaş ödüyoruz. İller Bankası’ndan belediyemize ayda gelen kaynak 24 milyon lirada kalıyor.

SGK’ya olan 2.5 milyar liralık borçlarını kapatmak üzere geliştirdikleri formül için görüştükleri adresleri paylaştı:

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

- Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı

- TOKİ

- Emlak Konut

- Sarıyer Belediyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Vedat Işıkhan’la bizzat görüştüğünü bildirdi:

- Çözüm yolunda aldığımız yolda yüzde 70’e ulaştık. Sarıyer Belediyesi’ni de ilgilendiren bir arsanın değerlendirilmesiyle SGK’ya olan 2.5 milyar liralık borcumuzu kapatabileceğimize inanıyoruz.

Ardından ekledi:

- Belediyelerin ağır borçlu yapıdan kurtulması için gerçek bir yerel yönetim reformuna ihtiyaç var.

Evlendirme Dairesi sosyal tesis olacak, Şan Tiyatrosu dönüşecek

Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, “Şişli Evlendirme Dairesi”nin yerini değiştireceklerini bildirdi:

- Evlendirme dairesinin mevcut yerini öğrencilere dönük sosyal tesis yapmayı planlıyoruz.

Şan Tiyatrosu üzerinde durdu:

- Fransa’ya gidip Şan Tiyatrosu’nun şimdiki sahipleriyle görüştük. Orası otel, rezidans ve hastaneyi içeren bir proje olarak görünüyor. Biz orayı kamuya kazandırmak istiyoruz.

Şan Tiyatrosu’nu Şişli Belediyesi olarak almak istediklerini belirtti:

- Kamulaştırıp sonrasında da adına uygun şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz.

Bir otobüs durağında sirkülasyon 750 bin kişi

Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, ilçe nüfusunun 270 bin olduğunu belirtti:

- Gelip, geçici, gündüz nüfusu 3.5 milyonu buluyor. Şişli’deki bir otobüs durağından günde 750 bin kişi geçiyor. Kendi nüfusunun 12 katını aşan nüfusa hitap ediyor. Dünyada böyle kentler çok azdır.

Şişli’nin İstanbul’daki iki rolüne işaret etti:

- Birincisi Beyoğlu’ndan doğan turizm baskısı yaşıyor.

- İkincisi Şişli, İstanbul’dan gelip geçenin mutlaka uğradığı bir yer.

İlçenin demografisi üzerinde durdu:

- Yaş almış, geleneksel, yıllardır Şişli’de yaşayan, tek evi olan, çoğu yalnız yaşayanlar.

- Ayrıca beyaz yaka, yeni evli, iyi maaşlar kazanan, fakat merkezde oturmak isteyen, akşamları dışarı çıkmak isteyen, merkezi seven, çocuk olunca hemen kaçan bir nüfus.

Ardından ekledi:

- Şişli, böyle bir nüfus yapısı arasında sıkışmış bir ilçe.

Şu eksikliğin altını çizdi:

- Şişli, uzun süredir bir makro plan çerçevesinde, İstanbul ölçeğinde ne olacağı konuşulmayan ve bununla beraber gerçekten paydaşlarıyla doğru masada bu konulara çözüm üretilemeyen bir ilçe pozisyonunda kalmış, yorgun bir ilçe.

Şişli’de ihtişam ile sefalet yan yana

Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, ilçenin şu özelliğine dikkat çekti:

- Kuştepe ve İzzet Paşa’da somut olarak baktığımızda ihtişam ve sefaletin yan yana olduğunu görüyoruz. Hem mekânsal hem de toplumsal kutuplaşma acı şekilde görülüyor. Aslında Şişli’nin tamamında ihtişam ve sefalet iç içedir.

Kuştepe’deki yoksul çocuklar için “Bir öğün bizden” programı başlattıklarını belirtti:

- Sadece 1 okulda çocuklara 1 öğün yemek verince okullaşma oranının yüzde 20 arttığını gördük. Şu anda 1700 çocuğa verdiğimiz yemek 20 bin öğünü geçti.