Piyasalar dibi mi gördü, yoksa kısa vadeli tepki mi?

Küresel piyasalar toparlanma sinyali verse de öne çıkan hâla belirsizlik. Borsa İstanbul’da ise dirençli seyir devam ediyor ama CDS henüz onaylamıyor. Borç/Kaynak oranı düşük getirisi yüksek hisseler yatırımcıların radarında.

Küresel piyasalar, belirsizlikle şekillenen yeni bir fiyatlama döneminden geçiyor. ABD’nin ticaret müzakerelerine açık olduğu haberleri kısa süreli toparlanma yaratırken, Beyaz Saray’ın yalanlaması ve Avrupa’nın vergi hamlesi iyimserliği sınırladı. Çin’in parasını zayıflatması ve ABD’nin %50 ek vergi tehdidi gerilimin süreceğine işaret ediyor. Bu tablo, büyüme ve kârlılık endişelerini yeniden gündeme taşıyor. Türkiye cephesinde Borsa İstanbul, küresel toparlanma çabasıyla sınırlı da olsa alıcılı. Endekste teknik olarak 9.300 destek, 9.700 ise kısa vadeli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Borç/Kaynak oranı düşük şirketler

Borç/Kaynak oranı %50’nin altında olan ve yılbaşından bu yana pozitif getiri sağlayan şirketler, piyasada dikkat çekiyor. Listede Aselsan, %41,78 oranında borç/kaynak yapısı ile dikkat çeken şirketler arasında yer aldı. Hissenin fiyatı, yılbaşından bu yana %62,21 ve yıllık bazda %100’ün üzerinde yükseliş kaydetti.

Enka İnşaat, %22,08 borç/kaynak oranıyla öne çıkarken %66,36 yıllık performansıyla yatırımcısına güven verdi. Genel tablo, borçluluğu düşük şirketlerin, özellikle oynak dönemlerde daha fazla yatırımcı ilgisi gördüğünü işaret ediyor.

ZEYNEP’E SOR

NET BORÇ/FAVÖK MÜ, FİNANSMAN GİDER/NET SATIŞ MI?

Net borç/FAVÖK; borç ödeme kapasitesi, nakit akışı, güven, değerleme, riski gösterme. Dalgalanma, zararda anlamsızlık, sapma olasılığı, sektörel farklılık.

Finansman gider/Net satış; faiz yükü ve maliyeti gösterme, sürdürülebilirlik, kısa vadeli. Net kâr, vergi ve diğer giderleri görmeme, borcu ayrıştırmama

Bilançosu güçlü şirketlerde geçici dalgalanmalardan çok, yapısal performansa odaklanmalı

Sabancı Holding’in fiyatındaki bu denli sert düşüşü neye bağlıyorsunuz? / Yaşar Dinç

Yaşar, Sabancı Holding son bir yıldır piyasayla uyumlu şekilde yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz 18 Mart günü de gelen satışlarla birlikte yönünü aşağı çevirdi ve sert bir düşüş yaşadı. Aynı sürede BIST 100 Endeksi’nin de benzer bir hareket sergilediği görülüyor. Bu türden sert düzeltmeler, genellikle kısa vadeli baskılardan kaynaklansa da yatırımcıların temel verilerden ziyade piyasa psikolojisine göre hareket ettiğini gösteriyor. Sabancı gibi bilançosu güçlü ve iştirak çeşitliliği yüksek bir holdingin uzun vadeli görünümünü değerlendirirken fiyatlardaki geçici dalgalanmalardan çok, yapısal performansa odaklanmalı.

Kendi çeliğini üretmek için yeni bir haddehane kurmayı düşünüyor. Bu yıl ise %10 büyüyecek

Kocaer Çelik’in ileriye dönük yatırımlarıyla ilgili bilgi alabilir miyim? / Alişan Dündar

Alişan, yatırımlar kapasiteyi artırdığı gibi rekabet gücünü de yükseltir. Kocaer Çelik, kendi çeliğini üreten bir hedefle hareket ediyor. Bu amaçla yaklaşık 500 bin ton kapasiteli yeni bir haddehane yatırımı hedefi bulunuyor. Kuyucak’ta yürütülen jeotermal enerji projesinde ise ilk faz 2026 yılında devreye giriyor. Projenin ilerleyen süreçte 4 kat büyütülmesi planlanıyor. Geçtiğimiz yıl şirketin üç fabrikasının modernizasyonu tamamlanırken katma değerli ürün oranı %42’ye yükseltildi ve portföy dengesi güçlendi. 2025 yılı için %10’un üzerinde hacimsel büyüme hedeflerken uzun vadede daha yüksek katma değerli ürünler üretmeyi amaçlıyor.

YATIRIM FONLARI

TEB Portföy’ün MGH Fonu, mutlak getiri hedefiyle son bir yılda %55,5 prim yaptı

Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (MGH), portföyünün %85,33’ünü hisse senedinde değerlendiriyor. Geri kalanı nakit teminatlar ve para piyasası araçlarıyla dengeleniyor. Temel stratejisi, endeksin üzerinde getiri sağlayabilmek. Seçimlerini, VİOP BIST Endekslerindeki kısa pozisyonlarla destekleyebiliyor. Yüzde 19,62 doluluk oranı ve düşük pazar payı ile sınırlı bir büyüklüğe sahip. Stratejisi itibarıyla mutlak getiri odaklı bu yapı, dalgalı piyasalarda dahi bağımsız kazanç hedefiyle yatırımcısına avantaj sunuyor. Kısa ve uzun pozisyonların aynı portföyde yer alması, volatil dönemlerde performansı koruma potansiyeli sağlıyor. Son bir yılda %55,47 getiri elde etti. Risk getiri dengesine önem veren ve piyasa yönüne takılmadan fırsat arayan yatırımcılara hitap ediyor

TAHVİL

Oyak Yatırım, yüzde 57,30 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Oyak Yatırım, 04.04.2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 800.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47, bileşik faizi ise %57,30’a denk geliyor. 59 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %7,59 olacak.

%47 YILLIK BASİT FAİZ

Nisan tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,99 seviyesinde bulunuyor. Oyak Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %47 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 4 Nisan 2025 olurken vade tarihi 2 Haziran 2025 olacak. Piyasada TRFOYMD62519 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

LİNK BİLGİSAYAR

Yapay zekâ destekli güvenlik hizmeti verecek. Teslimat belirlenen takvime uygun gerçekleşecek

Link Bilgisayar, bilişim sektöründe faaliyet gösteren müşterisiyle 207.980.000 TL tutarında bir sözleşme imzaladı. Anlaşma, ileri teknoloji güvenlik donanımlarının yanı sıra şirketin Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli güvenlik yazılımlarını da içeriyor. Ürün teslimatlarının kısa sürede ve belirlenen takvime uygun şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Siber güvenlik sektörü, artan dijitalleşme ve karmaşıklaşan tehdit ortamı nedeniyle son yıllarda en hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi. Yapay zekâ tabanlı çözümler, tehditlerin öngörülmesi, saldırıların önlenmesi ve anomali tespiti gibi alanlarda klasik sistemlere göre çok daha etkin çözümler sunuyor. Son yıllarda yerli yazılımlar hem kamu hem özel sektör tarafından tercih ediliyor.

ERCİYAS ÇELİK

Avrupa’nın önemli liman projesinde üçüncü fazı da üstlendi. 2025 yılı cirosuna destekleyecek

Erciyas Çelik, Avrupa’nın önemli altyapı projelerinden biri olan AdriyatikDenizi’ndeki büyük konteyner limanı yatırımı kapsamında, daha önce iki fazını tamamladığı boru üretim işinin üçüncü fazını da üstlendi. Şirket, bu yeni faz için yaklaşık 32,5 milyon dolar tutarında bir anlaşma imzaladı. Sevkiyatların 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Altyapı ve liman yatırımları, küresel ticaretin verimliliğini artıran ve lojistik bağlantıları güçlendiren stratejik projeler arasında yer alıyor. Özellikle Avrupa’da karayolu ve demiryolu bağlantıları ile entegre edilen limanlar, tedarik zinciri sürekliliği açısından büyük önem taşıyor. Söz konusu projede kullanılan çelik borular için Erciyas Çelik’in tercih edilmesi şirketin cirosunu destekleyecek.

TURKCELL

Çinli bankadan kredinin ikinci dilimini de kullanıyor. Tutar 152 milyon euroya denk geliyor

Turkcell, daha önce duyurduğu toplam 2,46 milyar Çin yuanı tutarındaki kredi paketinin ikinci dilimini kullanacak. Yaklaşık 152 milyon euroya denk gelen kısım için China Development Bank (CDB) ile sözleşmeyi imzaladı. Geri ödeme süresi 10 yıla yayılmış olan kredi, 2028’den 2034’e kadar 15 taksit halinde ödenecek. Uzun vadeli dış finansman anlaşmaları, yüksek yatırım ihtiyacı olan telekomünikasyon sektöründe şirketlerin nakit akışını planlayabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. CDB gibi devlet destekli finans kuruluşları, stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere rekabetçi faiz oranlarıyla kaynak sağlayabiliyor. Bu tür krediler altyapı veya teknoloji dönüşümü gibi projelerde tercih ediliyor. Geri ödemenin uzun vadeye yayılması önemli avantaj sağlıyor.