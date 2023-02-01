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Piyasalar kumar masası

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

MSCI gelişen ülkeler kur endeksi yılbaşından beri yüzde 9 yükseldi. Spekülatörlerin, Asya’daki dokuz para biriminde alım pozisyonuna geçtiklerini de belirteyim. Asya’da böyle eş zamanlı bir pozisyon alma, üç yıl aradan sonra gerçekleşiyor.

Fed’in hızla faiz artırdığı 2022, varlık sınıfları için zor geçti. Bu kadar satıştan sonra dönüş normal düşüncesi dillendiriliyor. Şartlar normali yaratır. Merkez bankaları, enflasyonla mücadele için faizleri yükselttiler. Doğru politika uygulayan ülkelerin finansal varlıkları bugün ödüllendiriliyor. Tabii finansal varlıklarda yoğunlaşma olması rahatsızlık yaratabilir. Ancak henüz orada değiliz. Örneğin EUR/USD paritesinde, spekülatörlerin euro-alım pozisyonları 18,3 milyar dolara yükseldi. Buradaki rekor seviye olan 31,3 milyar dolardan uzaktayız.

Hisse senetlerinde, tahvillerde, para birimlerinde bahisler açıldı. Çok iyi geçen ocak ayından faydalanamadık. Ekonomi bürokratlarımız, yabancı girişinin Türkiye ekonomisi için ne kadar kritik olduğunu biliyorlar. Öte yandan, sohbet ettiğim yabancı fon yöneticileri Türkiye piyasalarına girmeyi düşünmüyorlar. Bu yıl girişleri bir şekilde sağlamamız gerekiyor. 

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