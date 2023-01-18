Piyasalar merkez bankalarını önemsemiyor

Finansal piyasalar, Fed ve Avrupa Merkez Bankası’ndan (AMB) gelen enflasyon mesajlarını önemsemiyor. Dünya endeksleri yıla iyi başladılar. Politika faizleri bu yıl düşecek beklentisiyle, tahvil faizleri iniyor. Risk iştahı göstergesi olan Bitcoin fiyatı 12 gündür yükseliyor.

AMB ve Fed algıyı değiştirmek için, 25 Ocak ve 1 Şubat’taki toplantılarında şahin mesajlar verebilirler. Finansal koşulların gevşemesinden rahatsız oluyorlar. Almanya’nın aralık enflasyonu dün yüzde 8,6 olarak açıklandı. ABD’de enflasyon yüzde 6,5. Bunlar çok yüksek rakamlardır. Kim ‘‘Enflasyon savaşını kazandık’’ diyebilir. Dezenflasyon yılındayız da, çekirdek enflasyon rakamlarının nerede yatay hâle geleceğini kestirmek güç. Fed’in yıl boyunca faizi yüksek tutacağını düşünüyorum. AMB piyasalara sert mesajlar verir ancak faiz artırımı konusunda Fed kadar gidemeyebilir. Avrupa ekonomisi kırılgan. Ülkelerin borç oranları yüksek.

Piyasalar çok önden gidiyor. 2022’ye göre cazip olsalar da, Amerikan hisse senetleri için kendi indikatörüm ‘‘riskli’’ sinyali veriyor. Resesyon senaryosu konuşulmuyor. Amerikan ekonomisinde sert iniş olasılığı hâlâ var. Ocak ayının hoş havası algıyı etkiliyor. İnsan güzel havada yatırım kararlarından pek bir emin oluyor.