  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Piyasalar merkez bankalarını önemsemiyor

Piyasalar merkez bankalarını önemsemiyor

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Finansal piyasalar, Fed ve Avrupa Merkez Bankası’ndan (AMB) gelen enflasyon mesajlarını önemsemiyor. Dünya endeksleri yıla iyi başladılar. Politika faizleri bu yıl düşecek beklentisiyle, tahvil faizleri iniyor. Risk iştahı göstergesi olan Bitcoin fiyatı 12 gündür yükseliyor.

AMB ve Fed algıyı değiştirmek için, 25 Ocak ve 1 Şubat’taki toplantılarında şahin mesajlar verebilirler. Finansal koşulların gevşemesinden rahatsız oluyorlar. Almanya’nın aralık enflasyonu dün yüzde 8,6 olarak açıklandı. ABD’de enflasyon yüzde 6,5. Bunlar çok yüksek rakamlardır. Kim ‘‘Enflasyon savaşını kazandık’’ diyebilir. Dezenflasyon yılındayız da, çekirdek enflasyon rakamlarının nerede yatay hâle geleceğini kestirmek güç. Fed’in yıl boyunca faizi yüksek tutacağını düşünüyorum. AMB piyasalara sert mesajlar verir ancak faiz artırımı konusunda Fed kadar gidemeyebilir. Avrupa ekonomisi kırılgan. Ülkelerin borç oranları yüksek.

Piyasalar çok önden gidiyor. 2022’ye göre cazip olsalar da, Amerikan hisse senetleri için kendi indikatörüm ‘‘riskli’’ sinyali veriyor. Resesyon senaryosu konuşulmuyor. Amerikan ekonomisinde sert iniş olasılığı hâlâ var. Ocak ayının hoş havası algıyı etkiliyor. İnsan güzel havada yatırım kararlarından pek bir emin oluyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Altın fiyatındaki yükseliş 11 Ocak 2023
2023 tahminleri 04 Ocak 2023
Çin’in dönüşünün dolara etkisi 28 Aralık 2022
KKM sürdürülebilir mi? 21 Aralık 2022
FTX en büyüğü olmayabilir 14 Aralık 2022
Bana değil Fed’e güvenin 07 Aralık 2022
Konutta kredi paketine ihtiyaç yok 30 Kasım 2022
Petrol savaşında ikinci perde 23 Kasım 2022
Bugünkü fiyatların bir anlamı yok 16 Kasım 2022
Yeni sistemin mimarlarından mıyız? 02 Kasım 2022