Portföyü 600 milyon euro’ya çıktı, 3 projeye 170 milyon dolar yatırıyor

AKFEN Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Genel Müdür Sertaç Karaağaoğlu ile pandemi döneminde, 2020 yılı sonunda durum değerlendirmesi yaptı:

- Portföy değerimiz 350 milyon Euro. Ancak, 200 milyon Euro borcumuz var. Portföy değerimizi büyütecek, borçları da aşağı çekecek adımlar atmamız gerekiyor.

Akfen GYO Genel Müdürü Karaağaoğlu, ekibiyle birlikte portföy değerini büyütecek, borçları azaltacak adımları atmaya başladı:

· Ocak 2021: 238.8 milyon TL’lik tahvil (ana para + faiz/ 26 milyon Euro) hisseye dönüştürüldü. Hamdi Akın’a tahsis edilen 59 milyon adet hisse ihraç edildi. Finansal borçlar yüzde 13 azaldı.

· Şubat 2021: Hamdi Akın tarafından 450 milyon liralık sermaye artırımı sağlandı (101.6 milyon hisse). Toplam değeri 66.2 milyon Euro olan Bodrum Loft ile Isparta ve Kütahya Öğrenci Yurtları 53 milyon Euro’ya satın alındı.

· Nisan 2021: Credit Europe ve Fibabanka’nın mevcut 178 milyon Euro kredisi 10 yıl vadeli olarak refinanse edildi.

· Ağustos 2021: Sermayenin yüzde 161 artırılması (55 milyon Euro) işlemi tamamlandı. 44 milyon Euro’luk finansal borç, 8 milyon Euro ortak kredisi geri ödendi. Rusya’daki krediler Ruble’ye çevrilip kur riski ortadan kaldırıldı.

· Aralık 2021: Operasyonları devam eden ve düzenli kira geliri elde edilen 500 milyon Euro değerindeki 24 projeden 2021 yılında 17.7 milyon Euro kira geliri elde edildi.

Bir grup meslektaşımla birlikte Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu ile Bodrum’da buluştuk. Karaağaoğlu’na Akfen Turizm Genel Müdürü Okyay Turan ve Bodrum Loft Otel Genel Müdürü Mustafa Özel eşlik etti.

Karaağaoğlu, Akfen GYO’nun ulaştığı noktayı şöyle özetledi:

- İki yıl süren yeniden yapılanma dönemimizi tamamladık. Bugün varlıklarımızın değeri 600 milyon Euro’ya ulaşırken, net borcumuz 105 milyon Euro’ya indi. Yıllık kira gelirlerimiz 29.5 milyon Euro’ya çıktı. Banka borçlarımızın önemli bir kısmını vadesinden önce kapattık.

Portföyde bulunan varlıklara işaret etti:

- Türkiye’de ve Rusya’da 19 otel, 1 tatil köyü, 2 öğrenci yurdu kompleksi, 1 fabrika binası ve 1 ofis binası portföyümüzde bulunuyor.

Ardından toplam yatırım değeri 170 milyon doları bulacak 3 projeyi 2024-2026 döneminde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi:

· Bodrum Yalıkavak: 38 milyon dolarlık yatırımla 22 dönümlük arazide 29 villa hayata geçireceğiz. Tabanlıoğlu’nun tasarladığı projeye başladık. 2025’te teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu projeden 60 milyon dolara yakın gelir bekliyoruz.

· Bodrum Kıyıkışlacık: Güllük Limanı’na 5 dakika mesafedeki Kıyıkışlacık’ta 83.5 dönümlük arazide 90 milyon dolarlık yatırımla yeni bir proje gerçekleştireceğiz. Bahçe ve çatı dublekslerden oluşan tek katlı ve dubleks evler yapacağız. Projede otel de yer alacak.

· İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme: 19 bin metrekarelik alanda yeme-içme ve kültür sanat alanları geliştirmeye başladık. 45 milyon dolarlık proje 2024 yılında devreye girecek.

Otel portföylerinin en değerli parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Girne Merit Park’ın satış işlemlerine başladıklarını kaydetti:

- Akfen GYO ile Merit Kıbrıs Turizm arasında 13 Nisan 2023’te devir sözleşmesi imzalandı. Otel, 70 milyon dolar artı değişken hisse bedeli ile alıcıya devredilecek. Buradan gelecek kaynağın 30 milyon Euro’su ile kredi erken ödemesi olacak. Kalanı yatırımda kullanılacak.

Akfen GYO’nun 2020’de 350 milyon Euro portföy değerine karşılık, 200 milyon Euro’luk borç yükü vardı...

Bugün borçları 105 milyon Euro’ya inerken, portföy değeri 600 milyon Euro’ya ulaşmış bulunuyor…

Ayrıca, 170 milyon dolarlık 3 yatırıma da başlamasıyla dikkat çekiyor…

Kısacası, iddialı büyüme yolculuğunu sürdürüyor…

Fıratcan’a ortak oldu Söğütlüçeşme’de viyadük altına girdi

TCDD’nin İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme’deki viyadük altı alanı 2015 yılında Fıratcan İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. 25 yıl işletme karşılığı devraldı.

2018 yılında proje alanı Akfen Holding ve Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın dikkatini çekti. Akfen GYO, Fıratcan İnşaat’ın yüzde 51’ini 6.2 milyon Euro’ya satın alıp, Söğütlüçeşme projesine dahil oldu.

Hamdi Akın, Tabanlıoğlu Mimarlık’la kafa kafaya verdi, Kadıköy Belediyesi’nden vizyoner yaklaşım desteği aldı, projeyi yeniden geliştirdi. Sonuçta ortaya şu proje çıktı:

· Yükseklikleri viyadükleri geçmeyecek ve tamamen çevreci yapılarla 19 bin metrekarelik alanda yeme-içme ve kültür-sanat alanları üretiliyor. Benzerleri Londra, Barselona ve Paris gibi Avrupa şehirlerinde olan açık hava pazar konsepti oluşuyor.

Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, Söğütlüçeşme projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

· Akfen GYO, TCDD’ye ait Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesini yapacak olan Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş.’nin yüzde 51 sahibi.

· 41 bin 700 metrekarelik alanı kapsayacak projede Yüksek Hızlı Tren Garı, viyadük, terminal, ticaret alanı ve otopark inşası var.

· Ayrıca, konser, tiyatro, kurumsal toplantıların yapılabileceği bir etkinlik alanı, gurme lezzetlerin de yer alacağı yeme-içme alanı, yöresel ve doğal ürünlerin bulunacağı pazaryeri ile alışveriş yapılabilecek tamamlayıcı mağazalar planlanıyor.

· 45 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen projede kiralama görüşmelerine başlandı. 2024 yılının ilk çeyreğinde işletmeye başlanması hedefleniyor.

Bodrum Loft’ta 6 aylık satışlar 10 günde bitiyor

BODRUM Loft Genel Müdürü Mustafa Özel, tesisin Akfen GYO bünyesine Şubat 2021’de katıldığını belirtip, şu bilgileri verdi:

· Müşteri profilimizin yüzde 70’i yabancı turistlerden oluşuyor. Kolombiya, Rusya, Meksika, ABD, İngiltere gibi ülkelerden misafir ağırlıyoruz.

· 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 villarımızı 6 aylık periyotlar halinde pazarlıyoruz. 2023 yılı sezonu için 85 bin-140 bin Euro’luk fiyatlarla satışımızı tamamladık. Ağustos ayında bir sonraki yılın satışını başlatıyoruz. 10 günde tamamlıyoruz.