Proje bazlı devlet teşvik kapsamındaki 60 proje…

Arkadaşımız Mehmet Kaya’nın hazırladığı, 60 projeye 416 milyar TL proje bazlı devlet teşviki verileceği haberi, bu alanda önemli gelişmeler olduğunu gösteriyor.

Türkiye’nin stratejik önem taşıyan, cari açığını önlemeye yönelik sabit yatırımlarının tutarı 416 milyar lira olan proje bazlı teşvikten yararlanan projeleri, EKONOMİ gazetesi mensubu arkadaşımız Mehmet Kaya haber haline getirdi. Listede milli muharip uçak, TOGG gibi yatırımlara verilecek teşvikler ve kimya, yenilenebilir enerji, madencilik ve yüksek teknolojili ürünler yer alıyor.

Listede yer alan 60 proje, diğer kuruluşların projelerine verilen teşviklerin yanı sıra bazı ek teşvik imkanlarına sahip oluyorlar. Bunlar arasında arsa tahsisi, elektrik teşvik desteği, sigorta prim desteği, nitelikli personelin maaş ödemesi desteği, yatırım dönemi süresince vergi istisnası uygulanması gibi farklı uygulamalar yer alıyor.

60 projeli listede TPAO’nun Karadeniz gazı çıkarıp sisteme bağlaması projesi yatırımına 145 milyar 177 milyon liralık proje teşviki yapılacağı görülüyor. Bunun yanı sıra TOGG projesine 22 milyar, Silo Silkonrad’ın batarya yatırımına 30 milyar, Tosyalı’nın gübre yatırım projesine 31.5 milyar, BY Polimer’in poli propilen yatırımına 27.7 milyar, Ford’un ticari araç yatırımı projesine 20.5 milyar liralık proje bazlı teşvik verilmesinin kapsama alındığını görüyoruz.

Listede yer alan 60 proje bazlı devlet teşviki alan projelerin hepsi önem taşıyor. Bu nedenle gecikmeden tamamlanıp üretim yapar hale gelmelerinin büyük önemi olduğuna ben de inanıyorum.

Projelere kamu destelerinin zamanında ve eksiksiz işlemesi, proje takvimlerinin aksamadan yürütülmesi de önem taşımaktadır.

Türkiye, teşvik uygulamaları konusunda birçok olumsuzluk yaşamıştır. Gecikmeli birçok yatırım örneğini biliyorum. O nedenle projelerin takvimine uygun, yatırım miktarını aşmadan gerçekleşmesinin önemini vurgulamak istiyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

MHP lideri, Sinan Ateş suikastı konusunda “Hadi işine git‘’ azarlamasıyla kurtulamaz. Bahçeli, MHP’yle ilişkili kişilerin suçlamaları konusunda açıklama yapmalıdır.