Raif Türk’ü andık, adına yaptırılan kreşi açtık

20 Ekim 2022 tarihinde vefat eden iş insanı Raif Türk’ü ölümünün birinci yıl dönümünde adına yaptırılan Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin açılışı ile birlikte andık. Ayrıca 1’inci Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde elektrik mühendisi olarak çalışırken iki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Şirin Açar’ın isminin verildiği 500 kişilik Kongre Merkezi’nin de açılışını yaptık. Raif Türk Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde 5 sınıf, 1 uyku odası, 1 veli bekleme odası ve 1 de revir bulunuyor.

Anma ve açılışlar için yeni yapılan M. Şirin Açar Kongre Merkezi’nde tören düzenlendi. Törene Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su’da katıldı. Tören Diyarbakır’ın birçok ismini bir araya getirdi. Uzun zamandır iş insanlarının neredeyse tamamının bir araya geldiği başka bir program daha olmamıştı. Ayrıca il dışından da tören için gelen konuklar oldu. TÜMMER Başkanı Hanifi Şimşek, Alacakaya Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Arslan gibi... Türk ailesi, DİMER grup yöneticileri ve çalışanları da törene katıldı. Raif Türk ve M. Şirin Açar için hazırlanan videolu sunumda duygulu anlar yaşandı.

Programın açılış konuşmasını Raif Türk’ün eşi Yıldız Türk yaptı. Raif Türk’ün kadın çalışanlara her zaman çok değer verdiğini, onun vizyonuna sadık kalarak, aynı zamanda bir sosyal projesi olarak gördükleri çocuk kreşini kente kazandırdıklarını söyleyen Yıldız Türk, “Yıllardır iş dünyasında kadın istihdamını artırmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Buradaki somut adımlardan biri kreştir. Kreşler, çalışan annelerin iş ve aile yaşamları için daha iyi denge kurmalarına olanak sağlar. Annelerin işe devam edebilirliğini artırır. Sevgili annelerin işteki stresi azalır” dedi.



Daha sonra OSB Başkanı Mustafa Fidan konuşma yaptı. İki önemli ismi yaşatmak için bir arada olduklarını belirterek, yatırımları ile sanayicilere öncülük eden, değerli kişiliği ve hayırsever kimliği ile kendilerine her yönüyle örnek olan merhum Raif Türk adına eşi Yıldız Türk’ün yaptırdığı kreş ile Raif Türk’ü bir kez daha yad ettiklerini söyledi.

Son olarak konuşan Vali Ali İhsan Su, insanların bıraktıkları eserleri ve izlerle anıldıklarını söyleyerek, başta OSB’ler olmak üzere kentteki yatırımlar ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Anma ve açılışlar vesilesi ile üzerimde büyük emekleri olan abim Raif Türk’ü ve M. Şirin Açar’ı saygı ve rahmetle anıyorum.