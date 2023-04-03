Ramazan’a özel sergiler

“Kalaylı Cevher Bakır” sergisi İstanbul Lale Vakfı’nda açıldı

Koleksiyoner Gülay Kayacan’ın, emeğin ve kadim zanaatın buluştuğu bakır koleksiyonunda yer alan, başta Arez Usta olmak üzere bakıra ruh katan ustalarının ellerinde asırlar önce şekillenmiş, her birinin farklı hikâyesi olan sofra ve yemek ekipmanları İstanbul Lale Vakfı’nda sergilenmeye başladı. Sergi 9 Nisan’a kadar açık kalacak.

“Mirasımız Kuşevleri” sergisi Üsküdar’daki Mimar Sinan Galerisi’nde

Kuşevleri geleneğinin günümüzde en güzel örnekleriyle sürdürülmesi amacıyla Vakıf Katılım’ın düzenlediği “Nesilden Nesile Kuşevleri Tasarım Yarışması”nda ödül kazanan ve sergilenmeye layık görülen eserler, Üsküdar’daki Mimar Sinan Galerisi’nde “Mirasımız Kuşevleri” sergisinde ziyarete açıldı.

Yıldız Holding’in “Konuşan Yazılar” sergisi Ramazan boyunca sürüyor

Yıldız Holding sanat koleksiyonunda yer alan ve İslam sanatının en güzel örneklerini bir araya getiren “Konuşan Yazılar” sergisi, Ramazan ayında da Yıldız Holding’in Çamlıca’daki Sergi Salonu’nda gezilebiliyor. Sergide Bakkal Arif Efendi, Mehmet Nuri Sivasi Efendi, Mahmut Celalettin Efendi ve pek çok büyük hat sanatçısının eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

İznik Çinileri sergisi Axis İstanbul AVM’de

İznik Çini Vakfı özel koleksiyonunda yer alan Türk - İslam sanat tarihinin bin yılı aşkın kültür tarihini desenlerinde taşıyan İznik Çinileri “Geçmişten Günümüze İznik Çinileri Ateşten Doğan Çiçekler” sergisinde 16 Nisan’a kadar Axis İstanbul AVM’de sanatseverler ile buluşuyor. Geleneksel Türk - İslam eserlerinin en tanınmış örneklerini barından sergide sanatçıların modern yorumları da yer alıyor.

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Borusan Sanat’ın Nisan ayı programı açıklandı

Borusan Sanat Nisan ayını yine dopdolu bir programla karşılıyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü şef ve solistleri ağırlarken, Borusan Müzik Evi, Sigrid Horn ve James Brandon Lewis Trio konserleriyle izleyiciye keyifli bir müzik deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Borusan Quartet ise bu sezon vereceği son konserde BİFO solistleri ile bir araya geliyor. Borusan Sanat’ın çevrimiçi platformu borusansanat.tv’de sevilen konserlerin kayıtları yayınlanmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk ve İKSV’nin SaDe programına katılmaya hak kazanan sanatçılar belli oldu

Uzun yıllardır sanatın farklı alanlarına destek veren Mercedes-Benz Türk ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliği ile 2022 yılında hayata geçirilen SaDe (Sanatçı Destek Fonu) programına katılmaya hak kazanan sanatçılar açıklandı. Türkiye’nin farklı illerinden 140 sanatçının başvurduğu SaDe’nin ilk dönemine kabul edilen beş sanatçı, yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından belirlendi. Programa kabul edilen isimler E. Alev Ersan, Ezgi Tok, Müge Yıldız, Onur Karaoğlu ve Yasemin Özcan oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti 160 yaşında

30 Mart 1863 yılında, Yusuf Ziya Paşa önderliğindeki beş Osmanlı aydını tarafından padişah fermanıyla kurulan Darüşşafaka Cemiyeti; 160 yıldır her çocuğun eşit koşullarda eğitim alması gerektiği inancıyla ve verdiği nitelikli eğitimle hayatları değiştirmeye devam ediyor. Günümüzde anne veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara sekiz yıl boyunca ücretsiz, yatılı nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, bugüne kadar mezun ettiği binlerce öğrencisiyle Türkiye’nin geleceğini aydınlatıyor.

Kuruluşunun 160. yılını, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan deprem felaketlerinden dolayı sade bir törenle kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti; Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen törende öğrencileri, öğretmenleri, mezunları ve bağışçıları ile bir araya geldi.