Rekabet üstünlüğü

Yandaki iyi, güzel ve düşündürücü haberi başka bir açıdan değerlendirelim.

Her alan ve her sektörde olduğu gibi seyahat endüstrisinde de ülke ve sektörlerin uluslararası alanda rakipleri karşısında güçlü oldukları rekabet üstünlükleri ile karşılaştırılır.

Türkiye uluslararası seyahat endüstrisinde alanında rakipleri karşısında birden çok rekabet üstünlüğüne sahip.

Bunların başında fiyat/kalite geliyor.

Türkiye turizmde rakiplerine göre sağladığı yüksek kaliteyi tüketici lehine daha iyi fiyatla sunuyor. Bu, son dönemde daha yüksek sesle ve daha geniş bir kesimde dile getiriliyor.

Bunlardan birkaçına bakalım.

Davos Zirvesi’ni düzenleyen Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’in hazırladığı Turizm ve Seyahat Gelişmişlik ve Karşılaştırmalı Rekabet Üstünlükleri Raporu’nda Türkiye 112 başlıktan oluşan indeksin 50 göstergesinde gelişme göstermiş ve iyi durumda; 62 göstergede durağan ve gerilemiş.

Türkiye’nin iyi olduğu 50 başlığın ilk sırasında turizmdeki fiyat/kalite var.

Forbes Dergisi’nin Ekim 2022 sayısında Larry Olmsted imzalı makalede, Türkiye’nin sunduğu olanaklar ve sahip olduğu değerler karşısında ne kadar ucuz olduğu övülüyordu.

İspanya Turizm Bakanlığı eski yöneticilerinden Ignacio Vasallo 24 Nisan 2022’de Tourinews’teki yazısında “Türkiye’nin öteden beri en büyük kozu kitle turizminde fiyat/kalite dengesinde rakiplerinden önde olmasıdır” diyordu. Vasallo bir başka yazısında da “Türkiye’de konaklama fiyatları İspanya kıyılarına göre daha düşük olduğundan Almanya ve İngiltere’de bizimle rekabet ediyor” diyordu.

Almanya’da yayınlanan FVW Dergisi’nin Kasım ayında Antalya’da düzenlediği toplantıda konuşan Alman tur operatörlerinden Georg Welbers (Alltours), Gerald Kassner (Schauinsland), Ralph Schiller (FT), Ingo Burmester (DER Touristik) ve Stefan Baumert (TUI), 2023 yılına ilişkin beklentilerini açıklarken Türkiye’nin en önemli avantajının tüketici lehine olan fiyat/kalite dengesi olduğunu söyledi.

İngiltere’deki tur operatörlerinden Jet2 ve Easyjet yöneticileri de kalite/ fiyat konusunda Türkiye’nin rakiplerine göre önemli avantaja sahip olduğunu söylüyor.

Güzel.

Ama Türkiye’nin WEF’in 112 başlıktan oluşan indeksinin 62 göstergesinde durağan ve gerilemiş ise de, gelişme gösterip iyi olduğu 50 göstergeden yalnız fiyat/ kalite ile değil, tercih edildiği başka nedenlerle de olmalı. AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı’nın 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin açılışındaki konuşmasında belirttiği gibi “Türkiye Cumhuriyet’in 2. yüzyılına girerken turizmde edindiği deneyim ve sağladığı birikimi daha iyi değerlendirmeli”.