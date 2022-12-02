Resort, TÜRSAB ve TÜROFED kongreleri       

Geçen hafta sektör örgütlerinden ikisinin seçimli genel kurulu, birinin de sektörel konuların tartışıldığı kongresi gerçekleştirildi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) 25. Genel Kurulu meslek örgütünün kuruluşunun 50. yılında yapıldı. Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) 7. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya’da yapıldı. 10 Aralık’ta da AKTOB Genel Kurulu yapılacak.

Bunlardan TÜRSAB 25. Genel Kurulu 50 yıllık meslek örgütünün tarihine gölge düşürdü. 25. Genel Kurul, üzülerek söyleyelim ki utançla anılacak kara bir leke olarak anılacak.

Bunda Mehmet Ersoy’un Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı kimliğini unutarak, daha da kötüsü bulunduğu makamı da kullanarak orta düzey bir adayın bile yapmayacağı tarzda kongreye müdahil olmasının da payı var.

TÜRSAB 25. Genel Kurulu’ndaki düzeysizlik seçimi kazananın kapanış konuşmasına kadar sürdü.

Meslek örgütünün bugüne kadar yapılan 24 genel kurulunda birden çok adayın çıktığı dönemler oldu. Ama 25. Genel Kurul’daki gibi bir durum yaşanmadı.

Kürsüden yapılan konuşmalar da bu ortam gibi düzeysizdi. Kongre genelinde ve kürsüde sektörle ilgili bir tartışma yoktu.

Kazanan ve kaybedeniyle adayların hiç birinde temsil etme iddiasında oldukları meslek ile ilgili tavır, anlayış, yaklaşım ve değerlendirme yoktu.

Kongreyi izleyen eski bir acenteciyi arayıp “Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde durum nasıl” diye sorduğumuzda “Her açıdan düzeysizlik dipte” dedi.

Aynı gün Antalya’da yapılan 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi; düzenleme, ortam, katılımcı, konuşmacı ve dinleyicileriyle göğüs kabarttı. Konuşmacılar, başta IATA Başkanı Mehmet Nane olmak üzere hepsi özel olarak hazırlanmış içerikleri ile dinleyenlerin dikkatle izlediği, bilgi paylaşımına dayalı sunumlar yaptı.

12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi her yönüyle “Türkiye’de güzel şeyler de oluyor” dedirtti.

Denebilir ki iki etkinlik farklı. Birinde seçim var, seçimin olduğu yerde de birden çok aday varsa orada bir yarış, yarışta sert eleştiriler olur.

Doğru. Ama yarış ve sert eleştiriler fikir temelinde olmalı. Bu açıdan iki etkinlik bir biriyle karşılaştırılamaz bile.

Buradan hareketle diyoruz ki iki yılda bir yapılan kongreler bir yıl seçimli bir yıl seçimsiz yapılsın. Bu yolla seçim olmayan kongrede meslek sorunları konuşulur, sektörün durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılır.