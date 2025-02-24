Riskten kaçış dalgası…

Dünya borsalarında sert satışla haftaya başlıyoruz. Uygulanacak politikalara yönelik belirsizliklerin ABD ekonomisinde yavaşlama ve enflasyonda yükselişe yol açabileceği endişesi ile cuma günü hisse senetleri sert gerilerken, devlet tahvilleri değer kazandı. Saat farkı nedeniyle, dünya borsalarında yapacağı etkiyi bugün göreceğiz.

Anket bazlı öncü göstergelerde kötüleşme cuma günü piyasaları tedirgin etti. ABD hizmet PMI verisinin gerilemesi, Michigan Tüketici Güven Endeksi’nde zayıflama ve enflasyon beklentilerindeki artışı gören yatırımcılar riskli varlıklardan güvenli liman olarak gördükleri devlet tahvillerine yöneldiler.

Açıklanan PMI verileri, ABD ekonomisinin büyümesinin Aralık ayındaki %2 seviyesinden yılın ilk çeyreğinde %0,6’ya gerileyebileceğine işaret ediyor. Ancak geçen sene PMI verisinin ABD büyümesini tahmin etmekte başarılı olmadığını belirtelim.

Uzun dönemli enflasyon beklentisindeki bozulma hiç şüphesiz kötü bir gelişme. Ancak ABD toplumunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında keskin ayrışma unutulmamalı. Aynı ekonomik veriyi Demokratlar çok kötümser yorumlarken, Cumhuriyetçiler iyimser bakabiliyor.

Bizce asıl sorun, anket bazlı göstergeler değil, Başkan Trump’ın karşılıklı ilkesiyle yaklaştığı gümrük vergilerini tanımının içine katma değer vergilerini koyan açıklaması. Bu açıklama uygulanırsa, Avrupa Birliğinden, Hindistan’a, Brezilya’dan, Güney Kore’ye uzanan bir yığın ülkeye yüksek gümrük vergileri konacak. Türkiye de bu süreçten payına düşeni alacak.

Küresel büyümenin yavaşladığı, enflasyonun yükseldiği bu dönemde, hisse senetleri, tahvil ve emtia eş anlı dayak yiyecek. Başkan Trump’ın gümrük vergilerini bir pazarlık kozu olarak olarak kullandığını düşünen piyasalar, bu kötü senaryoyu henüz fiyatlamıyor. Umarım haklı çıkarlar.

Türkiye varlıkları saat farkı sayesinde ABD piyasalarındaki satış dalgasından etkilenmedi. Ama Borsa İstanbul buna rağmen %2,0’nin üzerinde kayıpla günü kapatı. Anlamlandıramadığımız satış sonrasında SPK jet hızıyla tüm işlemleri incelemeye aldı.

Başkan Trump’ın açıklamaları, Nvidia bilançosu, ABD hisselerindeki satışın devam edip etmeyeceği bu hafta piyasaların yönünü belirlemekte etkili olacak. Başkan Trump’ın ne diyeceğine değil, ne yaptığına bakacağız. Ekonomik veriler ve şirket karları konusunda kötümser değiliz. Borsa İstanbul konusunda orta vadede iyimseriz. Kısa vade yabancı yatırımcının gelip gelmeyeceğine bağlı olarak şekillenecek.