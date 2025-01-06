Sanatın tüm renkleri!

İş Sanat, yeni yılda sanatın tüm renklerini sunuyor

İş Sanat'ın yeni yıl programı, 8 Ocak Çarşamba akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, operanın divalarından Aida Garifullina'nın vereceği konserle başlayacak. Garifullina'ya, Rengim Gökmen yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanan "Sevda Türküleri" konserinde ise Türk Halk Müziği'nin sevilen isimleri Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan, en güzel sevda türkülerini seslendirecekler.

26 Şubat Pazartesi günü, 2021 Paganini Ödülü sahibi keman virtüözü Giuseppe Gibboni, I Solisti di Pavia eşliğinde İş Sanat'ta sahne alacak. Konserde, Respighi, Paganini ve Verdi gibi İtalyan bestecilerin eserleri seslendirilecek.

Gaye Su Akyol, "Endülüs'te Raks" projesiyle İş Sanat sahnesinde olacak. Geleneksel ve moderni harmanlayan müzikal kimliğiyle dikkat çeken Akyol'a, projenin müzik direktörü kanun sanatçısı Serkan Halili eşlik edecek.

- Pera Müzesi'nde kahve kokulu tarih yolculuğu!

Pera Müzesi, kahve tutkunlarını ve sanatseverleri "Kahvenin Kırk Yıllık Hatırı" rehberli turunda buluşturuyor. 17 Ocak Cuma günü saat 18.30'da ücretsiz (müze giriş ücreti ayrıdır) olarak düzenlenecek etkinlik, "Kahve Molası" sergisi kapsamında gerçekleştirilecek.

Bu özel turda katılımcılar, kahvenin Etiyopya'dan Osmanlı topraklarına, oradan da Avrupa'ya uzanan yolculuğuna tanık olacaklar. Kütahya çini ve seramik sanatının eşsiz örnekleriyle zenginleştirilen tur, katılımcılar için kahve kültürünün tarihsel gelişimine ışık tutacak.

- Buika ve Kibariye aynı sahnede buluşuyorlar

Müzik dünyasının iki güçlü sesi, aynı sahneyi paylaşacaklar: İspanyol müziğinin Grammy ödüllü yıldızı Buika, Türk arabesk müziğinin kraliçesi Kibariye. BKM organizasyonuyla 19 Şubat tarihinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek özel konser, iki farklı müzik kültürünü buluşturacak.

Buika'nın büyüleyici vokali ve Kibariye'nin güçlü yorumuyla hayat bulacak şarkılar, dinleyicilere benzersiz bir müzik ziyafeti sunacak. Konserde, iki sanatçı düet de yapacaklar. Bu özel düetler, 2025'in ilk çeyreğinde dijital platformlarda da yayınlanacak.

- Yeni yılın ilk konserinde Mozart ve Beethoven yorumlanacak

Olten Filarmoni Orkestrası, 2025 yılının ilk konserini 15 Ocak'ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde verecek. Hollanda Türkiye dostluk etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde orkestrayı Hollandalı şef Jurjen Hempel yönetecek. Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operası ve Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi, 80 kişilik koro eşliğinde seslendirilecek. Koronun solistleri arasında bariton Sef Thissen, soprano Pelin Türkçelik, tenor Muzaffer Soydan ve alto Ezgi Karakaya yer alacak.

- "Bayanlar Baylar Dario Moreno"

Dario Moreno'nun hayatını anlatan "Bayanlar Baylar Dario Moreno" adlı oyun, 10 Ocak Cuma akşamı saat 20.30'da Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Kosta Kortidis tarafından yazılan ve yönetilen oyunda, Moreno'nun İzmir'den başlayıp dünya starlığına uzanan yolculuğu anlatılıyor. Kortidis aynı zamanda oyunda başrolü de üstleniyor.

- "Ballet For Life"in Türkiye prömiyeri 7 Mart’ta

Maurice Béjart tarafından koreografisi yapılan ve Versace kostümleriyle sahnelenen "Ballet For Life" balesi, 7 Mart Cuma günü Volkswagen Arena'da Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Queen ve Mozart'ın müziklerini kullanan eser, daha önce 400'den fazla kez sahnelendi. Biletler Biletinial'da satışa sunuldu. Eser, AIDS'ten hayatını kaybeden dansçı Jorge Donn ve Queen solisti Freddie Mercury'e adanmış. İlk olarak Ocak 1997'de Paris'te sahnelenen eserde, Mozart'ın Requiem'inden ve Queen'in şarkılarından bölümler kullanılıyor.

- Tuzla'da “Gastronomi Günlükleri”

Tuzla, İstanbul'un zengin mutfak kültürünü kutlamak için iki günlük bir lezzet festivaline ev sahipliği yaptı. Tuzla Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm işbirliğiyle düzenlenen "Gastronomi Günlükleri: Tuzla" etkinliği, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, eşi Ayşegül Kılınç Bingöl ve sektörün önde gelen isimleri bulundu.