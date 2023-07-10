Sapanca Gölü kıyısında bir gün bir gece…

Beta Home’un bahçesinde bir sandalyenin üzerinde anılara yolculuk

Gecenin geç bir saati. Göl kenarındayım. Su şıpırtıları dışında hiç ses yok diyemem, belki cırcır böcekleri… Gecenin sessizliğinden sıkılmış olacaklar ki şarkılarını söylüyorlar. Bazen birkaç gece kuşu sesleniyor… Sapanca’da Beta Home’dayım. Beta Home, göl kenarı ve Kırkpınar sahilinde beş dönümlük bir arazi üzerinde kurulu gastronomik küçük bir otel. Bahçesinde geceyarısı ıssızlığının keyfini yaşıyorum…

Sapanca Gölü’nün başka bir kıyısında, küçük bir çocuk olarak, suların üstündeki bir otelde hatırlıyorum kendimi. Anne ve babamla birlikte gitmişiz. 60’lı yılların ortaları. Geceler daha karanlık, çünkü sık sık elektrikler kesiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptırdığı Vakıf Otel’deyiz… O günlerden bugüne sevdiğim Sapanca hiç aklımdan çıkmadı.

Bir geceyarısı Beta Home’un bahçesinde bir sandalyenin üzerinde gece ile başbaşa otururken bir kez daha mutluyum Sapanca’da olmaktan… Otel sakin, huzurlu… Üç villa ve beş odada oluşuyor, toplam 30 kişilik kapasitesi var. Bir aile işletmesi. Sahipleri, Şebnem ve Doğan Anapa. Şebnem Hanım heykeltıraş; Doğan Bey ise aynı zamanda mutfağın şefi de olan bir reklam yönetmeni. Beta ismi yabancı değil. Yıllarca ayakkabılarını giydiğim marka. 1970’li yıllarda üretime başlamıştı. Bugün Beta markası yok, ama Şebnem Hanım’ın babası, Beta Ayakkabıları’nın sahibi Ercan İkiışık ve seramik sanatçısı olan eşi Aylin İkiışık’a ait, bir zamanlar yazlıkları olan ev, aynı düzende, duvarlarında Aylin’in Hanım’ın yaptığı seramiklerle butik bir otel olarak ismi yaşatıyor.

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İstanbul Caz Festivali’yle şehirde caz rüzgârı 30. kez esiyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleşen bir geceyle başladı. Festivalin destekçilerine plaketlerinin takdim edildiği törende, Takeshi’s Cashew ve Genç Caz+ finalistlerinden Eggmann Quartet konuklara hareketli bir gece yaşattı. Festival, renkli bir programla 19 Temmuz’a kadar sürecek.

2023’te gerçekleştirilecek arkeolojik kazı ve araştırmaların sayısı yıl sonunda 750’ye ulaşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle 2023 yılında Türk ve yabancı bilim insanları ile Müze Müdürlükleri başkanlığındaki yaklaşık 240 bilimsel kazı çalışmasının tamamına yakını bu ay itibarıyla başladı. Bakanlık arkeolojik kazı çalışmalarında kullanılmak üzere yaklaşık 200 milyon lira ödenek aktardı. 2023 yılı sonunda bu çalışmalara sağlanacak ödenek desteği ise 500 milyon lirayı aşacak.

Türkiye’de, 2023 yılında 12 aylık olarak sürdürülecek arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının sayısı 144 olacak. Yerli ve yabancı bilim insanları tarafından da 140’a yakın arkeolojik yüzey araştırması yapılacak. Türkiye genelinde sürdürülecek çalışmalar ile 39 arkeolojik kazı ve yüzey araştırması; yabancı bilim insanlarının başkanlığında Türk bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. 2023 yılı kazı ve yüzey araştırmalarına 20’nin üzerinde ülkeden 250 civarında yabancı bilim insanı bilimsel iş birliği çerçevesinde katılım sağlayacak.

Yaratıcı kültür-sanat projeleri için British Council’dan 350 bin TL hibe desteği

British Council’ın, Türkiye ve Birleşik Krallık’taki kültür-sanat kuruluşlarının yaratıcı iş birlikleri geliştirmelerine destek olmak ve yenilikçi ve sanatsal üretimleri teşvik etmek üzere hayata geçirdiği hibe programının ikincisi, 17 Temmuz’a kadar Türkiye’den tüm kültür-sanat kurumlarının başvurularını bekliyor. En fazla yedi kurumun seçileceği program kapsamında, kurum başına 350 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.

Four Seasons Hotel Bosphorus’ta Jo Malone London iş birliğiyle özel bir çay saati

Jo Malone London’ın kokularının ve onlara uyumlu tatların buluşmasıyla hazırlanan çay saati menüsü ay sonuna kadar her gün 15:00-18:00 saatleri arasında Four Seasons Hotel Bosphorus Grace Brands Patisserie’de misafirlerin beğenisine sunuluyor. Jo Malone London’ın kokuları olan Lime Basil & Mandarin'den, English Pear & Freesia'ya, Peony Blush & Suede'den, Wood Sage & Sea Salt ve Myrrh & Tonka'ya kadar beş kokunun notalarından ilhamla hazırlanan lezzetler, çay saatlerine ev sahipliği yapıyor.

Göcek'in ilk şef restoranı Gaze açıldı

Şef Yiğit Cumalıoğlu'nun başında olduğu Gaze Restoran bölgenin ilk şef restoranı olma özelliğini taşıyor. Kahvaltı, tüm gün ve iki tadım menüsü olarak hizmet veren restoran otel misafirlerinin yanı sıra dışarıdan gelen konuklara da hizmet veriyor.