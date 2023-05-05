Şarap iyi gidiyor, Güney’de yeni bağ, Torbalı’da bungalovlar yapıyoruz

ARKAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, 2004 yılında kurucu 32 ortağı arasında bulunduğu İdol Şarapçılık’ın çoğunluk hisselerini almak üzere 2009’da harekete geçti.

Lucien Arkas, İdol Şarapçılık’taki ortaklarına sordu:

- Benim şu anda yüzde 5-10 hissem var. Hisselerinizi bana satar mısınız?

Ortakların hemen hepsinden olumlu yanıt aldı:

- Hisselerimizi size satmaya hazırız.

Lucien Arkas, İdol Şarapçılık’taki ortaklarının hisselerini satmakta çok istekli olmalarına başlangıçta şaşırdı. Hisseleri satın alıp, şirketi yönetmek üzere kolları sıvayınca durumu anladı:

- Meğer İdol Şarapçılık o günlerde zorda imiş…

Lucien Arkas, İdol Şarapçılık’ın çoğunluk hisselerini almasından kısa süre sonra Türkiye’de alkollü içkilerle ilgili tanıtım yasağı çemberi iyice daraltıldı. Buna rağmen ilk yaptığı iş İzmir Torbalı’daki 1200 dönümlük bağı elden geçirmek oldu. Bağ çubuklarına neredeyse tek tek dokunuldu.

İdol Şarapçılık adını değiştirme yolunu seçti:

■ Lucien Arkas Bağları… Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas’ın Fransa’nın İzmir Fahri Konsolosluğu görevini devralması sonrasında Kurumsal İlişkiler Direktörü Berna Kumaş Sipahi’nin organize ettiği buluşmada Arkas Ailesiyle sohbet ettik. Buluşmada Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arkas Göçmez ve Arkas Lojistik İcra Kurulu Başkanı Onur Göçmez de yer aldı. Lucien Arkas’a sordum:

- Şarap işiniz nasıl gidiyor?

Yanıta şöyle girdi:

- İyi gidiyor, yetiştiremiyoruz… Sürdürdü:

- İdol’ü aldık, bugün Lucien Arkas Bağları adıyla üretimimiz devam ediyor.

Bernard Arkas, araya girdi:

- Türkiye’de şarap üretimi gelişiyor, üretici sayısı ve kalite yükseliyor.

Lucien Arkas sürdürdü:

- Pandemi, evlerde şarap tüketimini coşturdu.

Yıllık üretim kapasitelerini sordum, anlattı:

- 1.3 milyon şişe şarap üretiyoruz. Kendi bağlarımızın üzümünden üretim yapıyoruz.

Torbalı’daki bağların ovada olduğuna dikkat çekti:

- Denizli Güney’de bağ oluşturuyoruz. Önce 500 dönüm yer aldık. Ona 300 dönüm daha ekledik. 1000 dönüme çıkmayı planlıyoruz.

Bernard Arkas - Diane Arkas Göçmez - Lucien Arkas

Lucien Arkas Bağları’ndaki yeni yatırımını da paylaştı:

- Torbalı’da 20 tane bungalov yapıyoruz. Bağ oteli işletmesine de gireceğiz. İnşaatımız devam ediyor. Bungalov işini gelinim Funda Arkas yapıyor. Kendisi mimar. Bungalovların, yani otel bölümünün işletmesini de gelinim yapacak. Bernard Arkas, sirke üretimini de denediklerini bildirdi:

- Chardonnay ve Cabernet Sauvignon üzümlerinden sirke denedik. Alman Kühne ile görüştük. Üzümleri verdik, ilk numuneyi aldık. İtalya’yı örnek gösterdi:

- İtalya’da şaraphanelerde sirke üretimi de yapılır. Biz de hem restoranlara vermeyi düşünüyoruz, hem de Kristal Yağ ile birlikte ihracata yeni ürün eklemeyi planlıyoruz. Lucien Arkas’a şarap ihracatını sordum, şu yanıtı verdi:

- Şarap ihracatımız üretimimizin yüzde 5’i dolayında. Ekledi:

- Türk şarabı ihraç etmek kolay olmuyor…

Lucien Arkas, İdol Şarapçılık’ın çoğunluk hisselerini devralıp hobi gibi girdiği sektörde adım adım büyüyor.

İhracat konusunda da tüm önde gelen üreticiler gibi Lucien Arkas’a da görev düşüyor.

“Türk şarabı ihraç etmek kolay değil” gibi bir kanıya takılıp kalmamak gerekiyor…

1 litre şarap için doğaya bırakılan karbon ayak izi yüzde 45 azaldı

ARKAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İzmir Torbalı’daki 1200 dönümlük bağ ile ilgili şu bilgileri verdi:

■ Lucien Arkas Bağları’nda hiçbir canlının hayatına zarar verilmeden, toprağın yapısı korunarak organik üretim yapılıyor.

■ Üretimde kullanılan elektriğin yüzde 54’ü güneş enerjisinden sağlanıyor.

■ Toplam su tüketimi yüzde 59 azaltıldı. 1 litre şarap üretimi için doğaya bırakılan ayak izi yüzde 45 düşürüldü.

30 bin yeni zeytin ağacı diktik

ARKAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, grup şirketlerinden Kristal Yağları’na değindi:

- Kuruluş tarihi 1938 yılına uzanan Kristal Yağları, 32 ülkeye ihracat yapıyor.

2017 yılında “Üreticileri Geliştirme ve Bölgesel Lezzetleri Koruma Projesi” başlattıklarını bildirdi:

- Ayvalık ve Milas’ta genç nesil çiftçilere fidan dağıttık. Hatay’ın Altınözü yöresinde yok olmaya

yüz tutmuş Saurani zeytinine sahip çıktık.

30 bin yeni zeytin ağacı diktiklerini kaydetti:

- Turquality marka destek programı ile tamamı ambalajlı ihracatı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hedef pazarlarımız arasında ABD, Almanya, Brezilya ve Japonya var.

Haver Pharma’yı Beykoz’dan Kırklareli’ne taşımak için kolları sıvadı

MALATYALI iş insanı Selçuk Camcı, 1980’li yıların başlarında karton kutu verdiği Haver Pharma’nın o dönemki sahibi Osman Rasin Güneyman’dan teklif aldı:

- Biz artık üretimle yeteri kadar ilgilenemiyoruz. Gel, hisselerimizin yarısını size satalım.

Camcı, kuruluş tarihi 1917’ye uzanan Haver Pharma’ya ortak olma fikrine sıcak baktı:

- Bizim de farklı bir sektöre girme arayışımız vardı. Haver Pharma’ya ortak olabiliriz.

Haver Pharma’nın yüzde 50’sini 1982 yılında satın alan Camcı, 5.5 yıl sonra bir adım daha attı:

- Haver Pharma’nın kalan yüzde 50’sini de aldık.

Geçenlerde İbrahim Nalbant, Kemal Şahin, Abdullah Bingöl ve Salih Boz ile birlikte Haver Pharma’nın Beykoz’daki tesislerine gittik. Selçuk Camcı, üretimle ilgili bilgi verdi:

- Serum ve damardan verilen ilaçların üretimini yapıyoruz. Ayda 4.5 milyon ünite serum üretiyoruz. Serumun torbasının üretimini de biz gerçekleştiriyoruz.

Fabrikanın yerinin şehir içinde kalmış olması dikkatimi çekti, sordum, taşınma hazırlıklarını paylaştı:

- Kısa süre önce Kırklareli’nde 50 dönümlük yer aldık. Bu fabrikayı Kırklareli’ne taşımayı planlıyoruz.

Temmuz 2022’ye döndü:

- Geçen yıl merkezi Zürih’te olan MS Pharma’nın Çorlu’daki tesislerini aldık. O tesisleri Hayyam Garipoğlu, Laurus adıyla kurmuştu. Daha sonra Ürdünlüler’e geçmişti.

Fabrikanın üretim temposunu sordum, yanıtladı:

- 3 vardiya çalışıyoruz. Osman Rasin Güneyman’ın 1980’li yılların başlarında yaptığı ortaklık daveti, Selçuk Camcı’ya ilaç sektörünün kapısını açtı.

Camcı, sektörde adım adım büyümesini sürdürecek gibi görünüyor…