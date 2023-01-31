Seçim sonrası ekonomide neler olacak?

Seçimlere dair çok konuştuk. İhtimalleri, beklentileri dile getirdik. Şimdi seçim sonrasına odaklanma zamanı; sandıklar açıldığında, belirsizliği atlatmış olacağız. En azından umut bu yönde… İçerisinde bulunduğumuz seçim ekonomisi ortamı, kazanan kim olursa olsun, tedbir alınmasını zorunlu kılacak.

Görünen odur ki, hükümet yetkililerinin beyanları aksine; sandığın ardından Heterodoks politikalardan çıkacağız. Tamamen veya kısmen Ortodoks (genel kabul görmüş) ekonomi politikasına geçiş yapacağız. Zira ekonominin maceradan ziyade, halka güven veren politikalara ihtiyacı var.

REGÜLASYON YORGUNU PİYASALAR

Her ne kadar seçimin ardından yeni bir seçim olsa da ekonomide olağanüstü bozduğumuz dengelere, kapsamlı bir düzeltme yapmak, kaçınılmaz olacak. Zira ihracatçının kurundan, faizin komedisinden, piyasanın regülasyon yorgunluğuna dek, yeniden ayar verilmesi gereken onlarca olgu var elimizde.

Üç ana gösterge takip edilecek; 1-enflasyon, 2-faiz ve 3-dolar. Borsa mı? Dört milyon yatırımcının gözü kulağı burada olacak. Sandığa kadar birkaç kez iniş-çıkış yaşanacak. Türk Lirası daha fazla tercihler arasında yer alacak. Liralaşma arayışımız devam edecek. Peki, bunlar hayal mi? Değil; zorunluluk…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Olumlu senaryoda ne olur?

Diplere çekilen yabancı payları ekonomide umut veren adımlarla yeninden olumlu bir seyir gösterebilir. Covid etkisi nihayet geriye düştü. Çin, 3 yıllık “sıfır COVID” politikasının sonu gibi görünen 8 Ocak'ta sınırlarını yeniden açtı ve COVID-19 karantina gerekliliklerini kaldırdı. Ekonomiler canlanıyor. Yabancı sermaye hareketleri ve Türkiye’ye girişler görülebilir.

Olumsuz senaryoda ne olur?

Yabancı sermayenin tortusu kalmaz. Para çıkışı yaşanır. Makroekonomik veriler düzeltilemez hasarlar alır. Sandık sonuçları eğer siyasi istikrardan uzak bir netice doğurursa, bu defa ekonomide alınması gereken acil tedbirler ertelenebilir. Bu durumda piyasalar bugünkünden beter belirsizliğe gömülür.

NOT

YATIRIMCILAR İÇİN SERVET KAPISI

Servet oluşturmak... Servet; çalışma, yatırım, tasarruf veya diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerin uzun dönemli biriktirilmesi sonucu oluşabilir. Ayrıca doğru stratejik fırsatları ve riskleri değerlendirerek yatırım yapmak, varlıklarının değerini artırmak veya iş fırsatları değerlendirmek de serveti artırabilir.

Peki, Türkiye’nin servet kapısı nedir? Türkiye’nin servet kapısı dışarıdan gelen dövizdir. Mal ve hizmetini satıp içeriye döviz getirebilmesidir. Bireylerin servet kapısı nedir? Bireylerin servet kapısı spekülasyonun peşinden koşmamaları, parayı yatırıma dönüştürmeleridir.

Bireyler nasıl servet oluşturur? Bireyler, aylık olarak belirli bir miktar para tasarruf ederek servet oluşturabilirler. Uzun vadeli yatırımlara yönelmek hisse senedi, gayrimenkul seçenek gibi görünse de asıl start-up girişimlerle kazançlar katlanabilir. Akıllı harcama, verimli çalışma servete dair adımlardır.