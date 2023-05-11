Seçimlerde en etkili propaganda sloganları ve soğan…

Sanayi üretimini sekteye uğratan da deprem, canlandıracak olan da...

Sohbetlerde dostlarıma yönelttiğim seçim konusunda sıkıcılıktan uzaklaşmak için, ”Size göre bu seçimi kazandıracak slogan, söylem ne?” diye soruyorum.

Kimileri hemen ciddiye alıp, Cumhur İttifakı’nın, “Doğru adamla yola devam”, “Cumhur ittifakı millet aklı”, “Cumhur İttifakı milletin gelecek teminatı”, “Türkiye yüzyılı için doğru zaman, doğru adam” gibi sloganlarından söz edip başarıyı onların getireceğine inandıklarını söylüyorlar. Soruya aynı ciddiyetle ele alan bir başka grup ise Millet İttifakı’nın sloganlarının etkili olacağını belirterek örnek verirken, ”Ben Kemal geliyorum”, ”Birleşe birleşe kazanacağız”, “Sana söz baharlar gelecek”, “Türkiye hakkını alacak” gibi sloganların seçim sonuçlarında rol oynayacağını belirtiyorlar..

Ama benim en dikkatimi çeken yanıt bir dostumun espri ile konuyu ele alıp ”Ben olsam muhalefetin seçim sloganı olarak soğanı seçerdim. Seçim öncesi dar gelirliler için geçim sıkıntısının simgesi olarak hafızalara yerleşmişti. Bilboardlara da soğan resimleriyle ‘soğanı unutma’ sloganını koyardım” dedi.

Bunun üzerine seçim propagandaları sırasında muhalefet temsilcilerinin Mahsuni Şerif’in, “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” dizelerinin yer aldığı türküsünden sık sık söz ettiklerini hatırladım. Onun yoksulluğu ve fakirliği anlatması bana, “Soğanın cücüğü” şiirini hatırlattı:

“Mudurnu’nun Alagöz Nahiyesinden Durmuş’a/ Büyük ikramiye vurmuş/ Paranı net’çeksin demişler/ Bundan böyle her Allah’ın günü soğanın cücüğünü yiyecem demiş.”

Bunu bana hatırlatan dostuma, beni seçim propagandalarındaki yalanlardan, çatışmalardan uzaklaştırdığı gülümsememe neden olduğu için çok teşekkür ettim. Size de iyi geleceği için bugünkü yazımda bundan söz edip aktarmak istedim. Soğanın cücüğü gülümsemenize vesile olsun istedim…

GÜNÜN NOTU:

Seçim arifesinde Türkiye-Suriye normalleşmesinin ele alındığı Moskova toplantısında Türkiye, Rusya, Suriye, İran dışişleri bakanları bir araya geldiler.