Şeker kotasıyla rotası değişti, bitkisel trafo yağı ve asfalt sakızına uzandı

CARGILL Gıda Çözümleri Türkiye, Ortadoğu ve Afrika (META) Başkanı Murat Tarakçıoğlu ile görüşmeye giderken arşivime baktım, önceki sohbetlerimizde yazdığım notlara göz gezdirdim. Tarakçıoğlu ile pandemiden hemen önce, Şubat 2020’deki sohbetimizden sonraki yazımın başlığı şöyleydi:

Şekeri ‘kota’ küçülttü, endüstriyel nişasta ve tohum yağına yüklendi…

Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 2,5’e düşmüş, Cargill Türkiye ürünlerini önemli ölçüde çeşitlendirmeye başlamıştı:

- Nişasta işimiz endüstriyel tarafta büyüyor. Tekstilde kullanılan ürünlerimiz var. Oluklu mukavva ve kağıt sektöründe yapıştırıcı madde olarak kullanılan ürünler üretiyoruz.

Tekstildeki kullanımını açmıştı:

- Tekstilde “haşıl” maddesi olarak kullanılıyor. Pamuk ipliği nişastalı sıvıdan geçirilerek güçlendiriliyor. O iplik penye kumaş üretimine de giriyor.

2014 yılında Alemdar Kimya’yı satın aldıklarını anımsatmıştı:

- Alemdar Kimya, petrol bazlı ürünler üretiyordu. Biz tahıl ve tohum bazlı endüstriyel yağ üretimine dönüştürdük.

Murat Tarakçıoğlu ile sohbete Hakan Güldağ ile birlikte gittik. Tarakçıoğlu’na Cargill Gıda Çözümleri META Kamu İlişkileri Direktörü Demokan Konyalıgil, Kurumsal İletişim Müdürü Burcu Özokutan ve dışarıdan danışmanlık hizmeti veren Meral Saçkan eşlik etti.

Tarakçıoğlu, önce Cargill Türkiye ilgili bilgilerimizi tazeledi:

Cargill, Türkiye’de 64 yıldır faaliyet gösteriyor.

720 çalışanıyla META bölgesini Türkiye’den yönetiyor.

İnovatif gıda, biyoendüstriyel ve hayvan beslenmesi alanlarında Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da toplam 4 fabrikada üretim yapıyor.

Bisküviden çorbaya, ilaçtan kağıt havluya, kıyafetten alışveriş kolisine kadar pek çok üründe kullanılmak üzere gıda ve biyoendüstri sektörü için yüksek oranda yerli ve bitkisel hammadde üretiyor.

Bursa Orhangazi’deki fabrikada yer alan “INFUSE Uygulama Merkezi”ne değindi:

Bu merkez, endüstriyel ölçekteki üretimin küçük miktarlarda yapılmasına imkan tanıyan son teknoloji ekipmanları ile geniş kapsamlı bir süt ürünleri pilot tesisi.

Merkez, yerli üreticilerin uluslararası Ar-Ge çalışmalarına hizmet ediyor. İthal ikamesi ürünlerin Türkiye’de geliştirilmesine, daha az maliyetle pazara sunulmasına katkı sağlıyor.

Her türlü sütlü mamul üretim tesisini simüle edebilen tesis, sütlü içeceklerden tatlı ve bitkisel krem şantiye, yoğurttan peynire kadar tüm süt gruplarında hizmet veriyor, reçete geliştiriyor.

Bugüne kadar 14 farklı ürün kategorisinde 1000’i aşkın prototip çalışması yapıldı. 15’ten fazla ürün geliştirildi, bu ürünlerin üretimine ve satışına başlandı.

Biyoendüstriyel ürünler üzerinde durdu:

- Cargill Türkiye’nin biyoendüstriyel iş biriminin İzmit Dilovası’ndaki tesisinde yüzde 100 bitkisel hammadde kullanarak emülgatörler, yağlayıcı esterler ve yağ asitleri üretiyoruz.

Ürünlerin ithal ikamesi yönüne işaret etti:

- Mobilya, metal, duvar boyası, inşaat, tekstil, plastik, kauçuk, trafo, petrol sondajı, yağlayıcı gibi birçok sektörün ihtiyacı olan ürünlerin ithalatına alternatif oluşturuyor.

Türkiye’nin dünyanın en büyük trafo üreticileri arasında yer aldığını, sektörün 50 bin ton mineral yağ kullandığını vurguladı:

- Bitkisel trafo yağımız “FR3”, yüzde 98 yenilenebilir bitkisel yağlardan üretiliyor. “FR3”, trafonun kullanım ömrünü 6 kat uzatıyor. 360 dereceye kadar tutuşmadığı için trafo patlaması ihtimalini sıfıra indiriyor. Toprakta 28 günde çözülüyor, canlılara zarar vermiyor.

Ardından ekledi:

- Dilovası’nda üretilen bitkisel bazlı trafo yağı Avrupa dahil 22 ülkeye ihraç ediliyor.

“Anova” adlı ürüne dikkat çekti:

- Petro-kimya bazlı uygulamalara alternatif bitkisel ürünlerimizden biri de “Anova”. Dilovası’ndaki tesisimizde üretilen “Anova” sayesinde ticari ömrünü tamamlayan asfaltlar yüzde 100 geri dönüştürme özelliği kazanıyor.

Asfaltı bir arada tutanın “yer sakızı” olarak da bilinen “bitüm” yapıştırıcısı olduğunu anımsattı:

- “Bitüm”, yıllar geçtikçe kuruyor, sertleşip çatlıyor. “Anova” ile asfalt üretimindeki ısı ihtiyacı ortadan kalkıyor. Böylece karbondioksit emisyonu azalıyor.

Nişasta bazlı şekerde uygulanan kota, Cargill Türkiye’yi üretim açısından önemli ölçüde dönüştürmüş görünüyor…

Özellikle ithalatı frenleyen, ayrıca ihraç da edilen ürünler olması, ülkemiz ekonomisine önemli katkıyı ortaya koyuyor…

Balıkesir’de kakao yağı ikamesi TurCao’yu üretiyor

CARGILL Gıda Çözümleri Türkiye, Ortadoğu ve Afrika (META) Başkanı Murat Tarakçıoğlu, Euromonitor’un verilerine işaret etti:

- Euromonitor’e göre çikolata tüketiminin yükselişe geçtiği Türkiye, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde 2023-2028 döneminde çikolata pazarının yüzde 7 büyümesi bekleniyor. Ancak, tüketicilerin yüzde 15’i bütçeleri daraldığı için çikolata tüketimini azalttığını söylüyor.

Ardından Cargill’in Balıkesir’deki Turyağ fabrikasında ürettiği “TurCao” adlı ürününe dikkat çekti:

- Tablet çikolata, draje, pralin ve gofret uygulamalarıyla yüzde 100 uyumlu olan kakao yağı eşleniği “TurCao”, çikolata pazarının ihtiyaçlarını karşılıyor. “TurCao”, çikolata için belirlenen azami yüzde 5 oranında kullanılıyor, standart limitlerini karşılıyor.

İhracatı 25,5 milyon dolar

CARGILL Gıda Çözümleri Türkiye, Ortadoğu ve Afrika (META) Başkanı Murat Tarakçıoğlu’na ne kadar ihracat yaptıklarını sordum, şu yanıtı verdi:

- Orhangazi Mısır İşleme Tesisi ve Balıkesir Turyağ fabrikasından toplam 24 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023 yılında 25,5 milyon dolarlık nişasta ve yağ ihracatı gerçekleştirdik.

‘Onarıcı tarım’la 5 bin çiftçiyi kucakladı

CARGILL Gıda Çözümleri META Kamu İlişkileri Direktörü Demokan Konyalıgil ve Kurumsal İletişim Müdürü Burcu Özokutan, grubun sosyal sorumluluk projelerinden birine değindi:

- Cargill’in 2030 yılına kadar sürdürülebilir tarım uygulamaları eğitimiyle dünyada 10 milyon çiftçinin refahını artırma taahhüdünün yerel uzantısı olarak “1000 Çiftçi 1000 Bereket” programını, 2019 yılında başlattık.

Konyalıgil ve Özokutan, programın çiftçilerin refahını artırmak, üretimde verim artışı sağlamalarını desteklemek, dijital dönüşümlerine destek olmak gibi adımları kapsadığını kaydetti:

21 ilde 5 binin üzerinde çiftçiyi kapsayan program, 2023 itibariyle onarıcı tarıma odaklandı. Çiftçiler, tarlada hastalık riskini azaltmaya ve toprak kirliliğini önlemeye yardımcı olan, su kaynaklarını koruyan özel sulama, gübreleme ve ilaçlama uygulamalarını takip edebiliyor.

Çiftçiler program kapsamında ücretsiz aldıkları dijital tarım uygulamaları, düzenli ve sürekli eğitim ile danışmanlık hizmetleri etkisiyle tarlada verimi yüzde 20 artırmayı başardı.

Depremzedeye 1 milyon dolarlık fonla destek olundu

CARGILL Gıda Çözümleri META Kamu İlişkileri Direktörü Demokan Konyalıgil ve Kurumsal İletişim Müdürü Burcu Özokutan, eğitime ve depremzedeye destek konusunda şu bilgileri verdi: