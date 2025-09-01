Sert yükseliş sonrası soluklanma

Dünya borsaları ağustos ayını güçlü bir performansın ardından gelen kâr satışları ile kapattı. Fed faiz indirimi ve güçlü şirket kârları beklentisi ile ay boyunca yükselen hisse senetleri, cuma günü teknoloji hisselerine gelen sert satışlar ile gevşedi.

Üçüncü çeyrek şirket tahminleri beklentileri karşılamayan Dell ve Marvell satış dalgasında başı çekti. Beklentileri yenen ve yeni bir yapay zekâ çip ürettiği konuşulan Alibaba pozitif ayrışırken, yarı iletkenler şiddetli baskı altında. Amazon, Meta, Nvidia, Tesla sert değer kaybeden muhteşem yedi hisseleri.

Açıklanan makro verilerde satışı gerektiren negatif bir haber akışı yok. Tüketici harcamaları son dört ayın en yüksek seviyesinde. PCE çekirdek enflasyonu beklendiği gibi son beş ayın en yüksek seviyesinde. Fed vadelileri Eylül ve Aralık toplantılarında 25 baz puan faiz indirimi fiyatlamaya devam ediyor.

Piyasalardaki hareketi trend değişikliğinden çok, soluklanma olarak görüyoruz. Emek Günü tatili dolayısıyla ABD piyasası bu hafta salı günü açılacak. Temyiz mahkemesinin tarifelerle ilgili kararının piyasaları ne kadar etkileyeceğini salı günü göreceğiz.

Tarım dışı istihdam haftanın en kritik verisi

Veri akışında bugün Avrupa PMI İmalat, salı günü ABD ISM PMI İmalat, çarşamba günü Avrupa PMI Hizmet, perşembe günü ABD ISM Hizmet, cuma günü ABD Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak. Geçen ay yaşanan negatif sürpriz sonrası tarım dışı istihdam, haftanın en kritik verisi.

Borsa İstanbul çarşamba günü başlayan kayıplarla geçtiğimiz haftayı satıcılı kapattı. Banka, gayri menkul yatırım ortaklığı, havacılık, holding, telekom, yenilenebilir enerji hisseleri endeksi aşağı çekti.

Piyasadaki geri çekilmeyi ekonomik verilerde bozulmadan çok jeopolitik ve siyasi riskler ile açıklıyoruz. Rusya - Ukrayna savaşının yeniden vites büyütmesi, saldırgan politikaları yüzünden İsrail ile Suriye’de karşı karşıya kalmamız endişesi ve siyasi şokun artçılarının geleceği korkusu son dönemde öne çıkan riskler.

Yurtiçinde bugün ikinci çeyrek büyüme, PMI, İstanbul enflasyonu, çarşamba TÜFE, perşembe mevsimsellikten arındırılmış TÜFE, cuma Hazine Nakit Dengesi rakamları izlenecek. Piyasaların beklediği gibi %1,6-%1,7 bandında gelecek bir enflasyon verisi Merkez Bankası’nın haftaya perşembe 300 baz puan ile faiz indirimine devam edeceği beklentisini destekleyerek piyasalara moral verecektir.

Ekonomi yönetiminin kararlı olduğunu gösteren bir 2026-2028 OVP programı açıklanması ülke risk primi ve tahvil getirilerini aşağı çekerek piyasalardaki yükselişi destekleyecektir.