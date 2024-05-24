HABER ANALİZ / ZİRVEDEKİ HİSSELER

Sigorta hisselerinde yükseliş %100’ü aştı

Sigorta sektörü hisseleri son bir yılda gösterdikleri yüksek performansı yılbaşından bu yana da gösteriyor. Sigorta hisselerinde getiriler yılbaşından bu yana yüzde 100'lerin üzerine çıktı.



BIST Sigorta Endeksinde ağırlığı en yüksek hisseler, yatırımcılar için dikkat çekici getiriler sunuyor. Özellikle son bir yılda ve yılbaşından bu yana gösterilen performanslar, sektördeki hareketliliği gözler önüne seriyor.

Anadolu Hayat Emeklilik Öne Çıkıyor

Anadolu Hayat Emeklilik, son bir haftada %11,58 getiri sağlayarak yatırımcılarını memnun etti. Yılbaşından bu yana %124,85 ve son bir yılda %452,70 getiri ile sektördeki en güçlü performansı sergileyen hisselerden biri oldu. Sektör endeksindeki ağırlığı %11,58 olan bu hisse, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Ray Sigorta'nın Yükselişi

Ray Sigorta, yılbaşından bu yana %122,95 getiri ile dikkat çekiyor. Son bir yılda ise %2.906,81 gibi oldukça yüksek bir performans gösterdi. Sektör endeksindeki ağırlığı %6,78 olan Ray Sigorta, yatırımcılar için önemli bir getiri kaynağı oldu.

Türkiye Sigorta ve Anadolu Sigorta'nın Güçlü Performansı

Türkiye Sigorta, yılbaşından bu yana %87,38 ve son bir yılda %654,02 getiri sağlayarak güçlü bir performans sergiledi. Sektör endeksindeki ağırlığı %30,74 olan bu hisse, sigorta sektöründeki en yüksek ağırlığa sahip. Anadolu Sigorta ise, yılbaşından bu yana %81,70 ve son bir yılda %553,89 getiri sağladı. Hisse, %37,45 ile sektör endeksindeki en yüksek ağırlığa sahip.

AGESA Hayat Emeklilik ve Aksigorta'nın Durumu

AGESA Hayat Emeklilik, yılbaşından bu yana %59,00 ve son bir yılda %258,72 getiri ile dikkat çekiyor. Sektör endeksindeki ağırlığı %6,55 olan bu hisse, yatırımcılar için önemli bir seçenek. Aksigorta ise, son bir haftada hafif bir düşüşle %0,13 getiri kaybı yaşasa da, yılbaşından bu yana %48,19 ve son bir yılda %193,58 getiri ile yine de iyi bir performans sergiliyor. Sektör endeksindeki ağırlığı ise %6,90.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

· Global Yat. Holding (#GLYHO): 8 gündür sürekli yükseliyor. Bir yılda yüzde 102 yükseldi.

· Otokar (#OTKAR): 8 gündür yükseliyor. Son bir ayda %27,05 yükseldi. Bir yılda %315 yükseldi.

· Good-Year (#GOODY): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %22,72 ve bir yılda %48 yükseldi.

· Arzum Ev Aletleri (#ARZUM): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %32,28 ve bir yılda %248 yükseldi.

· Menderes Tekstil (#MNDRS): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %21,16 ve bir yılda %158 arttı.

DÜŞÜŞTEKİLER

· Katılımevim Tas. Fin. (#KTLEV): 12 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %54,77 geriledi.

· Çelik Halat (#CELHA): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,54 geriledi.

· Artemis Halı (#ARTMS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,37 geriledi.

· Gıpta Ofis Kırtasiye (#GIPTA): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,95 geriledi.

· Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %63,43 geriledi.

NE OLDU?

· Deutsche Bank, BoE'den ilk faiz indirimi beklentisini Haziran'dan Ağustos'a öteledi.

· ABD'de Nisan’da 2.el konut satışları %1,9 ile 4,14 milyon oldu.

· TCMB döviz rezervleri 78,55 milyar dolar oldu (Önceki $74,2mlr)

· TCMB net uluslararası döviz rezervleri 33,84 milyar dolar oldu (Önceki $30,87mlr).

· TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını %50,00 olarak korudu (Beklenti %50,00).

NE OLACAK?

· Japonya Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak ve enflasyon durumu değerlendirilecek.

· Almanya (1. Çeyrek) GSYH verisi ekonomik büyümenin hızını gösterecek.

· Yabancı Ziyaretçi Sayısı turizm sektörünün durumunu belirleyecek.

· ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ekonomik dayanıklılığı gösterecek.

· ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi, tüketici güvenini ölçen önemli bir veri olacak.

ZEYNEP’E SOR

ÜSTÜN GETİRİ Mİ, ALT GETİRİ Mİ?

Üstün getiri; yüksek getiri hedefi, ana parayı büyütme potansiyeli, hızlı kazanç, itibar sağlar. Yüksek risk, piyasa dalgalanmaları, yüksek stres ve baskı.

Alt getiri; sabit ve istikrarlı getiri, düşük risk, önceden bilinirlik ve tahmin edilebilirlik. Düşük getiri, enflasyon ve faiz riski, düşük hedefler vardır.

Gelirde zayıflama rekabet noktasında zorlandığı anlamına gelir. Kalıcı olmaması önemli

Biotrend Enerji’yi takip ediyorum. Sıkışmış gibi görünüyor. Çıkma olasılığını nasıl değerlendirdiğinizi öğrenebilir miyim? / Cansu Topal

Cansu, yenilenebilir enerji sektöründeki firmalar ağırlıklı olarak güneş ve rüzgar enerjisini kullanarak enerji üretiyor. Fakat farklı kaynakların olduğunu da hatırlatmak isterim. Jeotermal, bitki ve hayvan atıkları bunlar arasında ilk akla gelenlerden. Biotrend Enerji, atık maddeleri kullanarak enerji üreten şirketler arasında yer alıyor. Firmanın 19 tesisi var ve hisseleri Nisan 2021’de borsaya geldi. İlk açılışını 5,34 TL’den gerçekleştirirken Ekim 2023’te fiyatı 26,02 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde ise 18 TL bölgesinde bulunuyor. Bu tutar Aralık 2022’deki seviyelerine denk geliyor.

Biotrend Enerji, geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde %4,5 düşüşle cirosunu 2,23 milyar TL’ye geriletti. Gelirdeki düşüş pazarda zorlandığı şeklinde yorumlanabilir. Düşen gelirlere rağmen maliyet ve giderlerdeki büyüme sürdü. Maliyetlerini sınırlamada zorlanması esas faaliyet kârını %74 geriletti. Bununla birlikte yıl sonu net kârı bir önceki yıla göre %64,4 arttı ve 948,1 milyon TL’ye çıktı. Net kârı büyütense Net Parasal Pozisyon Kazançları kaleminden gelen tutar oldu. Gelirlerinde artışın büyüyerek devam edebilmesi hisseye yönelimi destekleyecek bir unsur olacaktır.

Düşen ciroya rağmen kârını büyüttü. Maliyet ve giderlerin sınırlandırılabilmesi kârı destekledi

Kocaer Çelik’in fiyatı bir türlü yükselemiyor. Bu fiyat hisse için uygun mudur? Alınır mı yoksa satılır mı? / Erol Ok

Erol, hisselerin fiyatına kısa zaman aralıklarında bakma. Profesyoneller kısa zaman aralığında oluşan dalgalardan yararlanmak için böylesi yakın takipte bulunabilirler. Bireysel yatırımcıların ise dalgalardan istifade ederek düzenli kazanç sağlamaları hayli zordur. Bu nedenle uzun vadeli perspektifle hareket etmekte yarar var. Böylece gereksiz risklerden de kaçınmış olursun. Kocaer Çelik’in fiyatına da geniş zaman aralığında bakmalısın. Borsada işlem gördüğü iki yıldan bu yana oldukça iyi bir performans sergiledi. Şirketin mali performansı hissenin fiyatına yansıdı.

Haziran 2022’de düzeltilmiş verilerle ilk açılışını 9,42 TL’den gerçekleştiren hisse, geçtiğimiz şubat ayında 69,15 TL’ye kadar yükseldi. Kâr satışlarının ardından şimdilerde 55 TL seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz yıl çelik sektöründeki daralmanın etkisiyle cirosu düşmüştü. Buna rağmen kârını büyüttü. Maliyet ve giderleri baskılaması kârı artırmada etkili oldu. Bu yıl ise sektörün büyüyeceği öngörülüyor. Beklentinin hayat bulması Kocaer Çelik’in de kârını daha güçlü şekilde artırmasının yolunu açabilecektir. Böylesi bir durumda hisseye ilgi de güçlenebilecektir.

YATIRIM FONLARI



Metaverse, Robotik Teknoloji ve Oyun Fonları

2024 Yılında öne çıkan fonlar







2024 yılı, Metaverse, robotik teknoloji ve oyun fonları için oldukça verimli geçti. Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon %35,39 yılbaşından getiri sağlarken, son bir yılda %157,76 artış gösterdi.

Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon %32,86 yılbaşından bu yana getiri ve %130,0 yıllık artış sağladı. Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon ise %24,67 yılbaşından bu yana getiri ve %122,86 yıllık artış gösterdi.

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon %22,76 yılbaşından bu yana getiri ve %163,71 yıllık artış ile öne çıktı.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 4 olan emeklilik fonları

Yılbaşından bu yana getiriler %60’a çıktı





Risk değeri 4 olan emeklilik fonları yatırımcıların ilgi odağında yer alıyor. Yılbaşından bu yana bu fonlarda getiriler yüzde 60’lara yükseldi.

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Den. Değ. Grup EYF (CGE) yılbaşından itibaren %62,20 getiri sağladı ve son bir yılda %163,17'lik bir artış gösterdi. Portföy değeri 39 milyon TL olan fonun yatırımcı sayısı ise 2,072 olarak kaydedildi.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Den. Değ. Grup EYF (BGE), yılbaşından bu yana %52,29 getiri sağladı ve son bir yılda %122,03 artış gösterdi. Portföy değeri 24 milyon TL olan fonun yatırımcı sayısı 516'ya ulaştı.

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Den. Değ. EYF (CHN), yılbaşından itibaren %50.33 getiri sağladı ve son bir yılda %131.58 artış gösterdi. Portföy değeri 442 milyon TL'ye ulaşan fonun yatırımcı sayısı ise 28,426 olarak kaydedildi.

MetLife Emeklilik ve Hayat Den. Değ. Grup EYF (MHY), yılbaşından bu yana %46.36 getiri sağladı ve son bir yılda %123.69 artış gösterdi. Portföy değeri 293 milyon TL olan fonun yatırımcı sayısı ise 11,709 olarak kaydedildi. MHY'nin performansı, emeklilik fonlarına olan ilginin artmasına katkıda bulundu.

DÖVİZ PİYASALARI

TLREF ve Dolar/TL’nin Seyri

Dolar kuru 32,20 seviyesinde bulunurken TLREF Oranı 51,0183 seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru zayıf ve yatay hareketini sürdürüyor. Politika faizi ise yüzde 50’de sabit kaldı. TLREF 47,1614 seviyesinde iken 51,0183’e yükseldi. TLREF’in hareketi beklentilerdeki değişimleri göstermesi açısından önem taşıyor.

TAHVİL

TLREF+%5 YILLIK FAİZ

Yeo Enerji, TLREF+%5 faizden bono ihraç etti

Yeo Enerji, nitelikli yatırımcılara 23.05.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%5 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 22.05.2025 olacak.

22 Mayıs tarihli TLREF %47,16 seviyesinde bulunuyor. Yeo Enerji’nin çıkardığı bononun faiz oranı ise TLREF oranına ilave %5 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFYEOT52513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HÜRRİYET GAZETECİLİK

Sahip olduğu taşınmazların ağırlıklı kısmını sattı. Geliri, işletme faaliyetlerinde kullanacak

Hürriyet Gazetecilik; İzmir’de iki, Antalya ve Trabzon'da birer tane olmak üzere toplam dört taşınmazını 1.287.922.000 TL’ye Ziraat Bankası’na sattı. Taşınmazlar matbaa binası, yedişer katlı iki işyeri, tek katlı bina ile fabrika niteliğindeki gayrimenkulden oluşuyor.

Satışlar, atıl durumdaki gayrimenkulleri değerlendirme amacı taşıyor. Elde edilen tutar ise işletme sermayesinde kullanılacak. Satış bedeli, maddi duran varlıkların %94’üne denk geliyor. Satış sonucunda, firma 83.402.000 TL zarar bildirdi. Nedeni ise tutarın değerleme raporunda tespit edilen bedelin altında satılması. Şirket, satış bedelinin alınan en iyi teklif olduğunu belirtti.

MEGA METAL

ABD'de bakır tel üreten firmayı alacak. Anlaşabilirse yurt dışı satışları daha da güçlenecek

Mega Metal, ünvanını paylaşmamakla birlikte Amerika'da 45 yıl önce kurulmuş ve bakır tel üretimi konusunda yüksek deneyimi olan bir firmayı almak için görüşmelere başladığını duyurdu. Söz konusu firma, Mega Metal'in uluslararası pazarlardaki varlığını ve rekabet gücünü artırmaya olanak vermesi bekleniyor.

Satın alma girişimi, Mega Metal'in yurt dışı ayağını daha da güçlendirmesine imkan verecek. Satın alma işleminin başarıyla sonuçlanması, şirketin üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırarak. Müşteri tabanını genişletmesine olanak sağlayacak. Şirket yılın ilk çeyreğinde cirosunu %77,8 büyüttü.

PENGUEN GIDA

Market zinciri ile yeni anlaşmasını yaptı. Satışlarının %53’ü tek müşteriye. Riski dağıtmalı

Penguen Gıda, dünyanın önde gelen market zincirlerinden olduğunu belirttiği LIDL’ye ürün satışında bulunacak. Varılan anlaşma, çeşitli turşu ve konserve ürünlerinin sevkiyatını içeriyor. Toplam tutar 41.280.000 euro olarak açıklandı. Güncel bedeli yaklaşık 1,44 milyar TL olan ürünlerin sevkiyatları Mayıs 2025’e kadar sürecek.

Yeni iş ilişkisi, Penguen Gıda'nın cirosuna ve karlılığına olumlu katkı sağlayacak. LIDL, Penguen Gıda’nın net satışların %52,95'ini oluşturması açısından önemli bir müşteri konumunda bulunuyor. Şirketin ticari riskini dağıtabilmesi açısından farklı müşterilere açılabilmesi önemli.

ARZUM EV ALETLERİ

Yurtdışı operasyonları için Dubai'de şirket kurdu. Amaç, yurt dışı gelirlerini artırabilmek

Arzum Ev Aletleri, yurtdışında güçlenmek ve faaliyetlerini geliştirmek istiyor. Bu amaçla Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde "Arzum FZE" ünvanıyla %100 bağlı bir ortaklık kurdu. Elektrikli ev aletleri alanında faaliyet gösterecek iştirak, kısa süre içinde ticari faaliyetlerine başlaması hedefleniyor.

Arzum Ev Aletleri'nin halihazırda gelirlerinin ağırlıklı kısmı yurt içinden sağlanmakta. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında 7,31 milyar TL gelir elde ederken bunun 6,98 milyar TL’si yurt içinden 334 milyon TL’si de yurt dışından sağlandı. Firma bu hamle ile yurt dışı ayağını güçlendirmek istiyor.

BOĞAZİÇİ BETON

Kentsel dönüşüm projesine hazır beton satacak. Gelirini daha da büyütmeli. Cirosu düşük

Boğaziçi Beton, yeni iş ilişkisini paylaştı. Eyüpsultan’da gerçekleştirilen bir kentsel dönüşüm projesi kapsamında müşterisine hazır beton satacak. Sözleşme büyüklüğü yaklaşık 300.000.000 TL olarak açıklandı. Temin edilecek beton miktarı değişkenlik gösterebilecek. Söz konusu iş ilişkisi, Boğaziçi Beton'un cirosuna olumlu yönde katkı sunacak.

Şirket, geçtiğimiz yıl gelir ve kârlılığını büyütürken son açıkladığı 2023 ilk çeyrek mali tablolarında cirosunu %20,6 düşürdü. Satışlardaki düşüş kârına olumsuz yönde yansıdı. Dönem sonu net satışı %50,9 gerileyerek 101 milyon TL’ye indi.