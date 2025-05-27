"Şimşek ile ilgili kafa karıştırmayın!"

İş adamları Bakan Mehmet Şimşek'le ilgili son dönemlerde ortaya atılan iddialardan rahatsız. İş dünyası, Şimşek'in liderliğindeki ekonomik programın bunca fedakarlıktan sonra sekteye uğramasından endişeli.

Muğla'dan turizmci dostumuz aradı."Turizm nasıl gidiyor?" diye sordum ki, o karşı soruyla söze girdi: "Ben asıl Bakan için aramıştım" dedi turizmci dostumuz, "Ne oldu Şimşek gidiyor mu?"

Doğrusu, şu sıra bu dedikoduyu sık sık duyuyorum. İstanbul'dan Gaziantep'e konuşuluyor. Bir de bunları besleyen 'zamanlaması manidar' kimi gelişmeler var. Bir kamuoyu araştırma şirketinin 'ekonomi yönetiminin başarısını' sorgulayan araştırması. Bakan Şimşek ile ilgili piyasaya sürülen fotoğrafl ı-fotoğrafsız iddialar. Son olarak da ekonomide 'yanlış giden işleri' anlatan AK Parti'nin ileri gelenleri. Hasılı, kafalar karışık. Turizmci dostumuz, "Baksana" dedi, "Hükümeti destekleyen gazete bile neler söylüyor. Her gün, yeni bir isim çıkıyor. 7-8 etti duyduklarım.

'Geride kalmışım' diye düşündüm. Benim duyduğum 5 isim var. Sonra, "vallahi" dedi, "alternatif denilen isimleri duyunca da durum daha da kötüye gider mi diye korkuyorum."

Doğrusu bu değerlendirmeyi de sık duyuyorum. Yukarıda ekonomideki hal ve gidiş üzerinden bir kazan kaynatılıyor ama bu aşağıda pek hayırlı algılanmıyor. Başarılı bulsun bulmasın, iş insanları, Şimşek'in liderliğinde uygulanan programın bunca fedakarlıktan sonra olumlu bir sonuca ulaşmasını önemsiyor.

"Halimizden anlıyor mu emin değilim" diyordu Sakarya'da bir sanayici, "Ama Şimşek ile ilgili sürekli kafa karıştırmayın. Piyasaları da karıştırırsınız. Herkes de seyrediyor. En kısa zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dedikoduların önünü kesmesi lazım. Bırakın herkes işini yapsın."