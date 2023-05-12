Singapurlu grupla büyük bir OSB projesi üzerinde çalışıyor

Depremin yerle bir ettiği illere ilişkin yeniden yapılanma çalışmaları sürüyor. Öncelikle konut ihtiyacının karşılanması için harekete geçilirken altyapı ve sanayileşmeye ilişkin de önemli projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede özel sektörde de ciddi gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir sohbette bölgenin ayağa kaldırılmasına katkı sağlayacak bir projeden haberdar oldum. Öğrendiğime göre perakendeden enerjiye, gayrimenkulden turizme birçok sektörde faaliyet gösteren Aksoy Holding, deprem bölgesinde büyük bir organiz sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin bir proje üzerinde çalışıyor.

Holding, bu çerçevede 70 yılın üzerinde bir geçmişi olan, altyapı ve kentsel gelişimde dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan Surbana Jurong Group ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında Diyarbakır, Hatay veya Kahramanmaraş’ta bir sanayi bölgesi master planı çalışması yapılması ve hayata geçirilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Batu Aksu’yu aradım. İş birliğini doğrulayan Aksoy, “Üzerinde çalıştığımız bir proje var. Ancak detayları netleştiğinde açıklayacağız” diyerek ser verip sır vermedi.

60’tan fazla ülkede master plan hazırladı

Bu noktada Aksoy Holding’in birlikte çalıştığı Surbana Jurong Group ile ilgili biraz bilgi vereyim. Merkezi Singapur'da bulunan grup, bünyesindeki şirketlerle birlikte 40'tan fazla ülkede 120'den fazla ofise sahip. Mimar, tasarımcı, planlamacı ve mühendislerin de aralarında olduğu alanında uzman 16 bin kişilik bir yetenek havuzuna sahip. Havacılık, sağlık, konaklama, ulaşım, su ve çevrenin yanı sıra enerji gibi çeşitli sektörlere hizmet sunuyor. Singapur’da bir milyondan fazla konut inşa etmiş, 60'tan fazla ülkede master planlar oluşturmuş ve dünya çapında 100'den fazla endüstriyel park geliştirmiş. Kaliteli konutların yanı sıra yollar, demiryolları, barajlar, yeraltı ve kıyı korumaları gibi altyapıları tasarlayıp sunuyor, şehirleri yeniden tanımlıyor, sürdürülebilir ve yaşanabilir alanlara dönüştürüyor.

Amerika’da Florida’dan başlayan turizm ve gayrimenkul yatırımlarını büyütecek

Batu Aksoy, holdingin internet sitesinde Nisan ayında yayınlanan mesajında “Grup olarak hissedarlarımız, tüm iştiraklerimiz, çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız, üyesi ve yöneticisi olduğumuz sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte deprem felaketinin yaralarını sarmak için destek ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyor. Mesajında 2022’yi değerlendiren ve 2023 hedeflerini anlatan Aksoy’dan satır başları şöyle:

· 2022 büyük ölçekli yatırımlarımızı tamamladığımız, uzun vadeli yatırım kredilerimizi hatırı sayılır ölçüde vadesinden önce kapattığımız, finansal performansımızı olumlu manada geliştirdiğimiz bir yıl oldu.

· Shell & Turcas olarak Türkiye çapında faaliyet gösteren 1.153 adet bayiimiz ve günlük 1 milyon misafirimizle perakende satışlar pazar payımızı yüzde 22’ye çıkartarak liderliğimizi pekiştirdik. 2023 yılında 15 milyon kahve ve 5 milyon sandviç satış hedefiyle perakende odağımızı sürdüreceğiz.

· Derince’deki Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisi’nden ihracat yaptığımız ülke sayısını 70’e çıkartarak ekonomimize katma değer sağlamaya devam ettik.

· TOGG ve iştiraki TRUGO ile ülke çapında Shell istasyonlarında kurulacak elektrikli araç hızlı şarj ünitelerine dair yapılan anlaşma vasıtasıyla Türkiye’nin dört bir noktasında elektrikli araçlara hizmet vermeye başlıyoruz.

· Elektrik sektöründeki varlığımız RW &Turcas ortaklığı bünyesinde kurulan 800 MW kurulu gücündeki Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santralimiz ülkemizin artan enerji talebinin karşılanmasındaki kritik rolünü devam ettiriyor.

· Turizm alanındaki amiral gemimiz Conrad Istanbul Bosphorus, pandemi etkilerini 2022’deki yüksek doluluk oranı ve fiyat politikasıyla tamamen sildi ve renovasyon yatırımı kaynaklı uzun vadeli kredilerini ciddi oranda geri ödedi. Şirketimiz 2023 yılına yeni bir İtalyan restoranı yatırımı ve otelimizin enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak yaklaşık 5 MW kurulu gücünde bir Güneş Enerji Santrali yatırımını gerçekleştirme hedefiyle girdi.

· Aksoy Holding’i küreselleştirmek amacıyla Amerika’da ilk etapta Florida eyaletine odaklı turizm ve gayrimenkul yatırımlarına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Amerika’da yerleşik, prestijli gayrimenkul firmalarıyla 2023’ün ilk çeyreği itibarıyla 4 ortak girişim şirketi kurduk. Önümüzdeki dönemde eyalet ve şehir sayısını artırmayı, yeni ortaklıklar kurmayı ve imza altına aldığımız yatırım adedini artırmayı hedefliyoruz.