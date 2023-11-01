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Şirketler ağaçlara yatırım yapıyor

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

90’dan fazla şirket, 65’ten fazla ülkede 8 milyardan fazla ağacı koruyarak, restore ederek ve büyüterek ağaçlara yatırım yapmayı taahhüt etti. Hedef 2030 yılına kadar 1 trilyon ağacın yetişmesini sağlamak.

Bozulmuş ormanlık alanlarının korunması ve onarılması, geçim kaynaklarının sürdürülebilirliği, küresel iklim krizi mücadele ve biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi için vazgeçilmez önem taşıyor.

Bugün, küresel GSYH›nın yaklaşık yarısına denk gelen 44 trilyon dolar, doğa kaybı nedeniyle risk altında.

Bu gerçekten yola çıkan 90’dan fazla şirket, 65’ten fazla ülkede 8 milyardan fazla ağacı korumak, restore etmek ve büyütmek için yatırım yapmayı taahhüt etti. Hedef 2030 yılına kadar 1 trilyon ağacın yetişmesini sağlamak!

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler Dünya Ekonomik Forumu’nun 1t.org girişimi aracılığıyla bir araya geldi. Şirketler, üye oldukları bu girişim kapsamında, yerel toplulukları ve ormanları güçlendirmeyi ve emisyonları azaltmak için Paris Anlaşması ile uyumlu hareket etmeyi taahhüt ediyorlar.

İttifak; şirketleri çevreyi koruma ve sürdürülebilir bir şekilde çalışma ortak hedefi altında bir araya getiriyor ve madencilik ve otomotiv gibi farklı sektörlerden gelen şirketler, ormanların korunması ve restorasyonuna yatırım yapıyor.

Meta’dan Mahindra’ya

Örneğin; Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu Meta, karbon azaltma planlarının yerli halklar tarafından benimsenmesi için Ulusal Yerli Karbon Koalisyonu (NICC) ile ortaklık kurdu.

Hintli otomotiv şirketi Mahindra, Project Hariyali girişimi aracılığıyla yılda 1 milyondan fazla ağaç dikmeyi taahhüt etti. Şu ana kadar 20 milyondan fazla ağaç diken şirketin amacı, orman ekosistemlerini restore ederken küçük çiftçilerin geçim kaynaklarını geliştirmek.

Doğa temelli çözümler

Ormanlar gezegenin sağlığı için kritik öneme sahip. Karbonu tuttukları gibi, küresel sıcaklıkları ve tatlı su akışlarını düzenlerler, yeraltı sularını korurlar, sel bariyerleri olarak işlev görürler. Dünyadaki karasal biyoçeşitliliğin yüzde 80’ini barındıran ormanlar, birçok canlı türüne yaşam alanı sağlarken, 350 milyon insan için de geçim kaynağı konumundadır.

Dolayısıyla, ormanların bozulması ve kaybı, gezegenin dengesini de bozuyor.
Tarım 12 bin yıl önce başladı; o günden bu yana dünyada var olan 6 trilyon ağacın neredeyse yarısını kaybettik. Her yıl yaklaşık 15 milyar ağaç daha kaybediyoruz.

Yıllık küresel GSYİH’mızın yarısından fazlası, yani 44 trilyon dolar, potansiyel olarak doğa kaybı nedeniyle risk altında. Ağaçlar yok oldukça, sundukları hizmetler yok oluyor, toprakların ve doğal karbon yutaklarının üretkenliği azalıyor, temiz suya erişimimiz riske giriyor ve aşırı hava olaylarına karşı direncimiz azalıyor. Birleşmiş Milletler’in Ekosistem Restorasyonunu desteklemek üzere 2020 Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı’nda başlatılan 1t.org, iklim değişikliği ve doğa kaybını ele almak için doğa temelli çözümler konusunda artan ivmeyi desteklemeyi hedefl iyor. Bu arada ağaç dikim sürecinin hızlanması için blockchain teknolojisi gibi, gelişmiş teknolojiler de kullanılıyor.

 

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