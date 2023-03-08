Siyasetin nabzı parayı kıpırdatmıyor

Seçime doğru yol alırken bir yanda masa tartışmalarının aynı eksende birleşmesi, bir yanda seçim tarihinin netleşme süreci yaşanıyor. Ancak ısınan siyasi ortama rağmen para yerinden kıpırdamıyor. Ekonominin nabzını dolar ve borsa üzerinden izliyoruz. Borsada 5.400’ler, dolar kurunda 18,91’li seviyeler test ediliyor.

Kıpırdamayan bir dolar, iki ileri bir geri 5.000’in üzerinde hareket eden borsa… KKM’ye park eden paralar. Onca basılan banknotun neticesinde, parasal genişlemenin enfl asyona vereceği ivmeyi hesap etmek şimdiden zor… Zira depremin ekonomik kriz üzerine bindireceği yükü bilemiyoruz.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Para nereye akacak?

Para getiri gördüğü yere akar. Risk almak istemeyenler nakde döndü bile… Yüzde 30 mevduat yeterli gelmese bile para piyasaları fonlarına park edip bekliyor. Dövizde olan KKM ile kendini güvenceye aldı.

Kurun hareketinin seyri?

Artan ithalat, sıkışan ihracat pazarları ve ihracatçıların giderek daha fazla zorlanmalarına rağmen kur; 19 liranın altında. Bir ip misali hareket etmeye devam ediyor. Kurun hareketini; enfl asyonun seyrinden okuyacağız önümüzdeki dönemde. Zira kura enfl asyon düzeltmesi gelecek.

NEREYE EL ATSAN ENFLASYONUN ALTINDA KALIYORSUN

Para riskten kaçmaya çalışıyor. Zira bilinmezliklerin arttığı dönemler; kaygıların kol gezdiği dönemlerdir. Böylesi dönemler güvenli bir alanda durup bekleme alanlarıdır. Ancak heteredoks para politikası neyin güvenli olduğunu da unutturdu. Neye el atsanız enfl asyonun altında kalıyorsunuz. Enfl asyona eklenen deprem maliyeti, yurt dışından gelen faiz artışları ile rota arayan para yeni getiri ikliminde yabancı fonlara, emtia hareketlerine odaklanmaya başladı. Biz parayı içerde tutmaya çalışırken para yurtdışına gözünü dikmiş durumda