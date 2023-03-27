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Siyasi Partiler milletvekili aday listelerine odaklandı

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için cumhurbaşkanı adaylık başvuruları ve ittifak protokollerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesinin ardından siyasi partiler milletvekili listelerine odaklandı. En geç 9 Nisan’a kadar YSK’ya teslim edilecek listeler için partiler en fazla milletvekillini çıkaracak formüller üzerinden çalışıyorlar. Meclis’te çoğunluğu elde etmek için Cumhur ve Millet ittifaklarında bulunan her parti bir taraftan kendi listesini hazırlarken diğer taraftan da bazı illerde ortak liste üzerinde farklı alternatifl erle en fazla milletvekili çıkarma hesabı yapıyor. 6 bin 25 başvurunun yapıldığı AK Parti’de hafta sonu 81 il başkanlığınca elektronik ortamda temayül yoklaması yapıldı. Çıkacak sonuçlar Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan alt komisyonda ele alınacak daha sonra nihai karar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak komisyon toplantısında verilecek. AK Parti’nin 11 Nisan’da milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İttifak içi ittifak çalışması sürüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından önerilen Millet İttifakı içinde ikinci bir ittifak kurularak daha fazla milletvekilli çıkarılması formülü üzerinde partiler arasında görüşme trafiği sürüyor. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin tek liste ile seçime girmesi üzerinde duruluyor, halen hangi parti çatısı altında girileceği değerlendiriliyor. Üç parti için gündemde olan ‘ittifak içinde ittifak’ formülünde anlaşma sağlanamaması halinde bazı illerde ortak liste, diğer illerde ise partiler kendi listeleriyle seçime girecek. İYİ Parti’nin kendi listesini oluşturmaktan yana olduğu, CHP’nin ise dört siyasi partiye seçilebilecekleri yerlerde 25-30’a yakın milletvekilliği verebileceği dile getiriliyor. CHP’de oluşturulan komisyonda parti kurmayları aday adayları ile görüşmelerini gerçekleştirdi. Yapılan çalışma son kararı vermek üzere Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sunulacak. İYİ Parti ise milletvekili adaylarını belirlerken İstanbul, Ankara ve İzmir’in de içinde bulunduğu 18 il 26 seçim çevresinde temayül yoklaması yapacak. Ön seçim sonuçlarına göre listeye giren aday adayları mülakata alınacak ve 7 Nisan’da son şeklini alan listeler Genel Başkana teslim edilecek.

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