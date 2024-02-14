Sizin domatesiniz de mazot kokuyor mu?

Benimki kokuyor. Hatta üçüncü köprünün poyraz tadı da üzerine sinmiş. Kolay değil, ta Antalya’dan yola çıkmış ve tarladaki 25 liralık fiyatı, manavda 50 liraya çıkıvermiş. Nedenini soranlara klasik cevabımız; “efendim aracılar filan.” Aslında değil… Domatesin tadındaki yoğun mazot kokusundan…

Nasıl mı oluyor? Anlatayım… Hani derler ya karpuzun %97’si sudur diye. Doğrudur. Ancak işin finansman cephesinde karpuzun %80’inin mazot olduğu görülüyor. Domates farklı mı? O da %80 mazottan ibaret. Zira domates Antalya’dan buraya yaya değil, mazot, köprü ve otoyolla geliyor.

HER POMPA BİR VERGİ DAİRESİ

Olmaz elbette… Ama yapacak bir şey yok. Çiftçiye bedava dahi verseniz, nakliyesini mazotla yapıyor. Üstelik bu fiyat; alabileceğiniz en ucuz mazotun fiyatı… Seçim sandıkları sonrası mazotu siz şimdiden 50 lira olarak hesaba dâhil etseniz iyi olur. Zira oy uğruna 45 lirada zor tuttular, sonra salacaklar fiyatı.

Siz akaryakıt aldığınız yerleri “istasyon” sanabilirsiniz. Oysa oradaki her pompa, bir vergi dairesi… Başındaki görevlilerin her biri defterdar ve aracınıza giren hortum, aslında cebinizden vergi emen tahsildar… Mazotun yarıdan fazlası vergi ise yakıt pompalarına farklı gözle baksanız bence iyi olur. Benimki kokuyor. Hatta üçüncü köprünün poyraz tadı da üzerine sinmiş. Kolay değil, ta Antalya’dan yola çıkmış ve tarladaki 25 liralık fiyatı, manavda 50 liraya çıkıvermiş. Nedenini soranlara klasik cevabımız; “efendim aracılar filan.” Aslında değil… Domatesin tadındaki yoğun mazot kokusundan…

Nasıl mı oluyor? Anlatayım… Hani derler ya karpuzun %97’si sudur diye. Doğrudur. Ancak işin finansman cephesinde karpuzun %80’inin mazot olduğu görülüyor. Domates farklı mı? O da %80 mazottan ibaret. Zira domates Antalya’dan buraya yaya değil, mazot, köprü ve otoyolla geliyor.

HER POMPA BİR VERGİ DAİRESİ

Olmaz elbette… Ama yapacak bir şey yok. Çiftçiye bedava dahi verseniz, nakliyesini mazotla yapıyor. Üstelik bu fiyat; alabileceğiniz en ucuz mazotun fiyatı… Seçim sandıkları sonrası mazotu siz şimdiden 50 lira olarak hesaba dâhil etseniz iyi olur. Zira oy uğruna 45 lirada zor tuttular, sonra salacaklar fiyatı.

Siz akaryakıt aldığınız yerleri “istasyon” sanabilirsiniz. Oysa oradaki her pompa, bir vergi dairesi… Başındaki görevlilerin her biri defterdar ve aracınıza giren hortum, aslında cebinizden vergi emen tahsildar… Mazotun yarıdan fazlası vergi ise yakıt pompalarına farklı gözle baksanız bence iyi olur.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Mazot 45 lira...

* Mazot neden bu kadar zam alıyor?

Çünkü yarıdan fazlası vergi ve devletin bütçe açığını kapamak için gelire ihtiyacı var. Zaten dövizle geliyor, rafinesi, nakliyesi derken… Asın aslan payı; vergi dairesinin…

Siz istediğiniz kadar ağlayın, söylenin, yapılacak zam rafineride durmaz, anında pompaya ve dolayısıyla cebinize yansır.

* Enflasyonu körüklüyor mu?

Hem de nasıl… Akaryakıta gelen her %10’luk zam, enflasyonu 1 puan ekliyor. Zira yükünü onunla taşıyor, tarlanı onunla sürüyor, arabanı onunla dolduruyorsun. Devletin vergi iştahı da yüksek olunca pompa fiyatını arttırıyor. Artan pompa fiyat artışı, tarladan çatala uzanan süreçte etiketlere yansıyor.

not

YERLİ&MİLLİ DOMATES NEDEN YALAN SÖYLER?

Üç domates yolda yürüyormuş.

Birinci demiş ki; “-benim önümde hiç domates yok, arkamda 2 domates var.”

İkinci demiş ki; “benim önümde 1, arkamda 1 domates var.”

Üçüncü demiş ki; “benim önümde 2, arkamda da 2 domates var.”

Peki, bu nasıl olur? Dilediğiniz kadar düşünün ve işin içinden çıkmaya çalışın.

Oysa cevap bazen çok basit olabiliyor: “Üçüncü domates yalan söylüyor.”

Hele ki yerli ve milliyim diyorsa…

Nasıl mı? Anlatayım; Tohum dövizle, traktör dövizle, mazot dövizle, pulluk dövizle, çapa dövizle, ilaç dövizle, gübre dövizle, hasat makinesi dövizle, soğuk hava yazılımı dövizle, lojistik dövizle, kamyon yakıtı dövizle, plastik kasası dövizle… Hal böyle iken domatesimiz “yerli&milli” olduğunu söylüyorsa bilin ki doların euronun yalancısıdır.