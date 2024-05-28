HABER ANALİZ / SON 3 AYDA BIST SEKTÖRLERİ

Son üç ayda para üç sektöre yöneldi

SON 3 AYDA EN YÜKSEK GETİRİYİ SAĞLAYAN SEKTÖRLER

SON BİR YILDA EN YÜKSEK GETİRİYİ SAĞLAYAN SEKTÖRLER

PİYASA DEĞERİ YÜKSEK BIST SANAYİ HİSSELERİNDE DEĞERLEME ORANLARI

Son üç ayda para üç sektöre yöneldi. Bunlar yıllık bazda da en fazla kazandıran sektörler oldu. Borsada hareket sigorta, banka ve iletişim hisselerinde. Sigortada %523, bankalarda %297 ve iletişimde %202 getiriler oluştu.

Borsa İstanbul'da son üç ayda en fazla yükselen üç sektör yıllık getirilerde de öne çıktı. En yüksek çıkışı sağlayanlar arasında BIST Sigorta Endeksi, BIST Banka Endeksi ve BIST İletişim Endeksi dikkat çekiyor. Bu endekslerdeki yıllık değişimler sırasıyla %523,91; %297,39 ve %202 olarak gerçekleşti. Yüksek getiriler, yatırımcıların sigorta, bankacılı ve iletişim sektörlerine olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Piyasa değerinde öne çıkanlar

BIST Sanayi Endeksi'nde piyasa değeri yüksek sanayi şirketleri arasında Ford Otosan (FROTO) Tüpraş (TUPRS) ve Sasa Polyester (SASA) öne çıkıyor. Ford Otosan, 394,1 milyar TL piyasa değeri ile en yüksek değere sahip olup, PD/DD oranı 4.38 ve FK oranı 7.90 seviyesinde bulunuyor. Şirketin Fiyat kazanç oranı sektör ortalaması olan 11,62’nin altında bulunuyor.

Tüpraş’ın değerleme oranları cazip

Şirketlerin sektör liderleri olması ve değerleme oranlarının cazip seyri yatırımcılar açısından önemlidir. Sektörde öne çıkan Tüpraş, 366,7 milyar TL piyasa değeri, 1,61 PD/ DD oranı ve 7,18 F/K oranıyla dikkat çekiyor. Sasa Polyester’in piyasa değeri 259,6 milyar TL, PD/DD oranı 3,00 ve FK oranı 10,69.

Ereğlive Coca Cola İçecek

Sanayi sektöründe önemli diğer hisseler arasında Coca Cola İçecek (CCOLA), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Tofaş Oto. Fab. (TOASO) yer alıyor. Coca Cola İçecek'in piyasa değeri 200,8 milyar TL, PD/DD oram 4,52 ve FKoranı 9,98. Ereğli Demir Çelik ise 173,0 milyar TL piyasa değeri ile 0,83 PD/DD oranı ve 18,12 F/K oranına sahip

Tofaş Fabrika'da F/Koranı 10,02

Tofaş Oto, Fab, 151,8 milyar TL piyasa değeri, 4,25 PD/DD oram ve 10,02 FK oranıyla sanayi sektöründe öne çıkıyor. Bu değerleme oranları, yatırımcıların sanayi hisselerindeki tercihlerini ve beklentilerini yansıtıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım (#AHGAZ): 7 gün önce alım sinyali verdi. Yıllık getirisi %123 oldu.

● Coca Cola (#CCOLA): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %17,66 yükseldi. Bir yılda %245 yükseldi.

● Escort Teknoloji (#ESCOM): 3 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 221 yükseldi.

● Doğuş Otomotiv (#DOAS ): 3 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 196 yükseldi.

● Aydem Enerji (#AYDEM): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %23,71 ve bir yılda %198 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

● IC Enterra Yen. Enerji (#ENTRA): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,81 geriledi.

● Temapol Polimer Plastik (#TMPOL): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,76 geriledi.

● Alfa Solar Enerji (#ALFAS): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,14 geriledi.

● Tarkim Bitki Koruma (#TARKM): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,97 geriledi.

● Anatolia Tanı (#ANGEN): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,41 geriledi.

NE OLDU?

● Çin çip sektörünü güçlendirmek için 47,5 milyar dolarlık devlet fonu kurdu.

● Türkiye’nin narenciye ihracatı ilk 4 ayda %16 arttı.

● Fed’den faiz indirimi beklentisini öteleyenler arasına Goldman Sachs da katıldı.

● Yünsa, 2023 yılı için 237 milyon TL kar payı dağıtma kararı aldı.

● Europower Enerji, sermayesini %200 bedelsiz artırarak 660 milyon TL’ye çıkarıyor

NE OLACAK?

● Goldman Sachs petrol talebinin tepe noktasına 2034’te ulaşmasını bekliyor.

● SPK, Jantsa’nın bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

● Onur Yüksek Teknoloji, Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

● Horoz Lojistik halka arzında 29-30-31 Mayıs’ta talep toplanacak.

● Yiğit Akü halka arzında 29- 30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

● Altınkılıç halka arzında 29- 30 Mayıs’ta talep toplanacak.

ZEYNEP'E SOR

KARARLI BÜYÜME Mİ, DEĞİŞKEN BÜYÜME Mİ?

Kararlı büyüme: Düşük risk, güvenilir getiri, planlama kolaylığı vardır. Düşük getiri potansiyeli, rekabet avantajı eksikliği, yenilikçilikte zorlanma.

Değişken büyüme: Yüksek getiri potansiyeli, dinamik ve yenilikçi, fırsatları değerlendirme vardır. Yüksek risk, planlama zorluğu, stres ve belirsizlik.

Gelirleri düştü. Kârı artıran ise iştirak satışındaki gelirle eldeki varlıkların değer artışı

Zorlu Enerji'yi bu denli yükselten sebep nedir?/Meral Ömür

Meral, bir malın fiyatını alıcı ile satıcı arasındaki denge belirler. Eğer alıcı 0 mala sahip olma noktasında çok istekliyse fiyatın yukarı doğru gitmesi kaçınılmazdır. Aksine alıcı ağırdan alıyor ve satıcı bir an önce satmak istiyorsa o taktirde de fiyat aşağıya yönelecektir. Hisse senedi piyasasında da durum farklı değildir. Piyasada alıcıyı motive eden birçok farklı gerekçe olsa da gelir ve kâr büyümesi motivasyonun ana dayanakları arasında yer alır. Büyüyen ya da büyüme potansiyeli olan şirketin hissesine talebin yoğun olmasını olağan bir durumdur. Zorlu Enerji için de bu tespit geçerlidir. Zorlu Enerji, bir yıl kâr bir yıl zarar döngüsünden kurtularak 2022 yılından itibaren iki yıl üst üste kâr açıkladı. Üstelik kâr tutarları önceki yıllarla kıyaslanmayacak boyutta yüksek gerçekleşti. Fiyat da gelişmelere bağlı olarak yükseldi. Temmuz 2022'de düzeltilmiş verilerle en düşük 1,09 TL iken şimdilerde 6 TL bölgesinde. Geçmiş yıl zararlarını kapatan firma, 2023'te hasılattaki düşüşe rağmen 10,92 milyar TL kâr açıkladı. Bunun kaynağı ise iştirak satışı ve elde tutulan varlıkların değer artışı. Kârda artış olumlu olsa da asıl olan uzun vadede esas faaliyet kârını güçlendirebilmektir.

Otel projeleri geliştiriyor. Standart kira gelirine sahip. Beklentinin ötesinde büyüme gözlenmedi

Akfen GMYO için hedef fiyat nedir? Fikrinizi paylaşabilir misiniz?/Görkem Elçin

Görkem, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının temelde iki ana geliri vardır. Bunlardan ilki gayrimenkul projeleri ikincisi ise gayrimenkul işletmeciliğidir. Gayrimenkul projeleri yani inşaat imali, değişen koşullara göre şirketin gelirinde ve kârında sert iniş çıkışlara yol açabilmekte. İmalatın olduğu zamanlarda kâr hızla artar. Olmadığı zamanlarda da geriler. Akfen GMYO ise ağırlıklı olarak kira geliri olan bir firma. Uluslararası zincir otel işletmecisi Accorile stratejik işbirliği kapsamında Ibis ve Novotel markaları altında oteli projeleri geliştiriyor. Ayrıca iki de öğrenci yurdu var. Şirket, geride kalan beş yılda istikrarlı büyüyen bir kârlılık elde edemedi. Bazen inen bazen çıkan tutarların ardından son olarak geçtiğimiz yıl kârını artırdı. Ancak kârın artmasında yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışının etkili olduğu gözleniyor. Kira geliri ağırlıklı bir ticari faaliyetinin olması, hızlı büyümeye uygun bir kâr artışına mani olmakta. Budastandart bir artışın ötesindeki beklentileri sınırlandırıyor. Hissenin fiyatı ise Ocak 2022'de en yüksek 4,68 TL'yi test ettikten sonra geriledi. Düşüş sonrasında dalgalı bir seyir yaşanırken tekrar zirvesini test etmeyi başaramadı.

YATIRIM FONLARI

Son bir ayın en yüksek getirili Karma Fonları

Değişken fonlar öne çıkıyor

Son bir ayda yatırımcıya en yüksek getiriyi sağlayan karma fonlar değişken fonlar oldu. Bu fonların getirileri yüzde 10 ile 13,91 arasında değişti. Yatırım fonları son bir aylık getirileri ile tüm yatırım araçlarını geride bıraktı. Son bir ayda en fazla kazandıran fonlar arasında Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon (SUB) %13,91, Meksa Portföy Birinci Değişken Fon (MAD) %15,16 ve İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon (IJC) %14,87 yer alıyor.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI



Yüksek getiri sağlayan katılım fonları



Katılım fonlarında öne çıkanlar



Katılım Emeklilik fonları yatırımcılara yıllık yüzde 150’ye varan getiriler sunuyor. Emeklilik fonlarında doğru yapılan yatırımlar uzun vadede birikimlerin yükselmesini sağlıyor.

İlk 15 emeklilik fonunun yıllık getirileri %63,29 ile %152,58 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 15,610 milyon TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise %152,58 ile Katılım Em. ve Hay. Temet.Öd.Şirk.Ktlm His.Sen.EYF (KLT) fonunda gerçekleşti.

İlk 15 emeklilik fonunun yatırımcı sayısı 649.793 oldu. Bu fonlar içerisinde en yüksek portföy değeri 3,758 milyon TL ile Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF (KEH) fonunda. Bu fon yılbaşından bu yana %34,39 oranında getiri sağladı. Son bir yıl içerisinde %131,10 getiri oranına sahip olan KEH fonu, 3,758 milyon TL portföy değerine ve 157,214 yatırımcıya sahip.

DÖVİZ PİYASASI

Euro/TL'nin seyri

Euro/TL 34,97 seviyesinde bulunuyor. İçerisinde hareket ettiği Bolinger Bandın direnç seviyelerinde. 35'in aşılması önemli. Kısa vadede yatay seyir devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu üyesi Piero Cipollone "bir sonraki AMB toplantısında faiz indirimine yönelik ilk hamleyi bekliyorum" dedi. Merkez bankalarının söylemleri ve faiz kararları belirleyici olmaya devam edecek.

TAHVİL

A1 Capital, %67,73 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

A1 Capital, 24 Mayıs 2024 başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %59 olurken, bileşik faizi %67,73’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 25 Kasım 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %29,42 olacak.

YILLIK %59 BASİT FAİZ

Diğer taraftan 24 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 52,99 seviyesinde bulunuyor. A1 Capital'in çıkardığı bononun yıllık %59 basit faiz oranı, TLREF'in 6,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFA1CPK2429 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CVK MADEN

Madenle ilgili yatırım teşvik tutarı arttı. Şirket daha yüksek bütçeyle yatırım yapabilecek.

CVK Maden, Sarıalan Altın Madeni sahasında gerçekleştirmeyi planladığı yatırım faaliyeti kapsamında aldığı Yatırım Teşvik Belgesi'nin tutarını revize etti. Daha önce kamuoyuna duyurduğu 855.870.493 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından revize edilerek 2.444.586.033 TL'ye yükseltildi. Revizyon, şirketin maden sahasındaki yatırımlarını daha yüksek bir bütçeyle gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. Artan teşvik tutarı, maden sahasındaki altyapı geliştirme, teknolojik yenilikler ve kapasite artırımı gibi yatırım faaliyetlerinin daha etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak.

EKOS TEKNOLOJİ

Geçen yıl yurt dışı geliri azalmıştı. Şimdi de yurt dışında önemi bir müşteriyle anlaşma sağladı.

Ekos Teknoloji, küresel çapta iş ağına sahip Hitachi Energy ile bir iş anlaşma imzaladı. Sözleşme kapsamında, mobil trafo merkezlerinde kullanılmak üzere, ürün imalatı ve satışı gerçekleştirecek. Sözleşme bedeli 1.372.000 euro olarak açıklanırken tutar güncel kurdan 47.802.264 TL'ye denk geliyor. Anlaşma tutarının 2023 yılı hasılatına oranı %4,03 olduğu belirtildi. Hitachi Energy ile yapılan iş birliği, Ekos Teknoloji'nin yurt dışı gelirini artırmasına olanak tanıyacak. Şirket son açıkladığı 2023 yıl sonu hasılatını %25,4 oranında artırdı. Aynı sürede yurt dışı gelirleri ise %5,14 azalarak 212,6 milyon TL'ye indi.

ETİLER GIDA

Tesis yatırımı için destek programına başvurdu. Fondan geri ödemesiz destek sağlayacak.

Etiler Gıda, 2700 m² kapalı alana sahip olacak şekilde incir ve kayısı işleme ve paketleme tesisi kuracak. Ürünlerin ağırlıklı olarak ihracata yönelik hazırlanması planlanıyor. Tesiste çevre illerde üretilen ürünlerin ayıklanarak işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması hedefleniyor. Şirket, projesine destek alabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığına başvuruda bulundu. Etiler Gıda, yatırımın IPARD Programı kapsamında desteklenmesini istiyor. Kabul halinde uygun harcamalar AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu'ndan %50 ile %70 arasında geri ödemesiz mali destek sağlayarak destekten faydalanacak.

YİBİTAŞ

Fabrikanın atık ünitesinde yangın çıktı. Klinker üretimi durduruldu.

Çimento devam ediyor Yibitaş'ın Yozgat çimento fabrikasının atık besleme ünitesinde 24 Mayıs günü gece saatlerinde yangın çıktı. Şirket yangının kaynağının henüz bilinmediğini belirtti Açıklamada ana üretim gruplarında ciddi bir hasar olmadığı bununla birlikte, dolayı etkiler ve güvenlik tedbirleri nedeniyle klinker üretimine bir süre ara verildiği belirtildi. Fabrikanın değirmen ve diğer ekipmanlarında herhangi bir sorun bulunmadığı için stoklarda bulunan klinker kullamlarak çimento üretimi devam edecek. Bu süreçte satış ve taahhütlerde herhangi bir aksama olmayacağı ifade edildi.

MONDI TURKEY

Fabrika binasını arazisiyle birlikte satacak. Elde edeceği geliri nasıl değerlendireceğini açıklamadı.

Mondi Turkey, Kemalpaşa OSB'de bulunan fabrika binasını ve arsasını satışa çıkarmaya karar verdi. Satışa konu taşınmaz 46.599 m² arsa ve 17.186 m² yapı alanına sahip bulunuyor. Fabrika binası ve arsası için hazırlanan değerleme raporunda, taşınmazın değeri KDV hariç 567.000.000 TL olarak belirlendi. Açıklamada satış için henüz kesin bir bedel belirlenmediği ifade edildi. Şirket, satış gerekçesi ve elde edilecek tutarın nerede kullanacağı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Öte yandan farklı bilanço dönemine sahip olan Mondi Turkey, 2023 yıl sonu mali tablolarını 7 Haziran 2024 tarihine kadar açıklamak üzere SPK'dan ek süre aldı.