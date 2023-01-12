Start-up'lar, yatırım fonları, teknoparklar; “Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı”nı ıskalamayın

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yenilikçi işletmelerin yani start-up'ların özellikle uluslararası girişimcilik ekosistemlerine açılmalarını sağlamak amacıyla Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı'nı başlattı.

Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 21 Aralık 2022 tarihinde duyuruldu.

Program ile işletmeler eğitim ve mentorluk, yatırımcılarla görüşme, uluslararası pazarlara ulaşılmasını kolaylaştıracak ağlara erişim konularında desteklenecek.

Bu hızlandırma programından start-up'larımızın yanı sıra Türkiye'de yatırım fonları, teknoparklar da faydalanabilecek.

Programın amacı, kapsamı vede yol haritası bağlamında değerlendirilecek önemli bilgileri özetleyerek siz değerli okurlarımızın bilginize sunuyorum..

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı.

Programın amacı, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin, uluslararası pazarlarda yer alması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması ve ihracatın arttırılması amacıyla, uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarının desteklenmesidir.

İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan yurt dışında düzenlenecek olan hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilir.

Bireysel Hızlandırıcı: İşletmeler, yurt dışı hızlandırma programlarından kabul alarak başvuru yapar.

Kabul alınan hızlandırıcı programının; işletmelerin, eğitim ve mentörlük hizmeti alması, gidilecek ülkedeki risk sermayedarları/melek yatırımcılar gibi yatırımcılar ile görüşmesi ve uluslararası pazarlara ulaşılmasını kolaylaştıracak ağlara erişim hizmetleri alması konularını içermesi gerekmektedir.

Organizasyon Kapsamında Hızlandırıcı: Türkiye’deki düzenleyici kuruluş tarafından seçilen işletmeler bir grup halinde yurt dışı hızlandırıcı programına katılımı sağlanacaktır.

Burada hızlandırıcı programını düzenleyici kuruluş kendisi tasarlayabilecek veya yurt dışındaki bir hızlandırıcıya dahil olabilecektir.

Hızlandırıcı programının; işletmelerin, eğitim ve mentörlük hizmeti alması, gidilecek ülkedeki risk sermayedarları/melek yatırımcılar gibi yatırımcılar ile görüşmesi ve uluslararası pazarlara ulaşılmasını kolaylaştıracak ağlara erişim hizmetleri alması konularını içermesi gerekmektedir.

Hızlandırıcı Programının Süresi: En az 1 ay- en fazla 6 ay

Destek Üst Limitleri:

İşletmelere 50.000 ABD Dolarına kadar,

Düzenleyici kuruluş personeli için 25.000 ABD Dolarına kadar destek sağlanır.

Destek oranı uygulanmamaktadır.

Hedeflerden biri ihracat..

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri Türkiye'de gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyor.

Yerli teknoloji yoğun start-up'ların uluslararası girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer almasını ve bu sayede ihracatın arttırılmasını amaçlıyor.

Sanal programlar da dahil..

Program ile yenilikçi işletmeler fiziksel, sanal ve hibrit olarak düzenlenen hızlandırıcı programlarına hem bireysel hem de organizasyon kapsamında katılım sağlayabilecek.

Destek programı kapsamında her bir işletme için 50 bin dolara kadar, organizasyon kapsamında düzenlenmesi durumunda ise düzenleyici kuruluşa 25 bin dolara kadar destek verilecek.

Geri ödemesiz destek..

Geri ödemesiz bu destekte gider gerçekleşme belgesi aranmayacak ve destek oranı uygulanmayacak. Program ile işletmeler eğitim ve mentorluk, yatırımcılarla görüşme, uluslararası pazarlara ulaşılmasını kolaylaştıracak ağlara erişim konularında desteklenecek.

Demo day benzeri etkinliklere katılımın yanı sıra gidecek personelin konaklaması, günlük harcaması ve ulaşım giderleri de destek kapsamında olacak.

Kimler başvurabilir?

-Teknoloji ve yenilik odaklı faaliyetler yürüten,

-Hızlı büyüme potansiyeline sahip,

-Ölçeklenebilir bir iş fikri olan,

-En fazla 10 yaşındaki girişimler.

Desteklenecek proje giderleri:

Aylık İhtiyaç Desteği

Aylık ihtiyaç desteği kapsamında işletmelerin hızlandırıcı programına katılım sağlayacak personelinin aşağıdaki giderleri için destek sağlanır:

-İlgili ülkeye bir kereye mahsus gidiş-dönüş ulaşım giderleri katkısı olarak Avrupa kıtasına yapılacak hızlandırıcı programlarında 500 ABD Doları; diğer kıtalara yapılacak hızlandırıcı programlarında 1.000 ABD Doları,

-İlgili ülkede hızlandırıcı programı süresince gerçekleşecek olan konaklama giderleri katkısı olarak aylık 1.000 ABD Doları,

-Günlük harcama giderleri katkısı olarak aylık 1.500 ABD Doları,

İlgili ülkede şirket açılması veya pazara ait detaylı bilgilere ulaşılması gibi hukuki, finansal vb. danışmanlık giderleri katkısı olarak ise işletmenin bir katılımcısına bir kereye mahsus 1.000 ABD Doları.

- Hızlandırıcı programı kapsamında 1 ay 4 hafta olarak kabul edilir.

-Hızlandırıcı programının 4 hafta ve katları olmaması durumunda bu süreyi aşan gün sayıları kadar konaklama ve günlük harcama giderlerine katkı olarak günlük 80 ABD Doları eklenerek destek tutarı hesaplanır.