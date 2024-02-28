HABER ANALİZ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ

Sürdürülebilir hisseler, BIST 100 Endeksi'ni geçti

Borsada sürdürülebilirlik hisselerine yapılan yatırım endeks üstü performans sağlıyor. BIST Sürdürülebilirlik 25, son bir yılda dolar bazında yüzde 21 yükseldi. Borsa getirisi %12’de kaldı.

Borsada sürdürülebilirlik odaklı hisselerin popülerliği giderek artıyor ve bu trend yatırımcılar için önemli kazanç fırsatları sunuyor. Son zamanlarda, özellikle çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uygun şirketlerin hisseleri, sadece etik bir yatırım olmanın ötesinde, finansal getirileriyle de dikkat çekiyor.

Yatırımcılar artık sadece kısa vadeli kârları değil, uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi ve şirketlerin topluma ve çevreye olan katkılarını da değerlendiriyorlar. Bu da sürdürülebilirlik hisselerinin yükselişine yol açıyor. Türkiye’de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olan şirketlerin performansına baktığımızda, son bir yıl içinde dolar bazında %21’lik bir artış gözlemleniyor. Bu, genel borsa getirisi olan yüzde 12’nin neredeyse iki katı bir performans demek.

Yılbaşından bu yana baktığımızda ise sürdürülebilirlik endeksinde yer yer alan şirketler arasında, en yüksek getiriyi dolar bazında %85 ile Vestel sağladı. Bunun yanı sıra, TAV Hava limanları ve Migros Ticaret gibi şirketler de %47 ve %35 gibi dolar bazlı getirilerle yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Enerji sektöründen Enerjisa Enerji ve Petkim de sürdürülebilirlik ilkelerine verdiği önemle dikkat çekiyor.

Bu performanslar, sürdürülebilirlik kriterlerine önem veren şirketlerin uzun vadeli stratejik planlamalarının meyvesini topladıklarını gösteriyor. Bu trendin önümüzdeki yıllarda daha fazla öne çıkması beklenmeli.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

Ufuk Yatırım (UFUK), spekülatif ağırlıklı işlemler sürüyor. Aylık getirisi %160 oldu. Haftalık işlem adedi artışı %29,26 Mart’a kadar tedbir geldi. Fonet (FONET), 19 Ocak’tan beri yükseliyor. Son iki ay ihalelerle ilgili haberleri olumlu. Aylık yükselişi %239 oldu. Çimentaş (CMENT) Bir aylık yükselişi yüzde 117’yi buldu. Şirket özel bir durum yok açıklamasında bulundu. Burçelik Vana (BURVA) İşlem adedinde yüzde 127’lik artış var. Aylık çıkış %30. Bilanço sonrası en iyi getiriler: BRKVY;%37,87, GARFA %52,67,RODRG; %39,11, ULUFA %35,32. Son 5 gün en iyi getiriler SMART %43, KFEIN %33, KCAER %30.

NEDEN DÜŞTÜ?

Bayrak Taban (BAYRK), düşüş sürüyor haftalık gerileme %21 oldu. İki aylık çıkış sonrası satışlar sürüyor. Tuğçelik (TUCLK) Bir haftalık düşüşü yüzde 10,51 oldu. 5 gündür düşüyor. Kâr satışı var. Üç hissede dört günlük kayıp yüzde 20’yi aştı: AYCES, BAYRK, TDGYO. Her üç hissede de 2024 başından beri yaşanan sert yükselişin düzeltmesi var.

NE OLDU?

Borsa arka arkaya 8 hafta yükseldi. Yıl içi artış; %25 Yurt dışında faiz indirimi için belirsizlikler sürüyor. Güçlü şirket kârlılıkları görünümü iyileştiriyor. Faiz indirimi %53 ihtimalle haziran için fiyatlanıyor. Son bir hafta yabancı payı azalan: AYCES, KFEIN, ELITE, ISBIR. Son bir hafta yabancı payı artan: OZRDN, GENTS, TKNSA, TAVHL, KUYAS

NE OLACAK?

Ana trendde bozulma yok. Bankalar endekste belirleyici Küresel piyasalarda risk iştahı temkinli harekete dönüyor. 2023’te 9 GYO borsaya geldi, sayı 48 oldu, artması bekleniyor. 1 Mart’ta ise THY ve Arçelik bilançosu bekleniyor. Risk göstergelerinde korku dipte, aç gözlülük aşırı seviyede. 4. çeyrek büyüme verisi 29 Şubat’ta açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

TİCARET Mİ, YATIRIM MI?

Borsada ticaret, kısa sürelerde parayı hızlı çevirip büyütmeyi amaçlar. Dalgalardan yararlanır ve doğası gereği riski yüksektir. Yatırım; ise uzun sürede biriktirerek büyütmeyi amaçlar. Şirketlerin büyümesine odaklanır ve riski düşüktür.

Günlük mesaini borsaya vermiyorsan ticaret yapma, yatırım yap!

Haftalık hisse alıp satıyorum. Bu hafta çıkışa geçecek hisseleri yazabilir misiniz?/Levent Kırlıoğlu / Bülent Erkan

Levent, eğer günlük ya da haftalık bir malı alıp satıyorsan ticaret yapıyorsun demektir. Ticaret profesyonelliği gerektirir. Peki profesyonellik nedir? Profesyonellik, alıp sattığın ürünün piyasasına hâkim olmaktır. Ürünü günlük takip etmektir. Düşüş ya da çıkışlardan istifade etmesini bilmektir. Duruma göre birini alırken diğerini satmak demektir. Yani günlük bir aktivite ve çaba içerisinde olmalısın. Eğer ticaretini yaptığın ürün hisse senedi ise o durumda da hisse senetlerinin fiyatlarını değil günlük, anlık takip etmelisin. Yoksa ticareti kaçırırsın. Borsada tacirler var ve onlar da borsanın profesyonelleri. Onlar yüksek kazanç elde edebilmek için yeri geldiğinde açığa satış yapıyor, yeri geldiğinde kredili işlemlere girer. Amaç hedefledikleri kârlılığı elde edebilmek. Kimi zaman karşı tarafta başka bir tacir oluyor ve bu çekişmede bir taraf ya da iki taraf da zarar ediyor. Neticede her tacirin ticaret anlayışı farklı ve başkasının ona ticareti anlatmasına da ihtiyaç duymaz. Eğer günlük mesaini borsaya ayırmıyorsan bence ticaret yapma. Yatırım yap. Gereksiz risk ve stresi üzerine alma.

Kârı enflasyonun üzerinde büyüyor. Peki yeni atak ne zaman?

Kontrolmatik hakkında yorumunuzu öğrenebilir miyim?/Harun Aydoğmuş

Harun, senin de bildiğin gibi Kontrolmatik, borsaya Ekim 2020’de geldi. O tarihten bu yana da yönü yukarı. Fiyat grafiğine baktığımda dikkatimi çeken husus; yukarı atak süresinin kısa, yatay hareket süresinin ise uzun olması. Yani hissenin atak hareketini kaçırdığında uzunca bir süre beklemek zorundasın. Hisse, Kasım 2022’de düzeltilmiş verilerle test ettiği 229,70 TL’nin ardından arada zirvesini geçse de bugüne kadar geniş bir bant içinde hareket etti. Dolar bazlı grafikten 6-12 dolar arasında gidip geldiğini söylüyor. Şimdilerde de yine direnç bölgesine yönelmiş durumda. Kontrolmatik’in paylaştığı mali tablolar şirketin büyümesini sürdürdüğünü gösteriyor. Son iki yılda kârda güçlü bir çıkış sağladı. Açıkladığı 2023 dokuz aylık finansal tablolarında da gelir ve kâr büyümesi enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Dokuz aylık dönem sonu ana ortaklık kârı yüzde 183,9 artarken oluşan kâr 553,69 milyon TL’yi buldu. Veriler mali performansını sürdüreceğine işaret ediyor. Anlaşılan o ki hissenin yeni atağı içinde yer aldığı 6-12 dolar arasında gidip geldiği geniş banttan kurtulmasına bağlı olacak.

YATIRIM FONLARI

YATIRIM FONLARINDA TRENDLERE YATIRIM ZAMANI

Yıllık yüzde 170 üzeri kazandıran 8 fon

Yatırım fonları her geçen gün daha fazla yatırımcının ilgisini çekiyor. Bunun nedeni yıllık getirilerinin yüzde 235’lere kadar çıkması. 8 yatırım fonu yıllık bazda yüzde 170’in üzerinde kazandırdı. Piyasa dalgalanmalarına ve ekonomik belirsizliklere rağmen bu fonlar, sıra dışı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyorlar. Teknoloji ve dijital yaşam odaklı fonlar Özellikle teknoloji ve dijital yaşam odaklı fonlar, inovatif yatırım stratejileriyle öne çıkıyor ve yatırımcılar için yeni getiri kapıları aralıyorlar. Trendlere yön veren sektör fonları Bu fonlar, yalnızca yüksek getiri potansiyelleriyle değil, aynı zamanda ekonomik trendlere yön veren sektörlerdeki pozisyonlarıyla da önem taşıyorlar. Öne çıkan fonlar Yüzde 170’in üzerinde kazandıran fonların kodları şöyle: ICZ, TTE, DVT, YHZ, IIH, EC2, IPB ve IJZ.

EMEKLİLİK FONLARI

EMEKLİLİK FONLARINDA EN YÜKSEK GETİRİLER

Yıllık getirisi yüzde 150 üzeri olan 10 emeklilik fonu

Emeklilik fonları, geleceğe dair güvenli bir yatırım ve tasarruf aracı olarak öne çıkarken, yıllık getirileriyle yeni yatırımcı çekiyor. Emeklilikte cesur olan kazanıyor Özellikle teknoloji sektörüne odaklanan emeklilik fonları, yatırımcılara yüzde 150'nin üzerinde getiri sunarak, emeklilik planlaması yaparken daha cesur adımlar atmanın önemini gösteriyor. Risk almaksızın sabit getirilere demir atan emeklilik fonlarının getirileri sınırlı kalıyor. Öne çıkan fonlar Son dönemde yatırımcıların gözdesi haline gelen ve yüzde 150’nin üzerinde yıllık getiri sağlayan emeklilik fonlarının kodları şöyle: BHT, FFC, HES, BZY, TBJ, FFZ, AEB, GCN, AHL, AH5.

DÖVİZ PİYASASI

TL faiz ve dolar kuru ilişkisi derinleşiyor

Son dönemde TL’nin dolar karşısındaki seyri yakından izleniyor. Yayımlanan son finansal verilere göre, Türk Lirası’nın gecelik referans faiz oranları ile Dolar/TL kuru arasında dikkate değer bir paralellik göze çarpıyor. TL için belirlenen gecelik referans faiz oranları özellikle 2023’ün yılın ikinci çeyreğinden itibaren daha belirgin bir hal aldı. TCMB’nin sıkılaştırma adımları Türk Lirası Faiz Oranlarında artışı getirirken Dolar/ TL zayıf yukarı seyrinde devam ediyor.