Tasarım ve teknoloji işbirliğiyle doğan, kadın emeğine saygı duyan yeni seri

Vestel, Retro Serisi beyaz eşya ve küçük ev aletleri için Anadolu mirasından yola çıkarak tasarımlar yapan Aslı Filinta’yla birlikte özel bir proje yarattı. Aslı Filinta’nın tasarladığı motifler doğrultusunda yeni seri beyaz eşyaların her biri tek tek elle boyandı. Beyaz eşyaların üretiminde, Geleneksel Türk Sanatları mezunu kadın sanatçılar görev aldı. Projenin sanat danışmanlığını, eserlerinde yaşamın ve evrenin detaylarını dokularla yansıtan; ışığın etkisini kullanarak benzersiz tasarımlar oluşturan mumlu batik sanatçısı Ceyda Candaş üstlendi.

Projenin tanıtı toplantısında konuşan Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, kadınların emeğini yüceltecek iş birliklerini hayata geçirdiklerini belirtti. Duygu Badem Uylukçuoğlu Aslı Filinta’yla birlikte yaptıkları iş birliğinin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: Vestel, kadınların emeğine saygı duyan, sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarının artmasına katkı sağlayan, toplumda, gençlere rol model olmalarının önünü açan bir şirket. Bu kapsamda şirketimizdeki kadın çalışan oranını 2030’a kadar yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Sponsorluk kapsamında verdiğimiz desteklerle özellikle kadın sporcularımıza ve takımlarımızın öne çıkmasına gayret ediyoruz. Vestel X Aslı Filinta iş birliği de bunun en güzel örneği.”

“Teknolojide Fırsat Eşitliği” Programına Başvurular Devam Ediyor

Yapı Kredi’nin, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) bağlı Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIFAL İstanbul) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığı ile başlattığı “Teknolojide Fırsat Eşitliği” programına başvurular sürüyor. 18-27 yaş aralığındaki tüm kadınlara ücretsiz olarak online eğitimler verilecek olan programa, deprem bölgesinde yaşayan gençler cinsiyet ayrımı olmaksızın katılabiliyor.

Program kapsamında büyük veriden yapay zekâya, bulut teknolojilerinden siber güvenliğe, nesnelerin internetinden endüstri 5.0’a kadar konunun uzmanı isimler tarafından kapsamlı bir eğitim içeriği sunulacak. 11 Aralık tarihinde başlayan online eğitimleri tamamlayarak sınavdan yüzde 70 ve üzeri başarı gösteren katılımcılar Yapı Kredi, UNITAR ve Bahçeşehir Üniversitesi imzalı E-Devlet onaylı “Teknolojide Fırsat Eşitliği" sertifikası almaya hak kazanacak. Eğitimlerin yüzde 75'ine katılım gösteren katılımcılar ise UNITAR akreditasyonlu başarı belgesi alabilecek.

Yapı Kredi liderliğinde, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) bağlı Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi (CIFAL) İstanbul ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında hazırlanan programa başvurular ‘‘Teknolojide Fırsat Eşitliği | Yapı Kredi (yapikredi.com.tr)’’ internet sitesinden yapılabiliyor.

İstinyePark İstanbul sanatla fark yaratacak adımlar atıyor

İstinyePark İstanbul, son aylarda ziyaretçilerine özel bir atmosfer kazandırabilmek amacıyla alışveriş merkezinin içinde önemli sanatçıların eserlerine yer vermeye başladı. Bu günlerde, Türkiye’de heykel sanatının önemli isimlerinden Kazım Karakaya’nın heykelleri sergilenmekte.

İnsan ve hayvan hallerinden, onların karşılaşmalarından, iki farklı unsurun bir araya gelmesi gibi olgulardan hareket ederek heykellerini üreten Kazım Karakaya’nın eserleri Şubat ayı sonuna kadar İstinyePark İstanbul’da sergileniyor.

Karakaya’nın çalışmaları kadim kültürlerde çeşitli sembolik anlamları olan hayvan mücadele sahnelerinden de izler taşıyor. Doğal ve vahşi olanın izinden giden sanatçı, taş, alüminyum ve demir gibi farklı malzemelerle çok güçlü eserlere imza atıyor.

İstinyePark İstanbul, ziyaretçilere farklı deneyimler sunmak ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla önümüzdeki günlerde farklı sanatçıların eserlerine de ev sahipliği yapmaya devam edecek.