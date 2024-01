TEGV 29 senede 100 bini aşkın gönüllüsüyle  3 milyondan fazla çocuğa eğitim desteği verdi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 29 yaşına girdi. 1995 yılında, Suna Kıraç’ın önderliğinde, eğitime gönül vermiş iş insanları ve eğitimciler tarafından kurulan TEGV, 100.240 kişilik gönüllü ordusuyla, bugüne kadar 3.136.534 çocuğa eğitim desteği verdi.

TEGV ekipleri, 27 ilimizde, 6 Eğitim Parkı, 42 Öğrenim Birimi ve 24 Ateşböceğiyle, toplam 72 noktada, var gücüyle çalıştılar. Ateşböcekleri, 29 yılda 231.631 kilometre yol gittiler. Bir başka ifadeyle, dünyayı yaklaşık 6 kez dolaşacak kadar yolculuk yaparak ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımızın yanında oldular.

TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından "izin almadan yardım toplama" hakkına sahip vakıf olarak tanındı. Yıllar içerisinde Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV dinamik yapısı ve yenilikçi eğitim metotlarıyla çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlamaya devam ediyor.

23 Ocak 2024 günü Pera oditoryumunda düzenlenen doğum günü kutlamasına, TEGV Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri, TEGV çocukları, gönüllüler, çalışanlar ve basın temsilcilerinin katıldı. Töre, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol’un TEGV’in en büyük destekçilerinden Semahat Arsel’in, TEGV’in kurucusu Suna Kıraç’ı anma günündeki kabir ziyaretinden sonra kendisine yolladığı mektubu okumasıyla başladı. Daha sonra kuruluşun faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımına geçildi.

Deprem bölgesinde TEGV

TEGV, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında bölgede bulunan 6 Ateşböceği (Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır) ve iki sabit etkinlik noktası (Şanlıurfa ve Adana) ile depremden etkilenen vatandaşlara ilk andan itibaren barınma, ısınma, temel gıda ve hijyen desteğinde bulundu. Shell Türkiye ve Vehbi Koç Vakfı’nın destekleriyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da 15 konteyner kentte öğrenim birimleri kurdu; çocuklarla etkinliklere devam ediyor.

MediaMarkt 3, TIRSAN 2, Migros ve Pınar 1’er adet yeni Ateşböceği yapımına destek oldular. TEGV 2024’te filosuna MediaMarkt ve İstanbul Rotary’nin destekleriyle 2 yeni Ateşböceğini daha dahil edecek. Diyarbakır merkezde yeni bir öğrenim birimi açıldı. Umuda Pedal Derneği ve İlk Adım Cycling Academy iş birliğiyle bölgedeki çocuklara ‘Bisiklet Temel Eğitim Programı’ uyguladı; yurtdışından YOU Stiftung, Mozaik Vakfı ve Turkish Philanthropy’den aldığı bağışlarla bölgede toplam 1000 çocuğu bisikletleriyle buluşturdu. Deprem bölgesinde sürdürdüğü faaliyetlere destek olan 500’den fazla gönüllüsüyle 25 binden fazla çocuğa ulaştı.

TEGV’den dijital platformlar

İlki 2018’de açılan ve sayıları 5 yılda 43’e ulaşan TEGV Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA), çocukların eleştirel ve tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kuruldu. Bu atölyeler çocukları 3 boyutlu yazıcılar, elektronik sensörler, kodlama kitleri ile teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde, Google.org ve INCO Education Accelerator Group danışmanlığı ile TEGV, tüm çocukların erişimine açık TEGV Dijital Eğitim Platformunu başlattı. “Yeni Dünya” kampanyası kapsamında dezavantajlı bölgelerdeki 4000’den fazla çocuğa tablet hediye ederek uzaktan eğitim desteği sağladı. Çocuklara algoritmik düşünce ve kodlamayı öğretmek amacıyla 2017’de hayata geçirilen ve mobil sürümü de bulunan Algo Dijital Kodlama Platformu, binlerce çocuğa geleceğin becerilerini kazandırmaya devam ediyor.

ISO 27001:2022 ile alan ilk sivil toplum kuruluşu

TEGV, Altın Örümcek Web Ödüllerinde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel hazırlanan “Cumhuriyetin Yüzleri” projesi ile birçok dalda ödül kazandı. İstanbul Rotary Kulübü tarafından 2022-23 Meslekte Üstün Hizmet Ödülünü aldı. ARC Ödülleri yarışmasında Entegre Faaliyet Raporu ile Gümüş, iç tasarımda ise Onur Ödülü alarak yılı 8 farklı ödülle tamamladı. Bunların yanı sıra, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda titiz bir denetim sürecinden geçtikten sonra ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) belgesinin en güncel versiyonu ISO 27001:2022 ile alan ilk sivil toplum kuruluşu oldu.

Balıkesir'in Gastronomi Kültürünü anlatan üç Kitaba dört uluslarası ödül

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber'in hazırladığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir", "Zeytin Ülkesi Balıkesir" ve "Ekmek Şehri Balıkesir" eserleri, dört uluslararası ödül alarak bir ilke imza attı.

Gourmand World Cookbook Awards'ta 2019 yılında dünyanın en iyi peynir kitabı seçilen "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, 2023 Gourmand Awards'ta son 25 yılın en iyi kitapları arasında yer alırken, "Ekmek Şehri Balıkesir" dünyanın en iyi ekmek kitabı, "Zeytin Ülkesi Balıkesir" ise kategorisinde dünyanın en iyi ikinci kitabı seçildi.

Peynir, Zeytin, Ekmek ve Balıkesir

50 Peynirli Şehir Balıkesir

Balıkesir’in yöresel ve geleneksel peynirlerinin kayıt altına alındığı “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı, uluslararası kitap yarışması Gourmand Cookbook Award 2019'da peynir ve süt ürünleri kategorisinde dünyanın en başarılı kitabı seçildi. Balıkesir'in köklü peynir ve kültürel çeşitliliğini kayıt altına alma amacıyla, iki yıl süren gezi, araştırma ve inceleme ile hazırlanan “50 Peynirli Şehir Balıkesir”, yarışmada Almanya, İsviçre, Kanada, Fransa gibi ülkelerin içinde yer aldığı 12 finalist arasından birinciliğe ulaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, yazarlar Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber'in araştırma, gezi ve inceleme çalışmaları gerçekleştirilen “50 Peynirli Şehir Balıkesir”, şehrin süt ürünlerindeki kültür ve geleneklerini, köklü geçmişini ve peynir zenginliğini kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yazıldı. “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı, özgün kaynaklara dayalı bilimsel temelli bir çalışma olarak ortaya konuldu. Çalışmalar sırasında sayısı 50'yi bulan peynirle birlikte pek çok yerel-geleneksel ürün tespit edildi; bu keşif ve tespitler, tarih, coğrafya, insan birlikteliğinin ortaya çıkardığı kültürel dokularla birlikte, yüzlerce yazılı ve sözlü kaynak, 250'den fazla görselle desteklenerek aktarıldı. Kitabın İngilizce baskısı da yapılmıştır.

Zeytin Ülkesi Balıkesir

2019-2021 yıllarını kapsayan saha çalışması ile tamamlanan kitap, zeytinin bölgedeki mevcut durumunu saptayarak, Balıkesir için değerini, potansiyelini ve kültürel birikimini kayıt altına almak amacıyla yazıldı.

Küçük aile üreticilerinden kooperatiflere, zeytin işletmelerinden makine üreticisine, tayfasından kâhyasına, tadım uzmanından laboratuvarlarına, zeytinin değdiği dokunduğu ahşap atölyelerinden sabunhanelere, pirina fabrikalarından müzelere, satış noktalarından restoranlara uzanan tüm değer zincirinde yüzlerce görüşme yapılarak, Balıkesir’in ardında saklı tuttuğu zeytin dünyası kitabın sayfalarına yansıdı. Yazılı ve sözlü 300'den fazla kaynakla desteklenen kitaba pek çok şair, yazar, değerli akademisyen katkı sağladı. Zeytinle ilgili yapılmış bilimsel çalışmalardan, birbirinden kıymetli kitaplardan edinilen bilgiler, uzman ve saha görüşmeleriyle birleştirilip geçmiş, bugün ve geleceği yansıtacak bir kitap içeriğine ulaşıldı. Kitabın, İngilizce baskısı uluslararası platformlarda da yerini almak üzere tamamlandı.

Ekmek Şehri Balıkesir

Buğdayın anavatanı kimliğiyle üzerinde yaşayan halkların bilgelikle ekmeğin sırlarına hakim olduğu, binbir çeşit lezzetin yuvası olmuş, geçmişten bugüne gıdanın geleceğine de yön veren Anadolu ekmeklerinin Balıkesir şehri üzerinden anlatıldığı kitap, 2020-2022 yıllarını kapsayan saha çalışması ile tamamlandı. Ekmeğin bölgedeki mevcut durumuna bakarak, Balıkesir için değerini, potansiyelini ve kültürel birikimini kayıt altına alma amacıyla hazırlanan kitap 2023 yılında basıldı.

Ekmekle ilgili yapılmış bilimsel çalışmalardan ve birbirinden kıymetli kitaplardan edinilen bilgiler, uzman ve saha görüşmeleriyle birleştirilerek, geçmiş, bugün ve geleceği yansıtacak bir içerikte hazırlandı. Balıkesirli aileler ve yerel fırınlar aracılığıyla 20 ilçesinde yaşayan farklı halkların sürdürdükleri geleneksel ekmek reçetelerine yer verilen kitapta, 67 ekmek toplam 172 reçete kayıt altına alındı. Hayatta kalmanın sırrını saklayan ekşi mayaları, değirmenleri, atalık tohumlarıyla, toprağın insanoğlu ile ilişkisinin en önemli anlatıcısı ekmek, Balıkesir’in özgün reçetelerinde kitabın sayfalarında ihtişamını korumaya devam edecek. Kitabın İngilizce çeviri çalışmaları sürmektedir.

Yerel ve gelenekselden dünyaya açılım

Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber, peynirle ilgili yolculuklarına 2000 yılında İstanbul'da açtıkları Antre Gourmet ile başladılar. Yazarlar, ilk olarak 2015 yılında yayınlanan "Peynir Aşkına" kitapları ile Gourmand Cookbook Award Best in the World'de yarışmaya hak kazanarak Türkiye'yi temsil ettiler. Ardından "50 Peynirli Şehir Balıkesir" ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, bir şehrin peynir çeşitliliğinin kayıt altına alınmasına ve peynir envanterinin çıkarılmasına imkan sağladılar. "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı 2019 yılında Gourmand Awards'ta dünya birincisi "Zeytin Ülkesi Balıkesir" Gourmand Awards’ta dünya ikincisi ve "Ekmek Şehri Balıkesir" kategorisinde Dünya birincisi olarak yer aldı.Türkiye peynirleri ile ilgili çok sayıda çalışmaları olan yazarlar, ulusal ve uluslararası sempozyum, fuar, eğitim ve etkinliklerde aktif olarak yer alarak, yerel ve geleneksel gıda üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar.