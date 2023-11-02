TEGV ve MediaMarkt’tan deprem bölgesine eğitim tırlarıyla destek

İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı saatlerde ücretsiz eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan birisi olarak faaliyet yürütüyor.

Vakıf Türkiye genelinde 27 ilde 6 Eğitim Parkı, 40 Öğrenim Birimi ve 23 Ateşböceği ile toplam 69 etkinlik noktasında çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlıyor. TEGV bireylerden ve kuruluşlardan aldığı destekle yurdun dört bir yanına hizmet götürüyor. Son olarak, MediaMarkt depremzede öğrencilerin eğitim hayatına devam edebilmeleri için donanımlı 4 adet tırı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışladı.

Hedef 4 yıl içinde 24 bin çocuğa ulaşmak

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu ve TEGV Üst yönetiminin katılımıyla açılışı yapılan ve 4 yıl devam edecek olan bu proje kapsamında, ikinci ve sekizinci sınıf aralığındaki yaklaşık 24 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor. Kahramanmaraş’taki açılış töreninde MediaMarkt ve TEGV yönetimi sorularımızı yanıtladı:

- Deprem bölgesine hangi yardımları yaptınız?

- MediaMarkt Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş; “MediaMarkt olarak bölgede oluşan ihtiyaçların karşılanmasında aktif olarak rol aldık. İhtiyaç listesinde yer alan ısıtıcı, powerbank ve şarj aleti olmak üzere yaklaşık 14 bin ürünü afet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.”

- TEGV’e verdiğiniz destek ne kadar?

“Yardım amacıyla oluşturduğumuz 2 milyon Euro’luk bağış fonu kapsamında çocukların eğitim hayatına devam edebilmelerine destek olmak amacıyla şimdi de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile ‘Eğitimle Daha İyiye’ projesini hayata geçiriyoruz. 4 yıl devam edecek bu proje kapsamında, ikinci ve sekizinci sınıf aralığındaki yaklaşık 24 bin çocuğun umudu olmayı diliyoruz.”

- Projeyle ne hedefliyorsunuz?

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar:“MediaMarkt olarak, toplumun bu zor dönemde eğitimle nasıl ayakta kalabileceğini, çocuklarımızın nasıl daha sağlam adımlarla ilerleyebileceğini düşünerek Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile ‘Eğitimle Daha İyiye’ projemizi hayata geçirdik. Projemizin sadece bireysel değil, toplumsal dönüşüme de öncülük etmesini hedefliyoruz. Çocuklarımızın bu eğitim birimlerinde kazandığı bilgi, beceri ve değerler, onları yalnızca bireysel başarılara değil, toplumsal başarılara da taşıyacak.”

- TEGV olarak deprem bölgesinde neler yaptınız?

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı: “Kurulduğumuz 1995’ten bu yana 3 milyondan fazla çocuğumuza nitelikli eğitim desteği sunduk. Adapazarı, Bingöl, Van, Erzincan ve İzmir depremlerinde olduğu gibi, 6 Şubat felaketinden sonra da 17 araçlık Ateşböceklerimiz eğitim tırlarımızla bölgedeki çocuklarımızın yanında olduk. Yakın zamanda faaliyete geçen Diyarbakır ve mimari proje çalışmaları süren Gaziantep Öğrenim Birimlerimizin yanı sıra, konteyner kentlerdeki 15 yeni birimimiz ve yeni Ateşböceğimizle olmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımıza çok güçlü bir destek de 4 yeni Ateşböceğimizin yapım ve işletme sponsorluğu ile MediaMarkt Türkiye’den geldi. Ateşböceklerimizin kondukları noktalarda çocuklarımızın geleceklerini aydınlatmalarını diliyor, MediaMarkt Türkiye’ye çok değerli destekleri için tüm çocuklarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz”

- Eğitim tırlarında sanata ve teknolojiye odaklanılıyor

Bilişim ve Tasarım Mucitleri Tırında, çocukların bilgisayar ve iletişim teknolojilerini hayatın her alanında kullanabileceği, Algo Dijital, Scratch gibi kodlama platformları ile algoritmik düşünme ve kodlama becerisi, robotik setlerle tasarım ve kodlama becerilerini kazanması, yorumlama ve zihinsel becerilerine destek olmak amaçlanıyor.

Aynı zamanda yaşanabilir bir çevre, bilim ve teknoloji ile üreten bir toplum yaratmak hedefiyle, 3D yazıcılardan robotik kitlere kadar tam donanımlı bir atölyede sürdürülebilir kalkınma amaçlarının tartışıldığı, fiziksel ve dijital kodlamanın öğrenildiği ve teknolojinin tasarlayarak, üreterek, paylaşarak ve eğlenerek üretildiği bir program planlanıyor.

Düş Gezgini adı verilen tırdaysa, çocukların, sanatsal bilgi ve becerilerinin artırılmasına ve sanata yönelik olumlu tutum kazanmalarına katkıda bulunacak, temel sanat kavramları ile ilgili farkındalıklarını geliştirecek, sanat yoluyla yaratıcılık, sorumluluk, iletişim, takım çalışması gibi yaşam becerilerinin güçlendirilmesine destek olacak bir eğitim programı bulunuyor.

Üçüncü nesil sanatçı Mercan Selçuk’tan “Babamın Şarkıları”

Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), sezon açılışını ‘’Babamın Şarkıları’’ eseri ile yapacak. Klasikleşmiş Timur Selçuk şarkılarının, kızı Mercan Selçuk’un koreografisi ve MSDT dansçılarının performanslarıyla sahneye yansıdığı modern bale eseri, Büyük Usta’yı sonsuzluğa uğurlayışımızın üçüncü yıldönümü olan 6 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Bale Sanatçısı, Koreograf Mercan Selçuk’un, Büyük Sanatçı Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı ‘’Babamın Şarkıları’’, Münir Nurettin Selçuk’tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Büyük Usta’yı sonsuzluğa uğurlayışımızın yıldönümünde, halka açık olarak ücretsiz gerçekleşecek gösterinin davetiyelerine; Biletinial uygulamasından erişilebilecek. Babamın Şarkıları, yoğun ilgiden dolayı 9 Kasım’da yine Atatürk Kültür Merkezi’nde ve ücretsiz olarak izleyiciler ile buluşacak.

Modern bale eseri olan ‘’Babamın Şarkıları’’, ilk prömiyerini pandemiden hemen önce yapmıştı. Performansları izleyen Büyük Usta Timur Selçuk, coşkulu alkışlar arasında sahneye çıkarak izleyiciyi son kez selamlamış, salonda hep bir ağızdan “Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü’’ seslendirilmişti. Eser, Büyük Usta’yı sonsuzluğa uğurladığımız 6 Kasım 2020’den sonra İstanbul ve İzmir’de pek çok sahnede izleyicilerin yoğun ilgisiyle izlendi.

Sanatçı bir ailenin 3. nesil temsilcisi olan Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un “İspanyol Meyhanesi’’, “Beyaz Güvercin’’, “Ayrılanlar İçin’’, “Ekonomi Bilmecesi’’, “Karantinalı Despina’’ gibi klasikleşmiş şarkılarına yaptığı klasik bale ve modern dans koreografileri MSDT dansçılarının performansları ve Timur Selçuk videolarıyla sahneleniyor. Her temsilde, repertuvara sürpriz yeni bölümler ekleniyor.